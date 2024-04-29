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Украинского студента четвертый раз задержали в Москве за проукраинскую позицию и неповиновение полиции, - росСМИ

арешт

Студента из Украины Сергея Гулько арестовали в Москве за проукраинские сообщения в социальных сетях и неповиновение полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские издания ТАСС и "Коммерсант".

Гулько - гражданин Украины, студент факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Его уже трижды признавали виновным в распространении проукраинских постов, а один раз он не показал паспорт по требованию полиции.

Отмечается, что Никулинский суд Москвы назначил Гулько 12 суток ареста за пост в соцсети "ВКонтакте" с лозунгом в поддержку Украины. Студента признали виновным в "пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики".

Читайте: Россияне готовят "наблюдателей" среди студентов на "выборы президента", - Центр нацсопротивления

Ранее российская полиция задерживала Гулько за то, что он не предъявил паспорт во время проверки документов. Тот же Никулинский суд дал ему 10 суток ареста.

После этого полицейские проверили другие соцсети студента. В Instagram, который в рф является запрещенным, полиция обнаружила якобы "экстремистские" лозунги. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Поэтому в целом ему предстоит провести под стражей 46 суток. Однако сам студент не признал вину ни по одному эпизоду.

По информации издания "Коммерсант", студенту приказали покинуть РФ в течение четырех дней.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Луганске российские захватчики мобилизовали в армию 250 студентов университета им.

Автор: 

арест (10454) москва (3072) россия (95361) украинцы (3860) студенты (665)


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Топ комментарии
+25
Якийсь дебілізм..під час війни, студент з України..вчиться у мацкві й поширює антиросійську пропаганду..а його пожурили, півтора місяці арешту й все?? На мокшандії?? Та ну на..
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29.04.2024 02:00
+24
А що він робить в Москві?
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29.04.2024 01:59
+22
Нова "Гадя Савченко"
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29.04.2024 03:06
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Якого воно там чудить, дурбецало
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29.04.2024 01:56 Ответить
Звичайному агенту фсб готують "легенду" опозиціонера...
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29.04.2024 12:35 Ответить
А що він робить в Москві?
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29.04.2024 01:59 Ответить
Ухиляеться.
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29.04.2024 06:40 Ответить
Вже нічого "За інформацією видання "Комерсант", студенту наказали залишити рф упродовж чотирьох днів".
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29.04.2024 06:49 Ответить
Готували засланого козачка можливо
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29.04.2024 06:50 Ответить
Скоріше так , он і легенду підготували з чотирмя арештами.
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29.04.2024 07:33 Ответить
Хто готував? "Штирлиц шел по Берлину. Мюллер узнал в нем советского разведчика, но не по ППШ, небрежно наброшенному на плечо, и не по парашюту, волочившемуся сзади, а по клейму фабрики «Большевичка», которое забыли отпороть с внутреннего кармана пиджака по истинно кацапской безалаберности."
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29.04.2024 08:52 Ответить
Ще пригадав, про Штірліца. "Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я - штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат - представиться: «Я - полковник Исаев». В этот момент входит полицейский и говорит: «Ну и нажрались Вы вчера, мадам Матвиенко»."
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29.04.2024 08:58 Ответить
Я в нього вірю, за 4 доби він переведеться до мінського універа, та вирушить за знаннями до білорусії....
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29.04.2024 10:20 Ответить
Ватні батьки вуз вибрали.
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29.04.2024 08:33 Ответить
Якийсь дебілізм..під час війни, студент з України..вчиться у мацкві й поширює антиросійську пропаганду..а його пожурили, півтора місяці арешту й все?? На мокшандії?? Та ну на..
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29.04.2024 02:00 Ответить
Нова "Гадя Савченко"
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29.04.2024 03:06 Ответить

До речі, щось про нашу Сподівання Савченко давно ніц не чути. Чи то потрапила у добрі руки лікарів-мозкоправів, чи то тихенько спилась десь...
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29.04.2024 04:25 Ответить
Та два в одному
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29.04.2024 05:51 Ответить
Бухає..
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29.04.2024 07:35 Ответить
Йде десятий рік війни. Розвідник Гулько у вишиванці вирішив поїхати через російський фронт і врешті пересік його з ціллю завоювати довіру кацапських ворогів, співаючи українські повстанські пісні. Ну це ж ку і ня, товариство. Скоріше за все нам готовлять чергового агента, як це було вже то з артистами чи ведучими.
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29.04.2024 02:01 Ответить
Савченко
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29.04.2024 02:37 Ответить
Чергова Надя Савченко?
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29.04.2024 02:05 Ответить
Спочатку написав коментар, а потім твій побачив!
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29.04.2024 03:07 Ответить
Майбутній кандидат у президенти .
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29.04.2024 02:11 Ответить
Якої країни?
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29.04.2024 02:23 Ответить
Не рашки.
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29.04.2024 02:29 Ответить
заслассаний казачьок
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29.04.2024 02:53 Ответить
Маріна нечаєва енд якась там під прапорцем США дві кацапські ну як сказати, прелесно дами
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29.04.2024 03:00 Ответить
Слухай, свіжовилуплене - ти або обдовбане, або обнюхане - кацапку в себе у дзеркалі побачиш.
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29.04.2024 03:08 Ответить
Лапочка, заздрю. Так довго, бабло отримуєш. Падло зелене
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29.04.2024 03:14 Ответить
Походу ти сістер безумної..такуж саму алогічнонаркотичну чухню несеш. Тобі на йух.
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29.04.2024 03:58 Ответить
Згодна з вами, я теж звернула на це увагу
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29.04.2024 07:29 Ответить
Ну даже не знаю... я бы на его месте уехал давно из болот, но скорее даже бы не приезжал
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29.04.2024 03:01 Ответить
Якась скучна новина. Тут треба бодро, вєсєло, с огоньком надавати срочні новості. Тіпа, такої:

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29.04.2024 03:20 Ответить
Тут,крутіше. Нрави поліції в рашкі
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29.04.2024 03:45 Ответить
Ого! Та парочка зкріпоносців таки зналася на перверзіях! Особливо самиця: привчити ваньку до того-во непотрібства і вже привченим покинути... Це ж треба було додуматися!
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29.04.2024 04:35 Ответить
Ги...
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29.04.2024 05:53 Ответить
Ржу... 😂 Доречi, менi 72 роки...😁 Ох уж цi пiдписникi ЦН-
вмiете насмiшити людину...🤣
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29.04.2024 07:20 Ответить
Так це ж Мишко....
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29.04.2024 10:03 Ответить
Про що там вести балачки, садюга, та й годi.
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29.04.2024 07:35 Ответить
Це ж все одно, та як нарiку не дочекатися закону про лiкувальний канабiс... Мож вона товой, на стороне привчила другого ванью до большого и малого розета?
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29.04.2024 07:38 Ответить

...а може й не привчила, тому перебуває у стані активного пошуку. Бо ванькі - вони такі - через зайву хромосому їх непросто чомусь навчити. Тим більше таким фокусам-покусам...
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29.04.2024 20:43 Ответить

Друже, це не просто садизм. Це - садизм ядерний рафінований.
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29.04.2024 20:46 Ответить
З 2014 року кацапів покроково відрізали від світового наукового товариства. Сьогодні в ********** неможливо в принципі здобути ******* освіту за будь якою спеціальністю. Дипломи ********** не варті ломаного шеляга. Мабуть пацанчик усвідомивши що насправді він "лоханувся" спровокував ситуацію щоб не тільки "хряпнути дверима", а й отримати місце в українському або іноземному закладі завдяки "активній громадянській позиції". Хлопу потрібно робити "мастерс" і отримувати ліцензію на зайняття медичною спецільністю, а це краще робити за кордоном отримавши грант. А йому тепер (жертва політичних репресій, висланий з **********) такий грнант дадуть!

Він чудово знав що фсб моніторить кожний клік мишкою в **********...
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29.04.2024 03:52 Ответить
Все, що він зараз отримає - повістку від ТЦК і СП
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29.04.2024 06:28 Ответить
Для політичного біженства в США, така історія підійде.
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29.04.2024 08:39 Ответить
Для такої історії - в нього цілі зуби, ноги, руки, ребра..і півтора місяця - якось замало..
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29.04.2024 09:48 Ответить
... а ще він зробив собі тату тризуба на грудях (чотири рази)...
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29.04.2024 12:40 Ответить
Угу..тризуби то на спині, як куполи..а на гудях - Зе!, єрмак, сирський..
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29.04.2024 12:50 Ответить
"Зєрмасьір forever"
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29.04.2024 12:52 Ответить
А при затриманні співав гімн січових стрільців..для повноти картини))
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29.04.2024 13:01 Ответить
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29.04.2024 13:08 Ответить
Очевидцы в шоке: «Бескрайняя колонна» НАТО прёт в Украину. Помощь идет https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ
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29.04.2024 03:53 Ответить
Героя України йому, створять ГО з Надюхою!
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29.04.2024 05:08 Ответить
Краще би той студент у Казахстані вчився. Бо в казахському мовному алфавиті немає букви "Ф" та звуку "Ф", а також букви"Ц" і звуку "Ц".
Тому словосполучення "российская федерация" пишеться і звучить як "ресей ************".
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29.04.2024 06:02 Ответить
Як він туди попав і хто за нього платить?
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29.04.2024 06:18 Ответить
В 2014р, в Луцьку на ринку торговка раділа, що в сина кримська прописка. Каже, що він пільковик і зможе в МГУ безкоштовно вчитись. То в них така політика окацаплення.
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29.04.2024 08:52 Ответить
Ще одну Савченку готують?
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29.04.2024 06:39 Ответить
А може це "операція прикриття" для "виходу на сцену" чергового феесбешного "адвоката Фєйгіна"?
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29.04.2024 12:00 Ответить
Біжи Сергію, біжи
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29.04.2024 06:46 Ответить
Який зручний "студент"
Укранацист на повідку фсбешного куратора?
Це ж так зручно: борються з "внофьпріобрєтьонним" лібєрастом, при цьому лишаючись у межах правового поля. Українці-нацисти, рашисти-святі борьці з нацизмом.
"Рожеві поні" мають ридати від щастя за такий рівень розвитку правових відносин "на сасіі" та "клейміть пазором" зарвавшихся укранацистаф!
Пропогондонський концерт одного актора.
Шустрий хлопчина схоже на місце Зеленського мітить, той теж з подібного починав.
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29.04.2024 07:02 Ответить
Це якісь новини з паралельного Всесвіту.Студент з України в рашці четвертий раз затриманий за українську пропаганду. Тобто його тричі затримували і відпускали, замість 25 років тюрьми оштрафували на 500 рублєй. Або спец операція, по типу, дивіться яка в Мордорі свобода слова. Якщо так, то несіть другого Гулька. Цей спалився.
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29.04.2024 07:42 Ответить
- Штирлиц, откуда у вас сигареты "Ватра"?
- Шо?
- Та нишо, сало чесноком не шпигуйте, бо воняет от вас!
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29.04.2024 08:12 Ответить
Студен московського вишу?Срок навчання-5років.Зараз 2024.Потрапити туда без хабаря не можливо навіть вундеркинду.Хтось порекомендував йому і оплатив і оплачує навчання.Явно не путін.Ось вам і переспективна,креативна українська молодь(не пенсіонери-совкі),якою пічкали перед виборами безмозклих гупіків.
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29.04.2024 08:47 Ответить
Хлопчик мазохіст, чілішолі?

"Дядько, а ви точно на полювання йшли?" (с)
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29.04.2024 09:27 Ответить
Як можна навчатися у наших ворогів і окупантів , які кожного дня знищують нашу націю, важко зрозуміти !
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29.04.2024 11:42 Ответить
 
 