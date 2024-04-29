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Новини
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Таджикистан вручив ноту протесту російському послу через негативне ставлення в РФ до громадян республіки

таджикистан

29 квітня Міністерство закордонних справ Таджикистану вручило ноту протесту послу Росії в Таджикистані Семену Григор’єву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASIA-Plus.

"У ноті констатувалася серйозна занепокоєність масовими випадками прояву підкреслено негативного ставлення до громадян Республіки Таджикистан на території Російської Федерації, а також повсюдного порушення їхніх прав і свобод", - повідомив керівник департаменту інформації МЗС республіки Шохін Самаді.

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Як зазначив речник, у ноті наголошується, що "такі дії застосовуються винятково до громадян Таджикистану, що докорінно несумісне з духом і традиціями таджицько-російських відносин".

Під час попередньої зустрічі з послом РФ Григор'євим заступника глави МЗС Таджикистану  Імомі російській стороні також було висловлено стурбованість у зв'язку з необґрунтованими випадками відмови у в'їзді громадян республіки до Росії.

За даними МЗС Таджикистану, станом на 27 квітня в зоні тимчасового тримання в московському аеропорту "Внуково" перебували 954 громадяни Таджикистану, серед яких студенти, що навчаються в російських вишах.

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Після багатогодинного очікування на кордоні до Росії все ж потрапили 322 громадяни. Водночас 306 осіб російська влада планує внести до "списку видворених".

Автор: 

росія (64923) Таджикистан (43) нота протесту (99)


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Топ коментарі
+15
таджикам варто не обмежуватись нотами протестів,а вимагати звільнення їхньої столиці,москви,від російської окупації.
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29.04.2024 17:22
+12
навіть не уявляю, наскільки хєрове життя у таджикистані, що вони масово їдуть у кріпаки до кацапів.
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29.04.2024 17:23
+9
Нормально для початку. Хоч трохи сміливості вистачило голос подати! Якщо всі поневолені раїсєю народи/держави зможуть подати голос й вийти на протистояння з імперцями - може роздеруть швидше гнилу ковдру на ім'я росія.

Нехай починають, нашим хлопцям легше буде, бо путя кинеться гасити осередки непокори. Ех..якби воно ще гигнуло під час коронації..
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29.04.2024 17:25
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Молодцы таджики! Не побоялись большого ,вечно пьяного, северного "брата"!
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29.04.2024 17:14 Відповісти
Извините, возможно не так назвал принадлежность к научно установленной этнической группе, но все равно МОЛОДЦЫ !
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29.04.2024 17:23 Відповісти
По-перше, а що таджики роблять в кацапії до цього часу?

Мали б уже давно покинути кацапів -- нехай тонуть у власному лайні.

Працьовиті люди, таджики, могли б знайти достойнішу країну, щоб прикласти свої зусилля.
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29.04.2024 17:31 Відповісти
Мало кто чего мог бы сделать! Не всем дают такую возможность!
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29.04.2024 17:33 Відповісти
"Докорінно несумісне з духом кацапських традицій" - це як, називати чорножопими вже не традиція?
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29.04.2024 17:15 Відповісти
Це скрєпа антифошиздська...
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29.04.2024 17:15 Відповісти
"несумісно з духом і традиціями - обісцяні клоуни
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29.04.2024 17:15 Відповісти
Що це всі дружбани напалися на нєвінну "супердержаву",це нєподобство якесь😁
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29.04.2024 17:15 Відповісти
а ви кажете - естонці повільні ))
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29.04.2024 17:16 Відповісти
Про "українскій слєд" уже забули, а таджиків усе одно пресують?
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29.04.2024 17:18 Відповісти
таджикам варто не обмежуватись нотами протестів,а вимагати звільнення їхньої столиці,москви,від російської окупації.
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29.04.2024 17:22 Відповісти
Їм треба вимагати ясак за 500 років
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29.04.2024 17:28 Відповісти
навіть не уявляю, наскільки хєрове життя у таджикистані, що вони масово їдуть у кріпаки до кацапів.
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29.04.2024 17:23 Відповісти
Ще й країна фактично розколота... на півночі свої клани, на півдні свої... Живуть як колумбійці...обробляють наркоту і нічого з цьго не мають...
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29.04.2024 18:58 Відповісти
Нормально для початку. Хоч трохи сміливості вистачило голос подати! Якщо всі поневолені раїсєю народи/держави зможуть подати голос й вийти на протистояння з імперцями - може роздеруть швидше гнилу ковдру на ім'я росія.

Нехай починають, нашим хлопцям легше буде, бо путя кинеться гасити осередки непокори. Ех..якби воно ще гигнуло під час коронації..
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29.04.2024 17:25 Відповісти
Так треба діяти симетрично!
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29.04.2024 17:38 Відповісти
А ось німці чомусь забули, що 50річний термін савєцькай окупації Східної Прусії (за Потсдамською угодою) скінчився майже 30 років тому, а уZкіє в історично німецькій Прусії взагалі Zдота панаєхавшая.
Може час висиляти окупантів?
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29.04.2024 17:51 Відповісти
называют таджиков чурками, скоты
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29.04.2024 18:18 Відповісти
можна видавати про такжикофобію у форматі 365х24
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29.04.2024 19:02 Відповісти
Правильно что вас ущемляют так как вы жополизы. А жополизов нигде не уважают..
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29.04.2024 20:17 Відповісти
 
 