Таджикистан вручил ноту протеста российскому послу из-за негативного отношения в РФ к гражданам республики
29 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста послу России в Таджикистане Семену Григорьеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASIA-Plus.
"В ноте констатировалась серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", - сообщил руководитель департамента информации МИД республики Шохин Самади.
Как отметил спикер, в ноте отмечается, что "такие действия применяются исключительно к гражданам Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".
Во время предыдущей встречи с послом РФ Григорьевым заместителя главы МИД Таджикистана Имоми российской стороне также была выражена обеспокоенность в связи с необоснованными случаями отказа во въезде граждан республики в Россию.
По данным МИД Таджикистана, по состоянию на 27 апреля в зоне временного содержания в московском аэропорту "Внуково" находились 954 гражданина Таджикистана, среди которых студенты, обучающиеся в российских вузах.
После многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина. В то же время 306 человек российские власти планируют внести в "список выдворенных".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мали б уже давно покинути кацапів -- нехай тонуть у власному лайні.
Працьовиті люди, таджики, могли б знайти достойнішу країну, щоб прикласти свої зусилля.
Нехай починають, нашим хлопцям легше буде, бо путя кинеться гасити осередки непокори. Ех..якби воно ще гигнуло під час коронації..
Може час висиляти окупантів?