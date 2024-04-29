В Харькове будут судить псевдоволонтера, обещавшего помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев

Будут судить мужчину, который обещал помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев, но получив задаток на карточку, исчезал. Псевдоволонтеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины по факту мошенничества.



По данным следствия, ранее судимый за совершение корыстных преступлений мужчина в феврале текущего года разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и домашних любимцев, в том числе с прифронтовых территорий. Однако после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый "волонтер" переставал выходить на связь.

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Всего установлено более десяти потерпевших, пострадавших от действий мошенника.

Как отмечается, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.