У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців

Судитимуть чоловіка, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців, але отримавши завдаток на картку, зникав. Псевдоволонтеру загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом шахрайства.



За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий "волонтер" переставав виходити на зв’язок.

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Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.