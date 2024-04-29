Украинского студента четвертый раз задержали в Москве за проукраинскую позицию и неповиновение полиции, - росСМИ

Студента из Украины Сергея Гулько арестовали в Москве за проукраинские сообщения в социальных сетях и неповиновение полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские издания ТАСС и "Коммерсант".

Гулько - гражданин Украины, студент факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Его уже трижды признавали виновным в распространении проукраинских постов, а один раз он не показал паспорт по требованию полиции.

Отмечается, что Никулинский суд Москвы назначил Гулько 12 суток ареста за пост в соцсети "ВКонтакте" с лозунгом в поддержку Украины. Студента признали виновным в "пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики".

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Ранее российская полиция задерживала Гулько за то, что он не предъявил паспорт во время проверки документов. Тот же Никулинский суд дал ему 10 суток ареста.

После этого полицейские проверили другие соцсети студента. В Instagram, который в рф является запрещенным, полиция обнаружила якобы "экстремистские" лозунги. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Поэтому в целом ему предстоит провести под стражей 46 суток. Однако сам студент не признал вину ни по одному эпизоду.

По информации издания "Коммерсант", студенту приказали покинуть РФ в течение четырех дней.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Луганске российские захватчики мобилизовали в армию 250 студентов университета им.