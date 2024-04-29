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ДП "Ліси України" висадило понад 113 мільйонів сіянців, перевиконавши план, - гендиректор Болоховець

ліс

В Україні завершується весняна лісокультурна програма: лісівники висадили 113 млн сіянців, виконавши план на 102%.

 Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Продовжуємо масштабну висадку на Півдні, де багато років нові ліси майже не створювалися. Ділянки під лісорозведення на Миколаївщині погоджені з екологами, щоб не зашкодити екосистемі степів", - зазначив Болоховець.

За словами керівника ДП "Ліси України", цього року лісівники проводять не лише лісовідновлення, але й збільшують площу нових лісів. Загалом саме нових лісів цієї весни створено на площі понад 2,1 тис. га – це більше, ніж всіма лісгоспами за весь 2022 рік.

"Зокрема, заліснюємо ділянки, передані нам місцевими громадами в рамках проєкту FOREST RECOVERY. На більшій половині з наданих підприємству деградованих територій вже росте новий ліс", - каже Юрій Болоховець.

Серед посадкового матеріалу працівники підприємства збільшили кількість сіянців із закритою кореневою системою (ЗКС). Вона дає кращу приживлюваність. Відтак лісівники економлять на догляді і мають змогу заліснювати більші площі меншими ресурсами. У планах цього року висадити 20 млн таких сіянців. До реформи лісового господарства їхня цифра не перевищувала 1-2 млн на рік.

У компанії зазначають, що створення якісного садивного матеріалу перетворюється для "ДП Ліси України" на перспективний напрям бізнесу. Для поставки в Естонію - близько 107,5 тис. сіянців. Мережа насіннєво-селекційних центрів розширюється і збільшує потужність.

ліс

"Тож "Зелена країна" триває. Навіть під час війни. Бо ліс не купити і не привезти з інших країн. Ліс, як дитину, можна лише виростити змалечку. Щоб залишити нашим дітям державу, в якій захочеться жити", - підсумував Юрій Болоховець.

Нагадаємо, програма Президента "Зелена Країна" стартувала у 2021 році. Вона передбачає висадження мільярда дерев і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів протягом 10 років. Під час війни сотні тисяч га українських лісів опинились на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, або є замінованими. Проте там, де це можливо, реалізація програми триває.

Автор: 

ліс (765) Ліси України (40)


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Топ коментарі
+11
забули додати
що ці ліси висаджені тільки завдяки ЗЕ
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29.04.2024 14:53
+7
До мільярда дерев ще далеко?!
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29.04.2024 14:53
+7
ЗЄ ці садженці в бункері висиджував.
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29.04.2024 14:56
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забули додати
що ці ліси висаджені тільки завдяки ЗЕ
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29.04.2024 14:53 Відповісти
БОНЕВТІК!
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29.04.2024 14:54 Відповісти
ЗЄ ці садженці в бункері висиджував.
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29.04.2024 14:56 Відповісти
До мільярда дерев ще далеко?!
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29.04.2024 14:53 Відповісти
Решта дерев планувалося висадити на територіях, які окупували кацапи. Отже план виконано повністю! Хто молодець- ЗЄ молодець!
Профіт!
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29.04.2024 15:01 Відповісти
3,1415926...
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29.04.2024 15:05 Відповісти
в 2022 відчитувалися Сумська , Херсонська області , коли йшла війна і території були окуповані про те скільки посадили дерев , а посіяти дуже легко , головне що би люди побачили цифри
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29.04.2024 15:53 Відповісти
А до війни ДП "Ліси України" висаджуло понад 200 мільйонів сіянців і що з того. Який вони "план" висадили тут ще треба розібратись!
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29.04.2024 15:08 Відповісти
І скільки грошей зарили.
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29.04.2024 15:21 Відповісти
Напевно, на кожному саджанці дуже непогано зароблять, якщо так старанно працюють.
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29.04.2024 15:29 Відповісти
Краще скажіть скільки вирубили ! Типовий приклад Боярська лісодослідна станція. Хто віддає ліси під забудову, хто вирізає гектарами ? Мафія !
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29.04.2024 15:31 Відповісти
молодці. премію кожному по мільйону. заброньовані лісники виконали свою роботу
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29.04.2024 15:31 Відповісти
Було б непогано почати відновлювати посадки навколо с/г угідь і доріг на території, що контролюється. У жахливому стані. Особливо вздовж доріг.
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29.04.2024 15:42 Відповісти
зверніть увагу - південний офіс висадив найбільше. якщо брати до уваги дно бувшого Каховського моря, що самозаліснюється, то все правильно - мільярд дерев вже є. кацапня допомогла керманичу виконати хоч одну обіцянку з усіх озвучених.
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29.04.2024 15:48 Відповісти
Дайбо щоб з тих сіянців виросло хоч 20 млн. дерев. Але зараз, певно, зрубають 113 млн.
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29.04.2024 15:52 Відповісти
"Продовжуємо масштабну висадку на Півдні, де багато років нові ліси майже не створювалися. Джерело:
Саме тепер стало на часі!
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29.04.2024 16:53 Відповісти
🤣😆😅😄
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29.04.2024 17:04 Відповісти
А враховуючі, що це "досягнення" лише 11,3% від плану Зеленського і кращий результат за останні роки, питання одне: дивні в них уявлення про плани та їх виконання.
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29.04.2024 17:11 Відповісти
Для совка зеленського цілком нормально брехати на кожному кроці.
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29.04.2024 17:31 Відповісти
 
 