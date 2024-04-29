ГП "Леса Украины" высадило более 113 миллионов сеянцев, перевыполнив план, - гендиректор Болоховец

В Украине завершается весенняя лесокультурная программа: лесоводы высадили 113 млн сеянцев, выполнив план на 102%.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Продолжаем масштабную высадку на Юге, где много лет новые леса почти не создавались. Участки под лесоразведение на Николаевщине согласованы с экологами, чтобы не повредить экосистеме степей", - отметил Болоховец.

По словам руководителя ГП "Леса Украины", в этом году лесоводы проводят не только лесовосстановление, но и увеличивают площадь новых лесов. В целом именно новых лесов этой весной создано на площади более 2,1 тыс. га - это больше, чем всеми лесхозами за весь 2022 год.

"В частности, залесняем участки, переданные нам местными громадами в рамках проекта FOREST RECOVERY. На большей половине из предоставленных предприятию деградированных территорий уже растет новый лес", - говорит Юрий Болоховец.

Среди посадочного материала работники предприятия увеличили количество сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Она дает лучшую приживаемость. Поэтому лесоводы экономят на уходе и могут залеснять большие площади меньшими ресурсами. В планах в этом году высадить 20 млн таких сеянцев. До реформы лесного хозяйства их цифра не превышала 1-2 млн в год.

В компании отмечают, что создание качественного посадочного материала превращается для "ГП Леса Украины" в перспективное направление бизнеса. Для поставки в Эстонию - около 107,5 тыс. сеянцев. Сеть семенно-селекционных центров расширяется и увеличивает мощность.

"Поэтому "Зеленая страна" продолжается. Даже во время войны. Потому что лес не купить и не привезти из других стран. Лес, как ребенка, можно только вырастить с детства. Чтобы оставить нашим детям государство, в котором захочется жить", - подытожил Юрий Болоховец.

Напомним, программа Президента "Зеленая Страна" стартовала в 2021 году. Она предусматривает высадку миллиарда деревьев и увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров в течение 10 лет. Во время войны сотни тысяч га украинских лесов оказались на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий, или являются заминированными. Однако там, где это возможно, реализация программы продолжается.