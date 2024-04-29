У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців
Судитимуть чоловіка, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців, але отримавши завдаток на картку, зникав. Псевдоволонтеру загрожує до 3 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом шахрайства.
За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий "волонтер" переставав виходити на зв’язок.
Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.
Як зазначається, обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль