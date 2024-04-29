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У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців

суд,феміда

Судитимуть чоловіка, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців, але отримавши завдаток на картку, зникав. Псевдоволонтеру загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом шахрайства.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий "волонтер" переставав виходити на зв’язок.

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Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

Як зазначається, обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Автор: 

суд (11653) Харків (5562) евакуація (2304) волонтери (1328)


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Таку паскуду до 3-х років???!!! Це вже якесь знущання, хоча воно вже давно...
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29.04.2024 17:39 Відповісти
Це тому що одна кгм ''пані'' яка мала би цим займатися нехтує своїми прямими обовязками. Тому і з'являються різні пройдисвіти.
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29.04.2024 18:16 Відповісти
 
 