Украинского студента четвертый раз задержали в Москве за проукраинскую позицию и неповиновение полиции, - росСМИ
Студента из Украины Сергея Гулько арестовали в Москве за проукраинские сообщения в социальных сетях и неповиновение полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские издания ТАСС и "Коммерсант".
Гулько - гражданин Украины, студент факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Его уже трижды признавали виновным в распространении проукраинских постов, а один раз он не показал паспорт по требованию полиции.
Отмечается, что Никулинский суд Москвы назначил Гулько 12 суток ареста за пост в соцсети "ВКонтакте" с лозунгом в поддержку Украины. Студента признали виновным в "пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики".
Ранее российская полиция задерживала Гулько за то, что он не предъявил паспорт во время проверки документов. Тот же Никулинский суд дал ему 10 суток ареста.
После этого полицейские проверили другие соцсети студента. В Instagram, который в рф является запрещенным, полиция обнаружила якобы "экстремистские" лозунги. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.
Поэтому в целом ему предстоит провести под стражей 46 суток. Однако сам студент не признал вину ни по одному эпизоду.
По информации издания "Коммерсант", студенту приказали покинуть РФ в течение четырех дней.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Луганске российские захватчики мобилизовали в армию 250 студентов университета им.
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До речі, щось про нашу Сподівання Савченко давно ніц не чути. Чи то потрапила у добрі руки лікарів-мозкоправів, чи то тихенько спилась десь...
вмiете насмiшити людину...🤣
...а може й не привчила, тому перебуває у стані активного пошуку. Бо ванькі - вони такі - через зайву хромосому їх непросто чомусь навчити. Тим більше таким фокусам-покусам...
Друже, це не просто садизм. Це - садизм ядерний рафінований.
Він чудово знав що фсб моніторить кожний клік мишкою в **********...
Тому словосполучення "российская федерация" пишеться і звучить як "ресей ************".
Укранацист на повідку фсбешного куратора?
Це ж так зручно: борються з "внофьпріобрєтьонним" лібєрастом, при цьому лишаючись у межах правового поля. Українці-нацисти, рашисти-святі борьці з нацизмом.
"Рожеві поні" мають ридати від щастя за такий рівень розвитку правових відносин "на сасіі" та "клейміть пазором" зарвавшихся укранацистаф!
Пропогондонський концерт одного актора.
Шустрий хлопчина схоже на місце Зеленського мітить, той теж з подібного починав.
- Шо?
- Та нишо, сало чесноком не шпигуйте, бо воняет от вас!
"Дядько, а ви точно на полювання йшли?" (с)