Укрпошта вже продала старих автомобілів на 3,3 млн грн

Укрпошта отримала на продажу з машин із застарілого автопарку 3,28 млн грн. Це на 60% більше стартової ціни.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні - 60%+ ... Ще 3 аукціони на суму 400 тисяч + відбудуться сьогодні", - написав він у телеграмі.

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Смілянський назвав продаж старих авто ефективним використанням державного майна.

"Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні, і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими", - наголосив очільник Укрпошти.

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Він додав, що сьогодні відбудуться ще 3 аукціони на суму 400 тис. Також Смілянський пообіцяв, що невдовзі Укрпошта виставить на продаж ще 500 автівок та старі комп’ютери.