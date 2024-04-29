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Українського студента вчетверте затримали в Москві за проукраїнську позицію та непокору поліції, - росЗМІ

арешт

Студента з України Сергія Гулька заарештували в Москві за проукраїнські повідомлення в соціальних мережах та непокору поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські видання ТАСС і "Комерсант".

Гулько - громадянин України, студент факультету фундаментальної медицини Московського державного університету. Його вже тричі визнавали винним у поширенні проукраїнських постів, а один раз він не показав паспорт на вимогу поліції.

Зазначається, що Нікулінський суд Москви призначив Гульку 12 діб арешту за пост у соцмережі "ВКонтакте" із гаслом на підтримку України. Студента визнали винним у "пропаганді чи публічному демонструванні нацистської атрибутики або символіки".

Читайте: Росіяни готують "спостерігачів" серед студентів на "вибори президента", - Центр нацспротиву

Раніше російська поліція затримувала Гулька за те, що він не пред’явив паспорт під час перевірки документів. Той самий Нікулинський суд дав йому 10 діб арешту.

Після цього поліціянти перевірили інші соцмережі студента. У Instagram, який у рф є забороненим, поліція виявила нібито "екстремістські" гасла. За це Тверський суд Москви двічі призначив Гульку по 12 діб адміністративного арешту.

Тож загалом йому належить провести під вартою 46 діб. Однак сам студент не визнав вину за жодним епізодом.

За інформацією видання "Комерсант", студенту наказали залишити рф упродовж чотирьох днів,

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до армії 250 студентів університету ім. В. Даля.

Автор: 

арешт (2520) москва (1244) росія (64911) українці (2536) студенти (432)


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Топ коментарі
+25
Якийсь дебілізм..під час війни, студент з України..вчиться у мацкві й поширює антиросійську пропаганду..а його пожурили, півтора місяці арешту й все?? На мокшандії?? Та ну на..
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29.04.2024 02:00
+24
А що він робить в Москві?
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29.04.2024 01:59
+22
Нова "Гадя Савченко"
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29.04.2024 03:06
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Якого воно там чудить, дурбецало
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29.04.2024 01:56 Відповісти
Звичайному агенту фсб готують "легенду" опозиціонера...
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29.04.2024 12:35 Відповісти
А що він робить в Москві?
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29.04.2024 01:59 Відповісти
Ухиляеться.
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29.04.2024 06:40 Відповісти
Вже нічого "За інформацією видання "Комерсант", студенту наказали залишити рф упродовж чотирьох днів".
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29.04.2024 06:49 Відповісти
Готували засланого козачка можливо
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29.04.2024 06:50 Відповісти
Скоріше так , он і легенду підготували з чотирмя арештами.
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29.04.2024 07:33 Відповісти
Хто готував? "Штирлиц шел по Берлину. Мюллер узнал в нем советского разведчика, но не по ППШ, небрежно наброшенному на плечо, и не по парашюту, волочившемуся сзади, а по клейму фабрики «Большевичка», которое забыли отпороть с внутреннего кармана пиджака по истинно кацапской безалаберности."
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29.04.2024 08:52 Відповісти
Ще пригадав, про Штірліца. "Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я - штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат - представиться: «Я - полковник Исаев». В этот момент входит полицейский и говорит: «Ну и нажрались Вы вчера, мадам Матвиенко»."
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29.04.2024 08:58 Відповісти
Я в нього вірю, за 4 доби він переведеться до мінського універа, та вирушить за знаннями до білорусії....
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29.04.2024 10:20 Відповісти
Ватні батьки вуз вибрали.
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29.04.2024 08:33 Відповісти
Якийсь дебілізм..під час війни, студент з України..вчиться у мацкві й поширює антиросійську пропаганду..а його пожурили, півтора місяці арешту й все?? На мокшандії?? Та ну на..
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29.04.2024 02:00 Відповісти
Нова "Гадя Савченко"
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29.04.2024 03:06 Відповісти

До речі, щось про нашу Сподівання Савченко давно ніц не чути. Чи то потрапила у добрі руки лікарів-мозкоправів, чи то тихенько спилась десь...
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29.04.2024 04:25 Відповісти
Та два в одному
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29.04.2024 05:51 Відповісти
Бухає..
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29.04.2024 07:35 Відповісти
Йде десятий рік війни. Розвідник Гулько у вишиванці вирішив поїхати через російський фронт і врешті пересік його з ціллю завоювати довіру кацапських ворогів, співаючи українські повстанські пісні. Ну це ж ку і ня, товариство. Скоріше за все нам готовлять чергового агента, як це було вже то з артистами чи ведучими.
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29.04.2024 02:01 Відповісти
Савченко
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29.04.2024 02:37 Відповісти
Чергова Надя Савченко?
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29.04.2024 02:05 Відповісти
Спочатку написав коментар, а потім твій побачив!
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29.04.2024 03:07 Відповісти
Майбутній кандидат у президенти .
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29.04.2024 02:11 Відповісти
Якої країни?
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29.04.2024 02:23 Відповісти
Не рашки.
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29.04.2024 02:29 Відповісти
заслассаний казачьок
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29.04.2024 02:53 Відповісти
Маріна нечаєва енд якась там під прапорцем США дві кацапські ну як сказати, прелесно дами
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29.04.2024 03:00 Відповісти
Слухай, свіжовилуплене - ти або обдовбане, або обнюхане - кацапку в себе у дзеркалі побачиш.
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29.04.2024 03:08 Відповісти
Лапочка, заздрю. Так довго, бабло отримуєш. Падло зелене
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29.04.2024 03:14 Відповісти
Походу ти сістер безумної..такуж саму алогічнонаркотичну чухню несеш. Тобі на йух.
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29.04.2024 03:58 Відповісти
Згодна з вами, я теж звернула на це увагу
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29.04.2024 07:29 Відповісти
Ну даже не знаю... я бы на его месте уехал давно из болот, но скорее даже бы не приезжал
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29.04.2024 03:01 Відповісти
Якась скучна новина. Тут треба бодро, вєсєло, с огоньком надавати срочні новості. Тіпа, такої:

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29.04.2024 03:20 Відповісти
Тут,крутіше. Нрави поліції в рашкі
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29.04.2024 03:45 Відповісти
Ого! Та парочка зкріпоносців таки зналася на перверзіях! Особливо самиця: привчити ваньку до того-во непотрібства і вже привченим покинути... Це ж треба було додуматися!
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29.04.2024 04:35 Відповісти
Ги...
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29.04.2024 05:53 Відповісти
Ржу... 😂 Доречi, менi 72 роки...😁 Ох уж цi пiдписникi ЦН-
вмiете насмiшити людину...🤣
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29.04.2024 07:20 Відповісти
Так це ж Мишко....
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29.04.2024 10:03 Відповісти
Про що там вести балачки, садюга, та й годi.
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29.04.2024 07:35 Відповісти
Це ж все одно, та як нарiку не дочекатися закону про лiкувальний канабiс... Мож вона товой, на стороне привчила другого ванью до большого и малого розета?
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29.04.2024 07:38 Відповісти

...а може й не привчила, тому перебуває у стані активного пошуку. Бо ванькі - вони такі - через зайву хромосому їх непросто чомусь навчити. Тим більше таким фокусам-покусам...
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29.04.2024 20:43 Відповісти

Друже, це не просто садизм. Це - садизм ядерний рафінований.
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29.04.2024 20:46 Відповісти
З 2014 року кацапів покроково відрізали від світового наукового товариства. Сьогодні в ********** неможливо в принципі здобути ******* освіту за будь якою спеціальністю. Дипломи ********** не варті ломаного шеляга. Мабуть пацанчик усвідомивши що насправді він "лоханувся" спровокував ситуацію щоб не тільки "хряпнути дверима", а й отримати місце в українському або іноземному закладі завдяки "активній громадянській позиції". Хлопу потрібно робити "мастерс" і отримувати ліцензію на зайняття медичною спецільністю, а це краще робити за кордоном отримавши грант. А йому тепер (жертва політичних репресій, висланий з **********) такий грнант дадуть!

Він чудово знав що фсб моніторить кожний клік мишкою в **********...
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29.04.2024 03:52 Відповісти
Все, що він зараз отримає - повістку від ТЦК і СП
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29.04.2024 06:28 Відповісти
Для політичного біженства в США, така історія підійде.
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29.04.2024 08:39 Відповісти
Для такої історії - в нього цілі зуби, ноги, руки, ребра..і півтора місяця - якось замало..
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29.04.2024 09:48 Відповісти
... а ще він зробив собі тату тризуба на грудях (чотири рази)...
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29.04.2024 12:40 Відповісти
Угу..тризуби то на спині, як куполи..а на гудях - Зе!, єрмак, сирський..
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29.04.2024 12:50 Відповісти
"Зєрмасьір forever"
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29.04.2024 12:52 Відповісти
А при затриманні співав гімн січових стрільців..для повноти картини))
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29.04.2024 13:01 Відповісти
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29.04.2024 13:08 Відповісти
Очевидцы в шоке: «Бескрайняя колонна» НАТО прёт в Украину. Помощь идет https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ
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29.04.2024 03:53 Відповісти
Героя України йому, створять ГО з Надюхою!
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29.04.2024 05:08 Відповісти
Краще би той студент у Казахстані вчився. Бо в казахському мовному алфавиті немає букви "Ф" та звуку "Ф", а також букви"Ц" і звуку "Ц".
Тому словосполучення "российская федерация" пишеться і звучить як "ресей ************".
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29.04.2024 06:02 Відповісти
Як він туди попав і хто за нього платить?
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29.04.2024 06:18 Відповісти
В 2014р, в Луцьку на ринку торговка раділа, що в сина кримська прописка. Каже, що він пільковик і зможе в МГУ безкоштовно вчитись. То в них така політика окацаплення.
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29.04.2024 08:52 Відповісти
Ще одну Савченку готують?
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29.04.2024 06:39 Відповісти
А може це "операція прикриття" для "виходу на сцену" чергового феесбешного "адвоката Фєйгіна"?
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29.04.2024 12:00 Відповісти
Біжи Сергію, біжи
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29.04.2024 06:46 Відповісти
Який зручний "студент"
Укранацист на повідку фсбешного куратора?
Це ж так зручно: борються з "внофьпріобрєтьонним" лібєрастом, при цьому лишаючись у межах правового поля. Українці-нацисти, рашисти-святі борьці з нацизмом.
"Рожеві поні" мають ридати від щастя за такий рівень розвитку правових відносин "на сасіі" та "клейміть пазором" зарвавшихся укранацистаф!
Пропогондонський концерт одного актора.
Шустрий хлопчина схоже на місце Зеленського мітить, той теж з подібного починав.
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29.04.2024 07:02 Відповісти
Це якісь новини з паралельного Всесвіту.Студент з України в рашці четвертий раз затриманий за українську пропаганду. Тобто його тричі затримували і відпускали, замість 25 років тюрьми оштрафували на 500 рублєй. Або спец операція, по типу, дивіться яка в Мордорі свобода слова. Якщо так, то несіть другого Гулька. Цей спалився.
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29.04.2024 07:42 Відповісти
- Штирлиц, откуда у вас сигареты "Ватра"?
- Шо?
- Та нишо, сало чесноком не шпигуйте, бо воняет от вас!
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29.04.2024 08:12 Відповісти
Студен московського вишу?Срок навчання-5років.Зараз 2024.Потрапити туда без хабаря не можливо навіть вундеркинду.Хтось порекомендував йому і оплатив і оплачує навчання.Явно не путін.Ось вам і переспективна,креативна українська молодь(не пенсіонери-совкі),якою пічкали перед виборами безмозклих гупіків.
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29.04.2024 08:47 Відповісти
Хлопчик мазохіст, чілішолі?

"Дядько, а ви точно на полювання йшли?" (с)
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29.04.2024 09:27 Відповісти
Як можна навчатися у наших ворогів і окупантів , які кожного дня знищують нашу націю, важко зрозуміти !
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29.04.2024 11:42 Відповісти
 
 