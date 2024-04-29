Українського студента вчетверте затримали в Москві за проукраїнську позицію та непокору поліції, - росЗМІ

Студента з України Сергія Гулька заарештували в Москві за проукраїнські повідомлення в соціальних мережах та непокору поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські видання ТАСС і "Комерсант".

Гулько - громадянин України, студент факультету фундаментальної медицини Московського державного університету. Його вже тричі визнавали винним у поширенні проукраїнських постів, а один раз він не показав паспорт на вимогу поліції.

Зазначається, що Нікулінський суд Москви призначив Гульку 12 діб арешту за пост у соцмережі "ВКонтакте" із гаслом на підтримку України. Студента визнали винним у "пропаганді чи публічному демонструванні нацистської атрибутики або символіки".

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Раніше російська поліція затримувала Гулька за те, що він не пред’явив паспорт під час перевірки документів. Той самий Нікулинський суд дав йому 10 діб арешту.

Після цього поліціянти перевірили інші соцмережі студента. У Instagram, який у рф є забороненим, поліція виявила нібито "екстремістські" гасла. За це Тверський суд Москви двічі призначив Гульку по 12 діб адміністративного арешту.

Тож загалом йому належить провести під вартою 46 діб. Однак сам студент не визнав вину за жодним епізодом.

За інформацією видання "Комерсант", студенту наказали залишити рф упродовж чотирьох днів,

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до армії 250 студентів університету ім. В. Даля.