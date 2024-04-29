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ГП "Леса Украины" высадило более 113 миллионов сеянцев, перевыполнив план, - гендиректор Болоховец

ліс

В Украине завершается весенняя лесокультурная программа: лесоводы высадили 113 млн сеянцев, выполнив план на 102%.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Продолжаем масштабную высадку на Юге, где много лет новые леса почти не создавались. Участки под лесоразведение на Николаевщине согласованы с экологами, чтобы не повредить экосистеме степей", - отметил Болоховец.

По словам руководителя ГП "Леса Украины", в этом году лесоводы проводят не только лесовосстановление, но и увеличивают площадь новых лесов. В целом именно новых лесов этой весной создано на площади более 2,1 тыс. га - это больше, чем всеми лесхозами за весь 2022 год.

"В частности, залесняем участки, переданные нам местными громадами в рамках проекта FOREST RECOVERY. На большей половине из предоставленных предприятию деградированных территорий уже растет новый лес", - говорит Юрий Болоховец.

Среди посадочного материала работники предприятия увеличили количество сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Она дает лучшую приживаемость. Поэтому лесоводы экономят на уходе и могут залеснять большие площади меньшими ресурсами. В планах в этом году высадить 20 млн таких сеянцев. До реформы лесного хозяйства их цифра не превышала 1-2 млн в год.

В компании отмечают, что создание качественного посадочного материала превращается для "ГП Леса Украины" в перспективное направление бизнеса. Для поставки в Эстонию - около 107,5 тыс. сеянцев. Сеть семенно-селекционных центров расширяется и увеличивает мощность.

"Поэтому "Зеленая страна" продолжается. Даже во время войны. Потому что лес не купить и не привезти из других стран. Лес, как ребенка, можно только вырастить с детства. Чтобы оставить нашим детям государство, в котором захочется жить", - подытожил Юрий Болоховец.

ліс

Напомним, программа Президента "Зеленая Страна" стартовала в 2021 году. Она предусматривает высадку миллиарда деревьев и увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров в течение 10 лет. Во время войны сотни тысяч га украинских лесов оказались на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий, или являются заминированными. Однако там, где это возможно, реализация программы продолжается.

Автор: 

лес (627) Леса Украины (16)


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Топ комментарии
+11
забули додати
що ці ліси висаджені тільки завдяки ЗЕ
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29.04.2024 14:53
+7
До мільярда дерев ще далеко?!
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29.04.2024 14:53
+7
ЗЄ ці садженці в бункері висиджував.
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29.04.2024 14:56
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забули додати
що ці ліси висаджені тільки завдяки ЗЕ
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29.04.2024 14:53 Ответить
БОНЕВТІК!
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29.04.2024 14:54 Ответить
ЗЄ ці садженці в бункері висиджував.
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29.04.2024 14:56 Ответить
До мільярда дерев ще далеко?!
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29.04.2024 14:53 Ответить
Решта дерев планувалося висадити на територіях, які окупували кацапи. Отже план виконано повністю! Хто молодець- ЗЄ молодець!
Профіт!
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29.04.2024 15:01 Ответить
3,1415926...
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29.04.2024 15:05 Ответить
в 2022 відчитувалися Сумська , Херсонська області , коли йшла війна і території були окуповані про те скільки посадили дерев , а посіяти дуже легко , головне що би люди побачили цифри
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29.04.2024 15:53 Ответить
А до війни ДП "Ліси України" висаджуло понад 200 мільйонів сіянців і що з того. Який вони "план" висадили тут ще треба розібратись!
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29.04.2024 15:08 Ответить
І скільки грошей зарили.
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29.04.2024 15:21 Ответить
Напевно, на кожному саджанці дуже непогано зароблять, якщо так старанно працюють.
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29.04.2024 15:29 Ответить
Краще скажіть скільки вирубили ! Типовий приклад Боярська лісодослідна станція. Хто віддає ліси під забудову, хто вирізає гектарами ? Мафія !
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29.04.2024 15:31 Ответить
молодці. премію кожному по мільйону. заброньовані лісники виконали свою роботу
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29.04.2024 15:31 Ответить
Було б непогано почати відновлювати посадки навколо с/г угідь і доріг на території, що контролюється. У жахливому стані. Особливо вздовж доріг.
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29.04.2024 15:42 Ответить
зверніть увагу - південний офіс висадив найбільше. якщо брати до уваги дно бувшого Каховського моря, що самозаліснюється, то все правильно - мільярд дерев вже є. кацапня допомогла керманичу виконати хоч одну обіцянку з усіх озвучених.
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29.04.2024 15:48 Ответить
Дайбо щоб з тих сіянців виросло хоч 20 млн. дерев. Але зараз, певно, зрубають 113 млн.
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29.04.2024 15:52 Ответить
"Продовжуємо масштабну висадку на Півдні, де багато років нові ліси майже не створювалися. Джерело:
Саме тепер стало на часі!
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29.04.2024 16:53 Ответить
🤣😆😅😄
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29.04.2024 17:04 Ответить
А враховуючі, що це "досягнення" лише 11,3% від плану Зеленського і кращий результат за останні роки, питання одне: дивні в них уявлення про плани та їх виконання.
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29.04.2024 17:11 Ответить
Для совка зеленського цілком нормально брехати на кожному кроці.
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29.04.2024 17:31 Ответить
 
 