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Новости
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Таджикистан вручил ноту протеста российскому послу из-за негативного отношения в РФ к гражданам республики

таджикистан

29 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста послу России в Таджикистане Семену Григорьеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASIA-Plus.

"В ноте констатировалась серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", - сообщил руководитель департамента информации МИД республики Шохин Самади.

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Как отметил спикер, в ноте отмечается, что "такие действия применяются исключительно к гражданам Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Во время предыдущей встречи с послом РФ Григорьевым заместителя главы МИД Таджикистана Имоми российской стороне также была выражена обеспокоенность в связи с необоснованными случаями отказа во въезде граждан республики в Россию.

По данным МИД Таджикистана, по состоянию на 27 апреля в зоне временного содержания в московском аэропорту "Внуково" находились 954 гражданина Таджикистана, среди которых студенты, обучающиеся в российских вузах.

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После многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина. В то же время 306 человек российские власти планируют внести в "список выдворенных".

Автор: 

россия (95361) Таджикистан (92) нота протеста (140)


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Топ комментарии
+15
таджикам варто не обмежуватись нотами протестів,а вимагати звільнення їхньої столиці,москви,від російської окупації.
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29.04.2024 17:22
+12
навіть не уявляю, наскільки хєрове життя у таджикистані, що вони масово їдуть у кріпаки до кацапів.
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29.04.2024 17:23
+9
Нормально для початку. Хоч трохи сміливості вистачило голос подати! Якщо всі поневолені раїсєю народи/держави зможуть подати голос й вийти на протистояння з імперцями - може роздеруть швидше гнилу ковдру на ім'я росія.

Нехай починають, нашим хлопцям легше буде, бо путя кинеться гасити осередки непокори. Ех..якби воно ще гигнуло під час коронації..
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29.04.2024 17:25
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Молодцы таджики! Не побоялись большого ,вечно пьяного, северного "брата"!
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29.04.2024 17:14 Ответить
Извините, возможно не так назвал принадлежность к научно установленной этнической группе, но все равно МОЛОДЦЫ !
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29.04.2024 17:23 Ответить
По-перше, а що таджики роблять в кацапії до цього часу?

Мали б уже давно покинути кацапів -- нехай тонуть у власному лайні.

Працьовиті люди, таджики, могли б знайти достойнішу країну, щоб прикласти свої зусилля.
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29.04.2024 17:31 Ответить
Мало кто чего мог бы сделать! Не всем дают такую возможность!
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29.04.2024 17:33 Ответить
"Докорінно несумісне з духом кацапських традицій" - це як, називати чорножопими вже не традиція?
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29.04.2024 17:15 Ответить
Це скрєпа антифошиздська...
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29.04.2024 17:15 Ответить
"несумісно з духом і традиціями - обісцяні клоуни
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29.04.2024 17:15 Ответить
Що це всі дружбани напалися на нєвінну "супердержаву",це нєподобство якесь😁
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29.04.2024 17:15 Ответить
а ви кажете - естонці повільні ))
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29.04.2024 17:16 Ответить
Про "українскій слєд" уже забули, а таджиків усе одно пресують?
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29.04.2024 17:18 Ответить
таджикам варто не обмежуватись нотами протестів,а вимагати звільнення їхньої столиці,москви,від російської окупації.
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29.04.2024 17:22 Ответить
Їм треба вимагати ясак за 500 років
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29.04.2024 17:28 Ответить
навіть не уявляю, наскільки хєрове життя у таджикистані, що вони масово їдуть у кріпаки до кацапів.
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29.04.2024 17:23 Ответить
Ще й країна фактично розколота... на півночі свої клани, на півдні свої... Живуть як колумбійці...обробляють наркоту і нічого з цьго не мають...
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29.04.2024 18:58 Ответить
Нормально для початку. Хоч трохи сміливості вистачило голос подати! Якщо всі поневолені раїсєю народи/держави зможуть подати голос й вийти на протистояння з імперцями - може роздеруть швидше гнилу ковдру на ім'я росія.

Нехай починають, нашим хлопцям легше буде, бо путя кинеться гасити осередки непокори. Ех..якби воно ще гигнуло під час коронації..
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29.04.2024 17:25 Ответить
Так треба діяти симетрично!
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29.04.2024 17:38 Ответить
А ось німці чомусь забули, що 50річний термін савєцькай окупації Східної Прусії (за Потсдамською угодою) скінчився майже 30 років тому, а уZкіє в історично німецькій Прусії взагалі Zдота панаєхавшая.
Може час висиляти окупантів?
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29.04.2024 17:51 Ответить
называют таджиков чурками, скоты
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29.04.2024 18:18 Ответить
можна видавати про такжикофобію у форматі 365х24
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29.04.2024 19:02 Ответить
Правильно что вас ущемляют так как вы жополизы. А жополизов нигде не уважают..
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29.04.2024 20:17 Ответить
 
 