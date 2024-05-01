Стипендию "Невтрачене покоління" им. Леонида Грищенко в этом году могут получить 40 украинских ветеранов

Киевская школа государственного управления им. С. Ныжного объявила о введении стипендии "Невтрачене покоління" им. Леонида Грищенко, рассчитанной на ветеранов и ветеранок в возрасте от 22 до 40 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера Ветеранского фонда "Після Служби" Антонины Коваленко в фейсбуке.

На кого рассчитана стипендия?

Стипендия рассчитана на военных, ветеранов и ветеранок в возрасте от 22 до 40 лет. В течение года стипендиатами могут стать до 40 человек.

Стипендия основана для поддержки и развития молодых людей, которые уже прошли через испытания на войне и имеют боевой опыт.

"Наша миссия заключается в том, чтобы помочь этим молодым героям и героиням получить новые знания, навыки и умения, а также повысить их профессиональный уровень.

Ввести экосистему единомышленников для реализации проектов по развитию Украины и положительных изменений в различных сферах функционирования государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стипендия покрывает расходы на обучение стипендиатов на выбранном курсе.

Что нужно сделать, чтобы податься на стипендию?

1. Выбрать желаемый курс.

2. Написать мотивационное письмо или коротенькое мотивационное видео.

3. Заполнить регистрационную форму на сайте!

"Наша цель - сформировать военную элиту из мотивированных и способных людей, стремящихся развивать Украину, открывать для себя новые смыслы и становиться настоящими профессионалами своего дела!", - также отмечается в заметке о введении стипендии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киевской школе государственного управления основали стипендиальный проект "Неутраченное поколение" в память о бойце 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Леониде Грищенко, погибшего во время выполнения боевого задания под Угледаром.