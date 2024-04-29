Евросоюз и Украина начнут переговоры по продлению "транспортного безвиза"

Министерство восстановления Украины и Европейская Комиссия смогут официально начать переговоры о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет ЕС во время заседания 29 апреля.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас Еврокомиссия предлагает продлить Соглашение, то есть "транспортный безвиз", минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки как минимум до июня 2025 года включительно.

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"Мы приветствуем решение Европейского Союза начать официальные переговоры о продлении Соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику, и импортировать необходимое нашему государству. Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении Соглашения было принято вовремя - до конца июня. Важно, чтобы все изменения в пролонгированном Соглашении были четкими, прозрачными, и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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В Министерстве добавили, что официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время.