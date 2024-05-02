Разговоры о замораживании войны - бессмысленны. РФ не будет соблюдать никаких соглашений, - генерал Ходжес

Россия никогда не будет придерживаться какого бы то ни было заключенного соглашения, поэтому идея о том, что можно заморозить войну в Украине, является бессмысленной.

Об этом заявил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, тот никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет придерживаться никакого заключенного соглашения", - отметил он.

По словам генерала, поэтому идея о том, что можно заморозить этот конфликт и это приведет к мирному устойчивому результату, бессмысленна.

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"Кто разбирается в географии и истории, знает, что этого не произойдет. Поэтому я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о "замораживании конфликта". Все, к чему это приведет, - на время отложит следующий шаг России", - подчеркнул Ходжес.

Генерал отметил, что он лично слышит об этом меньше, чем раньше.

"Это украинцы должны решать свое будущее, а не кто-то другой. И это не то, что США могут "замораживать", все зависит от Украины. И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это", - резюмировал он.

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