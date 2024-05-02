Полиция проводит обыски у мэра Ирпеня и в Ирпенском горсовете

Национальная полиция в Киевской области проводит обыски по месту жительства Ирпенского городского головы Александра Маркушина, начальницы отдела кадров исполкома ИГС Тамары Халаим, главного бухгалтера исполкома Кристины Глужанец.

Также в городской совет полиция принесла постановления на выемку документов. Об этом ITV сообщили в Ирпенском городском совете. Во время обысков была изъята документация по выводу в 2023 году 17 млн грн из городского бюджета Ирпеня через начисление завышенных зарплат определенному кругу работников исполкома. 1 мая 2024 года Александр Маркушин отстранил своего первого заместителя Андрея Кравчука, который является одним из главных свидетелей в уголовном деле по хищению бюджета через зарплаты.

Кравчук дал показания по делу, где работникам совета начислялись завышенные зарплаты и премии, которые в дальнейшем наличными передавались Маркушину через Тамару Халаим. Она лично получила 1 657 567 грн зарплаты за 2023 год. Кроме организации зарплатной схемы, городской голова Ирпеня Александр Маркушин является фигурантом еще пяти уголовных производств. По данным издания "Мистоинформ", "из выведенных из бюджета средств, в частности, финансировалась так называемая неформальная "пресс-служба" Маркушина, которую координировала сожительница мэра Юсупова Таисия Валерьевна. Формальным поводом для комиссии по отстранению Кравчука стало заявление депутата ИГС Артема Гурина. Именно Гурин и члены его семьи получили 300 000 грн из городской программы для незащищенных "Турбота".