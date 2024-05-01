Укрпочта уже продала подержанных авто на 3,3 млн грн

Укрпочта получила на продаже с машин из устаревшего автопарка 3,28 млн грн. Это на 60% больше стартовой цены.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+ ... Еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч + состоятся сегодня", - написал он в телеграмме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" будет продавать на освобожденных территориях лекарства

Смелянский назвал продажу старых авто эффективным использованием государственного имущества.

"Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе, и теперь эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме", - подчеркнул глава Укрпочты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" продолжает серию "Города-Герои" выпуском марки об Ахтырке. ФОТО

Он добавил, что сегодня состоятся еще 3 аукциона на сумму 400 тыс. Также Смелянский пообещал, что вскоре Укрпочта выставит на продажу еще 500 автомобилей и старые компьютеры.