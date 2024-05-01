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Имущество бывшего министра Табачника передали в управление государства

табачник

Фонд госимущества Украины получил в управление денежные активы, недвижимое имущество и земельные участки экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о:

  • средствах в размере почти 144 тысячи долларов;
  • 5 земельных участках и элитном доме площадью 672,7 кв м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
  • ½ квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал;
  • праве на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн;
  • праве кредиторского требования на сумму более 191 тыс. грн", - написал он в телеграмме.

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Также в Фонд госимущества передали имущество бывшего пророссийского священнослужителя Ростислава Швеца - квартиру в Симферополе и 4 автомобиля: два "Мерседеса", "Тойоту" и "Ниссан".

Коваль отметил, что имущество оккупантов, коллаборационистов и врагов Украины должно работать на пользу страны. Поэтому все средства от продажи этих активов направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с требованием конфисковать имущество Табачника выступил Минюст. Суд принял соответствующее решение 11 апреля.

Автор: 

конфискация (599) Табачник Дмитрий (1554) ФГИУ (664)


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Тобто, Єрмаку.
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01.05.2024 15:55 Ответить
Межигір'я теж державне,тільки вчора писали що державну коміссію і на поріг не пускають, брешуть напевно, тільки питання -хто?.
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01.05.2024 17:19 Ответить
 
 