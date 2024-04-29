Таджикистан вручив ноту протесту російському послу через негативне ставлення в РФ до громадян республіки

29 квітня Міністерство закордонних справ Таджикистану вручило ноту протесту послу Росії в Таджикистані Семену Григор’єву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASIA-Plus.

"У ноті констатувалася серйозна занепокоєність масовими випадками прояву підкреслено негативного ставлення до громадян Республіки Таджикистан на території Російської Федерації, а також повсюдного порушення їхніх прав і свобод", - повідомив керівник департаменту інформації МЗС республіки Шохін Самаді.

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Як зазначив речник, у ноті наголошується, що "такі дії застосовуються винятково до громадян Таджикистану, що докорінно несумісне з духом і традиціями таджицько-російських відносин".

Під час попередньої зустрічі з послом РФ Григор'євим заступника глави МЗС Таджикистану Імомі російській стороні також було висловлено стурбованість у зв'язку з необґрунтованими випадками відмови у в'їзді громадян республіки до Росії.

За даними МЗС Таджикистану, станом на 27 квітня в зоні тимчасового тримання в московському аеропорту "Внуково" перебували 954 громадяни Таджикистану, серед яких студенти, що навчаються в російських вишах.

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Після багатогодинного очікування на кордоні до Росії все ж потрапили 322 громадяни. Водночас 306 осіб російська влада планує внести до "списку видворених".