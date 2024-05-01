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Антирейтинг налогоплательщиков по прибыли в сетях АЗК: худшие - БРСМ, VST, МОТТО, Shell и AMIC

азс

Аутсайдеры из ТОП-10 крупнейших сетей АЗС задекларировали в 2023 году прибыль на литр проданного топлива более чем в десять раз меньше лидеров. В основном, прибыль украинские автозаправочные станции, за исключением лидеров, не показывали.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно приведенным экспертом данным, аутсайдеры из ТОП-10 крупнейших сетей АЗС задекларировали в 2023 году прибыль на литр проданного топлива более чем в десять раз меньше лидеров: если лидеры показывают до 4,54 грн/л, то БРСМ-нафта и VST - по 0,39 грн/л, МОТТО - 0,13 грн/л, Shell - 0,03 грн/л, AMIC - 0.

Антирейтинг мереж АЗС щодо сплати податків

"Если посмотреть на доходность украинских автозаправочных станций в 2023 году, то, в основном, прибыли вы там не увидите. Разве что в мощных очках. И это при том, что прошлый год был очень успешным в плане маржи - в среднем, она составляла 8 грн/л. Из результатов за 2023 год следует, что окупаемость станции БРСМ стоимостью 1 млн долларов составляет 40 лет. Заправки столько не живут! А таких станций в прошлом году они открыли несколько. И это, снова отмечу, в очень удачный для рынка год", - подчеркнул Куюн.

По его словам, самый большой конкурент БРСМ - сеть Avantage 7, которая держит самые низкие цены, зарабатывала на литре в 6 раз больше.

"Как? Здесь мы подходим к разгадке нехитрых тайн этого рынка. Такой неожиданный результат, который противоречит публичной риторике Avantage о социальной ответственности, появился после общения с налоговой. Если до этого сеть декларировала 35-70 млн грн прибыли в квартал, то в 4 квартале показала около 450 (!) млн грн прибыли!

Также читайте: БРСМ, Авантаж, КЛО, VST и МОТТО: Стало известно, какие из крупных сетей АЗК уплатили меньше всего налогов за 2023 год

Так что, утверждает эксперт, прибыль есть - просто большинство ее не показывает. Соответственно, не платит налоги с реальной прибыли.

"Вывод из тени налогов только на топливном рынке принесет казне миллиарды гривен в год, которые сегодня очень необходимы. Потому что исключительно на налогах содержится наше войско", - подытожил Куюн.

Автор: 

АЗС (391) налоги (3238) ОККО (18) Сергей Куюн (18) горючее (20)


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Ага,знову вкид від куюна які всі погані,тільки ВОГ крутий....не думав що Цензор це лайно підтримує
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01.05.2024 19:21 Ответить
Стопудово. Демпінгуєш не на користь ОККО й ВОГ - податковий ухилянт! Фас їх!
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01.05.2024 19:43 Ответить
взагалі то там і ВОГ виглядає доволі хріново. Щодо цін - з врахуванням знижок в мене зараз на ОККО 95й Пульс коштує 55-56 грн, стільки ж скільки і на державній УкрНафті. Чомусь при том що ОККО знаходить можливість платити податки на повну кассу, вони якось ще примудряються давати знижку до 5 грн на літрі. А сраний ВОГ в якому замість кави помиї ллють - має таку ж ціну як і ОККО, але при цьому знижку дає лише 1 грн, і податків сплачує в рази менше. Як на мене це виглядає трохи по підарськи в наші часи, і є доволі суттєвим аргументом заправлятись саме на ОККО, ну або державній УкрНафті. Яка різниця, коли бензин у всіх однаковий і у більшості випадків він румунський насправді
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01.05.2024 20:52 Ответить
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01.05.2024 19:21 Ответить
Реклама СССР - Летайте самолётами "Аэрофлота" (а других то и не было)
Реклама от Куюна - Заправляйтесь на ВОГ и ОККО ( они мне башляют)
П.С.
В стране создан миф, что на ВОГ и ОККО офигенное топливо.
Там может лучшие туалеты, но топливо ничем не лучше, чем на многих АЗС!
А дороже на порядок....
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01.05.2024 20:25 Ответить
что мешает этим сетям подать на Куюнов в суд? Уних у всех есть в штате куча юристов, занялись бы благородным делом? Не хотят? Это ж придется показывать бухгалтерию, а там боюсь вылезет такое, что минимизация налогов покажется детскими шалостями))
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02.05.2024 14:31 Ответить
Не дивно. БРСМ це ті які налічку шарію передавали?
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01.05.2024 20:49 Ответить
0 - хороший налог. А что, так можно было?
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01.05.2024 21:01 Ответить
 
 