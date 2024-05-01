Укрпошта вже продала старих автомобілів на 3,3 млн грн
Укрпошта отримала на продажу з машин із застарілого автопарку 3,28 млн грн. Це на 60% більше стартової ціни.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні - 60%+ ... Ще 3 аукціони на суму 400 тисяч + відбудуться сьогодні", - написав він у телеграмі.
Смілянський назвав продаж старих авто ефективним використанням державного майна.
"Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні, і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими", - наголосив очільник Укрпошти.
Він додав, що сьогодні відбудуться ще 3 аукціони на суму 400 тис. Також Смілянський пообіцяв, що невдовзі Укрпошта виставить на продаж ще 500 автівок та старі комп’ютери.
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треба йому премію 100 мільйонів ))
Їх, скоріш за все, викупили як одноразові..для фронту.
Національний поштовий оператор України "Укрпошта" прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. Після цього він вирішив обновити парк автомобілів, а старі запропонував КУПИТИ волонтерам для ЗСУ.
У зелених мразот-"все для фронрту, все для перемоги", особливо нові мерседеси під корупційні дупи.
Майже як з бюджетниками.... всі заброньовані, а країну нехай Вася воділа захищає.