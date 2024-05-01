Укрпочта уже продала подержанных авто на 3,3 млн грн
Укрпочта получила на продаже с машин из устаревшего автопарка 3,28 млн грн. Это на 60% больше стартовой цены.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе - 60%+ ... Еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч + состоятся сегодня", - написал он в телеграмме.
Смелянский назвал продажу старых авто эффективным использованием государственного имущества.
"Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе, и теперь эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме", - подчеркнул глава Укрпочты.
Он добавил, что сегодня состоятся еще 3 аукциона на сумму 400 тыс. Также Смелянский пообещал, что вскоре Укрпочта выставит на продажу еще 500 автомобилей и старые компьютеры.
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треба йому премію 100 мільйонів ))
Їх, скоріш за все, викупили як одноразові..для фронту.
Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.
У зелених мразот-"все для фронрту, все для перемоги", особливо нові мерседеси під корупційні дупи.
Майже як з бюджетниками.... всі заброньовані, а країну нехай Вася воділа захищає.