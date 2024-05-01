Антирейтинг налогоплательщиков по прибыли в сетях АЗК: худшие - БРСМ, VST, МОТТО, Shell и AMIC
Аутсайдеры из ТОП-10 крупнейших сетей АЗС задекларировали в 2023 году прибыль на литр проданного топлива более чем в десять раз меньше лидеров. В основном, прибыль украинские автозаправочные станции, за исключением лидеров, не показывали.
Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно приведенным экспертом данным, аутсайдеры из ТОП-10 крупнейших сетей АЗС задекларировали в 2023 году прибыль на литр проданного топлива более чем в десять раз меньше лидеров: если лидеры показывают до 4,54 грн/л, то БРСМ-нафта и VST - по 0,39 грн/л, МОТТО - 0,13 грн/л, Shell - 0,03 грн/л, AMIC - 0.
"Если посмотреть на доходность украинских автозаправочных станций в 2023 году, то, в основном, прибыли вы там не увидите. Разве что в мощных очках. И это при том, что прошлый год был очень успешным в плане маржи - в среднем, она составляла 8 грн/л. Из результатов за 2023 год следует, что окупаемость станции БРСМ стоимостью 1 млн долларов составляет 40 лет. Заправки столько не живут! А таких станций в прошлом году они открыли несколько. И это, снова отмечу, в очень удачный для рынка год", - подчеркнул Куюн.
По его словам, самый большой конкурент БРСМ - сеть Avantage 7, которая держит самые низкие цены, зарабатывала на литре в 6 раз больше.
"Как? Здесь мы подходим к разгадке нехитрых тайн этого рынка. Такой неожиданный результат, который противоречит публичной риторике Avantage о социальной ответственности, появился после общения с налоговой. Если до этого сеть декларировала 35-70 млн грн прибыли в квартал, то в 4 квартале показала около 450 (!) млн грн прибыли!
Так что, утверждает эксперт, прибыль есть - просто большинство ее не показывает. Соответственно, не платит налоги с реальной прибыли.
"Вывод из тени налогов только на топливном рынке принесет казне миллиарды гривен в год, которые сегодня очень необходимы. Потому что исключительно на налогах содержится наше войско", - подытожил Куюн.
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П.С.
В стране создан миф, что на ВОГ и ОККО офигенное топливо.
Там может лучшие туалеты, но топливо ничем не лучше, чем на многих АЗС!
А дороже на порядок....