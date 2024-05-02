Розмови про заморожування війни безглузді. РФ не дотримуватиметься жодних угод, - генерал Ходжес
Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди, тому ідея про те, що можна заморозити війну в Україні є безглуздою.
Про це заявив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Той, хто каже, що війна має бути заморожена, той ніколи не дивився на карту. Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватись будь-якої укладеної угоди", - зауважив він.
За словами генерала, тому ідея про те, що можна заморозити цей конфлікт і це призведе до мирного сталого результату, безглузда.
"Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться. Тому я сподіваюся, що ми припинимо безглузді розмови про "заморожування конфлікту". Все до чого це призведе - на якийсь час відкладе наступний крок Росії", - наголосив Ходжес.
Генерал зазначив, що він особисто чує про це менше, ніж раніше.
"Це українці мають вирішувати своє майбутнє, а не хтось інший. І це не те що США можуть "заморожувати", все залежить від України. І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну таким чином, щоб вона не відчувала тиску зробити це", - резюмував він.
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у всіх інших випадках він буде сунути , мʼяса і заліза в нього овердох......
Бо не політик...
Побільше б таких в Америці...
Це війна на виснаження, і у кацапів запас міцності набагато більший ніж у нас.
Ми не Фінляндія, у нас немає такого варіанту який був у Фінляндії.
За рік не нападе, як і за пів року.
А ваші прогнози, що нібито "за рік не нападе" - туфта, бо рашка нападе 100%.
Коли на фронт, нюрнбержець?