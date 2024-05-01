Майно колишнього міністра Табачника передали в управління держави

Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Мова йде про:

кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн", - написав він у телеграмі.

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Також до Фонду держмайна передали майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця - квартиру в Сімферополі та 4 автівки: два "Мерседеси", "Тойоту" й "Нісан".

Коваль зазначив, що майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни. Тож всі кошти від продажу цих активів скерують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з вимогою конфіскувати майно Табачника виступив Мін’юст. Суд ухвалив відповідне рішення 11 квітня.