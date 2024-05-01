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Укрпочта уже продала подержанных авто на 3,3 млн грн

укрпошта

Укрпочта получила на продаже с машин из устаревшего автопарка 3,28 млн грн. Это на 60% больше стартовой цены.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+ ... Еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч + состоятся сегодня", - написал он в телеграмме.

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Смелянский назвал продажу старых авто эффективным использованием государственного имущества.

"Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе, и теперь эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме", - подчеркнул глава Укрпочты.

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Он добавил, что сегодня состоятся еще 3 аукциона на сумму 400 тыс. Также Смелянский пообещал, что вскоре Укрпочта выставит на продажу еще 500 автомобилей и старые компьютеры.

Автор: 

авто (4199) аукцион (190) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+7
прямо з гордостью заявляє що не вкрали якийсь мотлох.
треба йому премію 100 мільйонів ))
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01.05.2024 11:04
+7
Основний "треш" навіть не в тім що вони продають а в тім що купують-"оновлюють автопарк"! Не на фронт держева переймається надати транспорт хоча військові волають про його критичну нестачу,а на структуру що має,насправді,сумнівну доцільність зважаючи як вона "працює"!
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01.05.2024 11:20
+5
Зарплата смілянського виросте вдвічі.
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01.05.2024 11:20
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прямо з гордостью заявляє що не вкрали якийсь мотлох.
треба йому премію 100 мільйонів ))
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01.05.2024 11:04 Ответить
********* (с)
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01.05.2024 11:08 Ответить
Таке не розкрадають..уявляю Смілянського за кермом отакого гнилля..

Їх, скоріш за все, викупили як одноразові..для фронту.
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01.05.2024 11:11 Ответить
Заценіть "креатівчик" цих тварєй

Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.

У зелених мразот-"все для фронрту, все для перемоги", особливо нові мерседеси під корупційні дупи.
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01.05.2024 14:39 Ответить
Отож..і я про це...(купа матюків)
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01.05.2024 15:03 Ответить
почали працювати трохи скоріше.... але до нової пошти їм ще далеко...
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01.05.2024 11:11 Ответить
Нехай люди скидуються на захист держави, а державна компанія у цей час буде заробляти.
Майже як з бюджетниками.... всі заброньовані, а країну нехай Вася воділа захищає.
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01.05.2024 11:14 Ответить
звісно, можете глузувати з цього приводу але це правильне рішення
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01.05.2024 11:16 Ответить
так. 500 старих корчів... продали по ціні 2-3-х мікроавтобусів. ними напевно все і розвезуть...
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01.05.2024 11:38 Ответить
Зарплата смілянського виросте вдвічі.
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01.05.2024 11:20 Ответить
Основний "треш" навіть не в тім що вони продають а в тім що купують-"оновлюють автопарк"! Не на фронт держева переймається надати транспорт хоча військові волають про його критичну нестачу,а на структуру що має,насправді,сумнівну доцільність зважаючи як вона "працює"!
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01.05.2024 11:20 Ответить
Якщо порівнювати з Новою Поштою,то ці "досягнення ",теж саме що коли тобі вічно невдоволені працівниці пошти в невбиваємих чергах на Укрпошті замість йдитьвинахуй сказали прямуйтепідтричорти,а на НП ти просто відправив смс про чергу.
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01.05.2024 11:21 Ответить
а шо ви хотіли? через зростання мінімалки з 6-ти до 8-ми тис... в Укрпошті вирішили пропорційно скоротити персонал.
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01.05.2024 11:42 Ответить
Яка мразь керує цією збитковою конторою!Як не запроваджуй ******* компьютерні технологіі в державних компаніях,найдутся гниди які викратять так щоб не своє гниле борижне нутро прокрити законом-"прозоро".І ще посилати усін на... А закупаливони тачкі через прозоро???
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01.05.2024 11:32 Ответить
Нехай волонтери купляють для ЗСУ, а Укрпошта не для того, щоб дарувати вбитий мотлох ЗСУ, їх бізнес і шкури ЗСУ не захищають. Блювота і гниди.
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01.05.2024 11:32 Ответить
Вистачить на 2 місячні зарплати Смілянському (з нарахуваннями).
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01.05.2024 11:40 Ответить
Для укрпоштового шейха Смілянського це копійки.
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01.05.2024 11:49 Ответить
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01.05.2024 12:17 Ответить
А скільки було тих машин ?
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01.05.2024 13:45 Ответить
 
 