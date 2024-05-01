У Чернівцях вперше в Україні облаштують братську могилу - поховають 16 бійців ЗСУ, загиблих у 2022 році

В Чернівцях вперше в Україні облаштують братську могилу для загиблих 16 бійців ЗСУ. Військовослужбовці загинули під час авіанальоту 11 березня 2022 року в населеному пункті Людвинівці на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

02 травня 2024 року, об 11:00 на кладовищі "Садгора" відбудеться прощання з 16-ма військовослужбовцями, які загинули внаслідок ворожого авіанальоту на Київщину 11 березня 2022 року.

Як зазначили у міськраді, це перше спільне поховання військовослужбовців в Україні.

На братській могилі встановлять символічне писанкове дерево.

Останки бійців вдалося ідентифікувати за допомогою українських та іноземних спеціалістів.

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Одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко повідомила, що за часів Незалежності ніколи Україна не знала такого спільного захоронення військових. Процесуально це було неможливо. Але за сприяння всіх правоохоронних органів вдалося організувати братську могилу.

Рідні полеглих вирішили облаштувати братську могилу, адже військовослужбовці разом служили в одному підрозділі ЗСУ – 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". У Чернівцях - тому що багато військових саме з цього міста.

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