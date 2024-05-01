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Укрпошта вже продала старих автомобілів на 3,3 млн грн

Старі авто від Укрпошти: продали вже на 3,3 млн грн

Укрпошта отримала на продажу з машин із застарілого автопарку 3,28 млн грн. Це на 60% більше стартової ціни.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні - 60%+ ... Ще 3 аукціони на суму 400 тисяч + відбудуться сьогодні", - написав він у телеграмі.

Читайте: "Укрпошта" виставила на продаж 500 одиниць транспорту: пропонують волонтерам купити

Смілянський назвав продаж старих авто ефективним використанням державного майна.

"Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні, і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими", - наголосив очільник Укрпошти.

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Він додав, що сьогодні відбудуться ще 3 аукціони на суму 400 тис. Також Смілянський пообіцяв, що невдовзі Укрпошта виставить на продаж ще 500 автівок та старі комп’ютери.

Автор: 

авто (6139) аукціон (1417) Укрпошта (1076) Смілянський Ігор (186)


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Топ коментарі
+7
прямо з гордостью заявляє що не вкрали якийсь мотлох.
треба йому премію 100 мільйонів ))
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01.05.2024 11:04
+7
Основний "треш" навіть не в тім що вони продають а в тім що купують-"оновлюють автопарк"! Не на фронт держева переймається надати транспорт хоча військові волають про його критичну нестачу,а на структуру що має,насправді,сумнівну доцільність зважаючи як вона "працює"!
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01.05.2024 11:20
+5
Зарплата смілянського виросте вдвічі.
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01.05.2024 11:20
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прямо з гордостью заявляє що не вкрали якийсь мотлох.
треба йому премію 100 мільйонів ))
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01.05.2024 11:04 Відповісти
********* (с)
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01.05.2024 11:08 Відповісти
Таке не розкрадають..уявляю Смілянського за кермом отакого гнилля..

Їх, скоріш за все, викупили як одноразові..для фронту.
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01.05.2024 11:11 Відповісти
Заценіть "креатівчик" цих тварєй

Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.

У зелених мразот-"все для фронрту, все для перемоги", особливо нові мерседеси під корупційні дупи.
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01.05.2024 14:39 Відповісти
Отож..і я про це...(купа матюків)
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01.05.2024 15:03 Відповісти
почали працювати трохи скоріше.... але до нової пошти їм ще далеко...
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01.05.2024 11:11 Відповісти
Нехай люди скидуються на захист держави, а державна компанія у цей час буде заробляти.
Майже як з бюджетниками.... всі заброньовані, а країну нехай Вася воділа захищає.
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01.05.2024 11:14 Відповісти
звісно, можете глузувати з цього приводу але це правильне рішення
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01.05.2024 11:16 Відповісти
так. 500 старих корчів... продали по ціні 2-3-х мікроавтобусів. ними напевно все і розвезуть...
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01.05.2024 11:38 Відповісти
Зарплата смілянського виросте вдвічі.
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01.05.2024 11:20 Відповісти
Основний "треш" навіть не в тім що вони продають а в тім що купують-"оновлюють автопарк"! Не на фронт держева переймається надати транспорт хоча військові волають про його критичну нестачу,а на структуру що має,насправді,сумнівну доцільність зважаючи як вона "працює"!
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01.05.2024 11:20 Відповісти
Якщо порівнювати з Новою Поштою,то ці "досягнення ",теж саме що коли тобі вічно невдоволені працівниці пошти в невбиваємих чергах на Укрпошті замість йдитьвинахуй сказали прямуйтепідтричорти,а на НП ти просто відправив смс про чергу.
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01.05.2024 11:21 Відповісти
а шо ви хотіли? через зростання мінімалки з 6-ти до 8-ми тис... в Укрпошті вирішили пропорційно скоротити персонал.
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01.05.2024 11:42 Відповісти
Яка мразь керує цією збитковою конторою!Як не запроваджуй ******* компьютерні технологіі в державних компаніях,найдутся гниди які викратять так щоб не своє гниле борижне нутро прокрити законом-"прозоро".І ще посилати усін на... А закупаливони тачкі через прозоро???
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01.05.2024 11:32 Відповісти
Нехай волонтери купляють для ЗСУ, а Укрпошта не для того, щоб дарувати вбитий мотлох ЗСУ, їх бізнес і шкури ЗСУ не захищають. Блювота і гниди.
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01.05.2024 11:32 Відповісти
Вистачить на 2 місячні зарплати Смілянському (з нарахуваннями).
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01.05.2024 11:40 Відповісти
Для укрпоштового шейха Смілянського це копійки.
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01.05.2024 11:49 Відповісти
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01.05.2024 12:17 Відповісти
А скільки було тих машин ?
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01.05.2024 13:45 Відповісти
 
 