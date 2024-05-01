В Черновцах впервые в Украине обустроят братскую могилу - похоронят 16 бойцов ВСУ, погибших в 2022 году

В Черновцах впервые в Украине обустроят братскую могилу для погибших 16 бойцов ВСУ. Военнослужащие погибли во время авианалета 11 марта 2022 года в населенном пункте Людвиновке на Киевщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицком городском совете.

02 мая 2024 года, в 11:00 на кладбище "Садгора" состоится прощание с 16-ю военнослужащими, погибшими в результате вражеского авианалета на Киевщину 11 марта 2022 года.

Как отметили в горсовете, это первое совместное захоронение военнослужащих в Украине.

На братской могиле установят символическое писанковое дерево.

Останки бойцов удалось идентифицировать с помощью украинских и иностранных специалистов.

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Одна из адвокатов семей погибших Галина Янко сообщила, что во времена Независимости никогда Украина не знала такого совместного захоронения военных. Процессуально это было невозможно. Но при содействии всех правоохранительных органов удалось организовать братскую могилу.

Родные павших решили обустроить братскую могилу, так как военнослужащие вместе служили в одном подразделении ВСУ - 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс". В Черновцах - потому что многие военные именно из этого города.

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