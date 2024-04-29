В Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев
Будут судить мужчину, который обещал помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев, но получив задаток на карточку, исчезал. Псевдоволонтеру грозит до 3 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины по факту мошенничества.
По данным следствия, ранее судимый за совершение корыстных преступлений мужчина в феврале текущего года разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и домашних любимцев, в том числе с прифронтовых территорий. Однако после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый "волонтер" переставал выходить на связь.
Всего установлено более десяти потерпевших, пострадавших от действий мошенника.
Как отмечается, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
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