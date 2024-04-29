Таджикистан вручил ноту протеста российскому послу из-за негативного отношения в РФ к гражданам республики

29 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста послу России в Таджикистане Семену Григорьеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASIA-Plus.

"В ноте констатировалась серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", - сообщил руководитель департамента информации МИД республики Шохин Самади.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь на учения. ФОТО

Как отметил спикер, в ноте отмечается, что "такие действия применяются исключительно к гражданам Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Во время предыдущей встречи с послом РФ Григорьевым заместителя главы МИД Таджикистана Имоми российской стороне также была выражена обеспокоенность в связи с необоснованными случаями отказа во въезде граждан республики в Россию.

По данным МИД Таджикистана, по состоянию на 27 апреля в зоне временного содержания в московском аэропорту "Внуково" находились 954 гражданина Таджикистана, среди которых студенты, обучающиеся в российских вузах.

Также смотрите: Рахмон - Путину: "Прошу не относиться к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР - мы хотим, чтобы нас уважали". ВИДЕО

После многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина. В то же время 306 человек российские власти планируют внести в "список выдворенных".