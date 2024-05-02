Розмови про заморожування війни безглузді. РФ не дотримуватиметься жодних угод, - генерал Ходжес

Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди, тому ідея про те, що можна заморозити війну в Україні є безглуздою.

Про це заявив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди", - зауважив він.

За словами генерала, тому ідея про те, що можна заморозити цей конфлікт і це призведе до мирного сталого результату, безглузда.

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"Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про "заморожування конфлікту". Все до чого це призведе - на якийсь час відкладе наступний крок Росії", - наголосив Ходжес.

Генерал зазначив, що він особисто чує про це менше, ніж раніше.

"Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те що США можуть "заморожувати", все залежить від України. І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це", - резюмував він.

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