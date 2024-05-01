Антирейтинг платників податків з прибутку поміж мереж АЗК: найгірші – БРСМ, VST, МОТТО, Shell та AMIC

Аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів. Здебільшого прибуток українські автозаправні станції, за винятком лідерів, не показували.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з наведеними експертом даними, аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів: якщо лідери показують до 4,54 грн/л, то БРСМ-нафта та VST – по 0,39 грн/л, МОТТО – 0,13 грн/л, Shell – 0,03 грн/л, AMIC – 0.

"Якщо подивитись на прибутковість українських автозаправних станцій у 2023 році, то здебільшого прибутку ви там не побачите. Хіба що у потужних окулярах. І це при тому, що минулий рік був дуже успішний в плані маржі – в середньому вона становила 8 грн/л. З результатів за 2023 рік випливає, що окупність станції БРСМ вартістю 1 млн доларів становить 40 років. Заправки стільки не живуть! А таких станцій у минулому році вони відкрили декілька. І це, знов зазначу, у дуже вдалий для ринку рік", – наголосив Куюн.

За його словами, найзапекліший конкурент БРСМ – мережа Avantage 7, яка тримає найнижчі ціни, заробляла на літрі у 6 разів більше.

"Як? Тут ми підходимо до розгадки нехитрих таємниць цього ринку. Такий неочікуваний результат, який суперечить публічній риториці Avantage про соціальну відповідальність, з’явився після спілкування з податковою. Якщо до цього мережа декларувала 35-70 млн грн прибутку на квартал, то у 4 кварталі показала біля 450 (!) млн грн прибутку!

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Отже, стверджує експерт, прибуток є – просто більшість його не показує. Відповідно, не платить податки з реальних прибутків.

"Вивід з тіні податків лише на паливному ринку принесе казні мільярди гривень на рік, які сьогодні дуже необхідні. Бо виключно на податках утримується наше військо", – підсумував Куюн.