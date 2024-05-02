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Новости Война
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Разговоры о замораживании войны - бессмысленны. РФ не будет соблюдать никаких соглашений, - генерал Ходжес

ген Ходжес про заморожування війни в Україні

Россия никогда не будет придерживаться какого бы то ни было заключенного соглашения, поэтому идея о том, что можно заморозить войну в Украине, является бессмысленной.

Об этом заявил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, тот никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет придерживаться никакого заключенного соглашения", - отметил он.

По словам генерала, поэтому идея о том, что можно заморозить этот конфликт и это приведет к мирному устойчивому результату, бессмысленна.

Также читайте: Приоритетными целями для ATACMS будут российские штабы, логистика и артиллерия на линии фронта и в Крыму, - генерал Ходжес

"Кто разбирается в географии и истории, знает, что этого не произойдет. Поэтому я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о "замораживании конфликта". Все, к чему это приведет, - на время отложит следующий шаг России", - подчеркнул Ходжес.

Генерал отметил, что он лично слышит об этом меньше, чем раньше.

"Это украинцы должны решать свое будущее, а не кто-то другой. И это не то, что США могут "замораживать", все зависит от Украины. И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это", - резюмировал он.

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Автор: 

Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+5
Угода з рашкою не варта папірця, на якому вона складена ...
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02.05.2024 11:19
+4
Тобто ти з ним не згодний...
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02.05.2024 11:02
+3
генерал Ходжес - у нас своїх грьобаних експертів вистачає.
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02.05.2024 10:59
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генерал Ходжес - у нас своїх грьобаних експертів вистачає.
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02.05.2024 10:59 Ответить
Тобто ти з ним не згодний...
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02.05.2024 11:02 Ответить
Не шукайте логіку у зр#%@^@в (зацензурував це слово, бо модератори чогось не ******* його, та банять).
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02.05.2024 11:05 Ответить
Згоден чи не згоден - мова не про це. Я лишень сказав: у нас своїх грьобаних експертів вистачає. У тебе коротка пам'ять якщо ти не пам'ятаєш попередні його "експертні" оцінки стану речей.
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02.05.2024 11:45 Ответить
Мова про те, що він для американців це говорить, а лоббістів у США, які будуть роз'яснвати всяким Маскам що і як у нас якраз НЕ вистачає.
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02.05.2024 11:53 Ответить
***** перестане сунути якщо станом на сьогодні фактична територія буде прийнята в НАТО
у всіх інших випадках він буде сунути , мʼяса і заліза в нього овердох......
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02.05.2024 11:01 Ответить
Хтось дорослий має постійно нагадувати такі очевидні речі інфантильним "миротворцям", які чи то на зарплаті в *****, чи то його корисні ідіоти...
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02.05.2024 11:10 Ответить
ПУТИН ***** !!!
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02.05.2024 11:16 Ответить
ВОИСТИНУ *****!!!
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02.05.2024 11:19 Ответить
Угода з рашкою не варта папірця, на якому вона складена ...
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02.05.2024 11:19 Ответить
Найдивніше, що вони не бачать в цьому нічого поганого
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02.05.2024 11:21 Ответить
Ви би краще цю цитату повністю процитували.
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02.05.2024 11:35 Ответить
Це і є повністю.
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02.05.2024 11:49 Ответить
Вам ніхто не забороняє зробити допис )) проте це квінтесенція ))
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02.05.2024 12:30 Ответить
100%
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02.05.2024 11:19 Ответить
Нормальний американець!!!
Бо не політик...
Побільше б таких в Америці...
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02.05.2024 11:23 Ответить
Мудрі слова
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02.05.2024 11:30 Ответить
Ага, це ж не американські сини посадки під КАБами штурмують.
Це війна на виснаження, і у кацапів запас міцності набагато більший ніж у нас.
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02.05.2024 11:37 Ответить
Хочеш переговорів? - велкам під Часів Яр, домовляйся.
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02.05.2024 11:50 Ответить
А які у нас варіанти? Погодитись на кацапські умови - тобто - знищити нашу можливість опору? Щоб кацапи напали через максимум рік знову, тільки вже успішно, а потім всіх, хто втомився - загребли і погнали як гарматне м'ясо на Молдову, Грузію, Казахстан, Польщю...? Приклад донецьких та луганських вас нічому не навчив?
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02.05.2024 11:52 Ответить
Питання не у кордонах 91, а у тому, що рашиські умови для припинення бойових дій - це скорочення української армії, повернення всього західного озброєння і невступ УКраїни до НАТО - тобто - це просто капітуляція, а не "передих", бо у той час як ми скорочуватимемо наші сили - Раша їх тільки нарощуватиме і через пів-року чи рік 100% нападе знову, тільки вже успішнійше.
Ми не Фінляндія, у нас немає такого варіанту який був у Фінляндії.
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02.05.2024 13:00 Ответить
Нема в них таких умов, були у 22, в них умови як і цілі змінюються кожні пів року.
За рік не нападе, як і за пів року.
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02.05.2024 13:11 Ответить
а нв чем основывается ваша уверенность что не нападет?что им может помешать?подпись на бумажке?напала же в 14году? да.после минска1 напала?да.после минска2 тоже напала!так почему же вы утверждаете что в этом случае не нападет?если недавние действия указывают на обратное!
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02.05.2024 13:20 Ответить
цель росии уничтожить украину и это не скрывается!!подписать с ней какое либо соглошение-это согласится в ОДНОСТОРОННЕМ!! порядке не атаковать их позиции и дать им спокойно закрепиться,перегрупироваться накопить ударный потенциал.сами же руские будут продолжать обстрелы и атаки,как это мы видели на примере лугандона.Тот кто говорит обратное или идиот или работает на руских.
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02.05.2024 13:27 Ответить
Не после Минска, а после не одного года. Напасть, то нападет. Но это зависит сильно от того кто у власти сидеть там будет. А передышка нужна нам в первую очередь. Для основательной подготовки.
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05.05.2024 19:40 Ответить
Є у них такі умови. Вони погодяться на передих тільки якщо це буде вигідно для їх цілей. А їх ціль - знищення України і вони від цієї цілі не відмовляються.
А ваші прогнози, що нібито "за рік не нападе" - туфта, бо рашка нападе 100%.
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02.05.2024 13:26 Ответить
гопника ни когда не остановишь уговорами и добрыми поступками -а только спровоцируешь его на еще более ужасные поступки
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02.05.2024 11:39 Ответить
Правильно! Треба воювати далі, більше і купчастіше проводити мобілізацію!
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02.05.2024 12:14 Ответить
У нас, нажаль, немає інших варіантів - або захищатися, або нас знищать кацапи.
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02.05.2024 12:36 Ответить
Тобто війна до Парагваю-2.
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02.05.2024 12:56 Ответить
Війна до Нюрнбергу-2.
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02.05.2024 14:39 Ответить
Найс фантазії.
Коли на фронт, нюрнбержець?
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02.05.2024 14:51 Ответить
........нарешті , на 3 - му році щось почало доходити.......
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02.05.2024 13:24 Ответить
Невже на Заході такі "тормози" ! ? Спочатку дебати про ескалацію майже два роки. А сьогодні дійшло, що ***** перемовин ні з ким не хоче. Прокинетесь нарешті у своїй ОБКУРЕНІЙ Європі. Курити стає небезпечно, і не тільки для здоров'я.
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02.05.2024 14:53 Ответить
 
 