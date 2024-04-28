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Естонія планує обмежити роботу пункту пропуску "Койдула" на кордоні з РФ

кордон,росія,естонія

У Естонії хочуть обмежити роботу пункту пропуску "Койдула" на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.

У міністерстві фінансів країни сказали, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з Росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.

Однак зазнчається, що такий крок зумовить зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету.

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Автор: 

кордон (4749) росія (64911) Естонія (1596)


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тобто, ще не все так погано в Естонії з орками.
ну давай-давай....
рускій мір довго чекати не треба.
він як сонячний удар.
куяк і є!
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28.04.2024 21:47 Відповісти
Койдули, ви мої Койдули, дайте я вас зараз розцілую. Дорогі мої Койдули, ми еще, ми еще повоюємо. (с)
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28.04.2024 21:58 Відповісти
 
 