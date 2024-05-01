УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11450 відвідувачів онлайн
Новини
2 242 8

Антирейтинг платників податків з прибутку поміж мереж АЗК: найгірші – БРСМ, VST, МОТТО, Shell та AMIC

азс

Аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів. Здебільшого прибуток українські автозаправні станції, за винятком лідерів, не показували.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з наведеними експертом даними, аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів: якщо лідери показують до 4,54 грн/л, то БРСМ-нафта та VST – по 0,39 грн/л, МОТТО – 0,13 грн/л, Shell – 0,03 грн/л, AMIC – 0.

Антирейтинг мереж АЗС щодо сплати податків

"Якщо подивитись на прибутковість українських автозаправних станцій у 2023 році, то здебільшого прибутку ви там не побачите. Хіба що у потужних окулярах. І це при тому, що минулий рік був дуже успішний в плані маржі – в середньому вона становила 8 грн/л. З результатів за 2023 рік випливає, що окупність станції БРСМ вартістю 1 млн доларів становить 40 років. Заправки стільки не живуть! А таких станцій у минулому році вони відкрили декілька. І це, знов зазначу, у дуже вдалий для ринку рік", – наголосив Куюн.

За його словами, найзапекліший конкурент БРСМ – мережа Avantage 7, яка тримає найнижчі ціни, заробляла на літрі у 6 разів більше.

"Як? Тут ми підходимо до розгадки нехитрих таємниць цього ринку. Такий неочікуваний результат, який суперечить публічній риториці Avantage про соціальну відповідальність, з’явився після спілкування з податковою. Якщо до цього мережа декларувала 35-70 млн грн прибутку на квартал, то у 4 кварталі показала біля 450 (!) млн грн прибутку!

Також читайте: Які АЗС збільшили обсяги сплати податків майже удвічі. Хто і як платив податки

Отже, стверджує експерт, прибуток є – просто більшість його не показує. Відповідно, не платить податки з реальних прибутків.

"Вивід з тіні податків лише на паливному ринку принесе казні мільярди гривень на рік, які сьогодні дуже необхідні. Бо виключно на податках утримується наше військо", – підсумував Куюн.

Автор: 

АЗС (1877) податки (3808) ОККО (71) Сергій Куюн (34) пальне (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага,знову вкид від куюна які всі погані,тільки ВОГ крутий....не думав що Цензор це лайно підтримує
показати весь коментар
01.05.2024 19:21 Відповісти
Стопудово. Демпінгуєш не на користь ОККО й ВОГ - податковий ухилянт! Фас їх!
показати весь коментар
01.05.2024 19:43 Відповісти
взагалі то там і ВОГ виглядає доволі хріново. Щодо цін - з врахуванням знижок в мене зараз на ОККО 95й Пульс коштує 55-56 грн, стільки ж скільки і на державній УкрНафті. Чомусь при том що ОККО знаходить можливість платити податки на повну кассу, вони якось ще примудряються давати знижку до 5 грн на літрі. А сраний ВОГ в якому замість кави помиї ллють - має таку ж ціну як і ОККО, але при цьому знижку дає лише 1 грн, і податків сплачує в рази менше. Як на мене це виглядає трохи по підарськи в наші часи, і є доволі суттєвим аргументом заправлятись саме на ОККО, ну або державній УкрНафті. Яка різниця, коли бензин у всіх однаковий і у більшості випадків він румунський насправді
показати весь коментар
01.05.2024 20:52 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 19:21 Відповісти
Реклама СССР - Летайте самолётами "Аэрофлота" (а других то и не было)
Реклама от Куюна - Заправляйтесь на ВОГ и ОККО ( они мне башляют)
П.С.
В стране создан миф, что на ВОГ и ОККО офигенное топливо.
Там может лучшие туалеты, но топливо ничем не лучше, чем на многих АЗС!
А дороже на порядок....
показати весь коментар
01.05.2024 20:25 Відповісти
что мешает этим сетям подать на Куюнов в суд? Уних у всех есть в штате куча юристов, занялись бы благородным делом? Не хотят? Это ж придется показывать бухгалтерию, а там боюсь вылезет такое, что минимизация налогов покажется детскими шалостями))
показати весь коментар
02.05.2024 14:31 Відповісти
Не дивно. БРСМ це ті які налічку шарію передавали?
показати весь коментар
01.05.2024 20:49 Відповісти
0 - хороший налог. А что, так можно было?
показати весь коментар
01.05.2024 21:01 Відповісти
 
 