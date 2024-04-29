ДП "Ліси України" висадило понад 113 мільйонів сіянців, перевиконавши план, - гендиректор Болоховець

В Україні завершується весняна лісокультурна програма: лісівники висадили 113 млн сіянців, виконавши план на 102%.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Продовжуємо масштабну висадку на Півдні, де багато років нові ліси майже не створювалися. Ділянки під лісорозведення на Миколаївщині погоджені з екологами, щоб не зашкодити екосистемі степів", - зазначив Болоховець.

За словами керівника ДП "Ліси України", цього року лісівники проводять не лише лісовідновлення, але й збільшують площу нових лісів. Загалом саме нових лісів цієї весни створено на площі понад 2,1 тис. га – це більше, ніж всіма лісгоспами за весь 2022 рік.

"Зокрема, заліснюємо ділянки, передані нам місцевими громадами в рамках проєкту FOREST RECOVERY. На більшій половині з наданих підприємству деградованих територій вже росте новий ліс", - каже Юрій Болоховець.

Серед посадкового матеріалу працівники підприємства збільшили кількість сіянців із закритою кореневою системою (ЗКС). Вона дає кращу приживлюваність. Відтак лісівники економлять на догляді і мають змогу заліснювати більші площі меншими ресурсами. У планах цього року висадити 20 млн таких сіянців. До реформи лісового господарства їхня цифра не перевищувала 1-2 млн на рік.

У компанії зазначають, що створення якісного садивного матеріалу перетворюється для "ДП Ліси України" на перспективний напрям бізнесу. Для поставки в Естонію - близько 107,5 тис. сіянців. Мережа насіннєво-селекційних центрів розширюється і збільшує потужність.

"Тож "Зелена країна" триває. Навіть під час війни. Бо ліс не купити і не привезти з інших країн. Ліс, як дитину, можна лише виростити змалечку. Щоб залишити нашим дітям державу, в якій захочеться жити", - підсумував Юрій Болоховець.

Нагадаємо, програма Президента "Зелена Країна" стартувала у 2021 році. Вона передбачає висадження мільярда дерев і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів протягом 10 років. Під час війни сотні тисяч га українських лісів опинились на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, або є замінованими. Проте там, де це можливо, реалізація програми триває.