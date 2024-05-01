Майно колишнього міністра Табачника передали в управління держави
Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Мова йде про:
- кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;
- 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;
- ½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн", - написав він у телеграмі.
Також до Фонду держмайна передали майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця - квартиру в Сімферополі та 4 автівки: два "Мерседеси", "Тойоту" й "Нісан".
Коваль зазначив, що майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни. Тож всі кошти від продажу цих активів скерують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з вимогою конфіскувати майно Табачника виступив Мін’юст. Суд ухвалив відповідне рішення 11 квітня.
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Герхард
показати весь коментар01.05.2024 15:55 Відповісти Мені подобається 0
jose javier
показати весь коментар01.05.2024 17:19 Відповісти Мені подобається 0
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