Стипендію "Невтрачене покоління" ім. Леоніда Грищенка цьогоріч можуть отримати 40 українських ветеранів

Київська школа державного управління ім. С. Нижного оголосила про запровадження стипендії "Невтрачене покоління" ім. Леоніда Грищенка, яка розрахована на ветеранів та ветеранок віком від 22 до 40 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис волонтерки Ветеранського фонду "Після Служби" Антоніни Коваленко у фейсбуці.

На кого розрахована стипендія?

Стипендія розрахована на військових, ветеранів та ветеранок віком від 22 до 40 років. Упродовж року стипендіатами можуть стати до 40 чоловік.

Стипендія заснована з метою підтримки та розвитку молодих людей, які вже пройшли через випробування на війні та мають бойовий досвід.

"Наша місія полягає в тому, щоб допомогти цим молодим героям та героїням здобути нові знання, навички та уміння, а також підвищити професійний рівень.

Запровадити екосистему однодумців задля реалізації проєктів з розвитку України та позитивних змін у різних сферах функціонування держави", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що стипендія покриває витрати на навчання стипендіатів на обраному курсі.

Що треба зробити, аби податись на стипендію?

1. Обрати бажаний курс.

2. Написати мотиваційний лист або коротеньке мотиваційне відео.

3. Заповнити реєстраційну форму на сайті!

"Наша мета - сформувати військову еліту з вмотивованих та здібних людей, що прагнуть розбудовувати Україну, відкривати для себе нові сенси, а також ставати справжніми професіоналами своєї справи!", - також зазначається у дописі щодо запровадження стипендії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Київській школі державного управління заснували стипендіальний проєкт "Невтрачене покоління" в пам’ять про бійця 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Леоніда Грищенка, який загинув під час виконання бойового завдання під Вугледаром.