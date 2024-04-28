Естонія планує обмежити роботу пункту пропуску "Койдула" на кордоні з РФ

У Естонії хочуть обмежити роботу пункту пропуску "Койдула" на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.

У міністерстві фінансів країни сказали, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з Росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.

Однак зазнчається, що такий крок зумовить зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету.

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