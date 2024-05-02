Поліція проводить обшуки в мера Ірпеня та в Ірпінській міськраді

Національна поліція у Київській області проводить обшуки за місцем проживання Ірпінського міського голови Олександра Маркушина, начальниці відділу кадрів виконкому ІМР Тамари Халаім, головної бухгалтерки виконкому Христини Глужанець.

Також у міську раду поліція принесла ухвали на виїмку документів. Про це ITV повідомили в Ірпінській міській раді. Під час обшуків було вилучено документацію щодо виведення у 2023 році 17 млн грн з міського бюджету Ірпеня через нарахування завищених зарплат певному колу працівників виконкому. 1 травня 2024 року Олександр Маркушин відсторонив свого першого заступника Андрія Кравчука, який є одним із головних свідків у кримінальній справі по розкраданню бюджету через зарплати.

Кравчук дав показання по справі, де працівникам ради нараховувалися завищені зарплати і премії, які в подальшому готівкою передавалися Маркушину через Тамару Халаім. Вона особисто отримала 1 657 567 грн зарплати за 2023 рік. Крім організації зарплатної схеми, міський голова Ірпеня Олександр Маркушин є фігурантом ще п’яти кримінальних проваджень. За даними видання "Містоінформ", "з виведених з бюджету коштів, зокрема, фінансувалася так звана неформальна "пресслужба" Маркушина, яку координувала співмешканка мера Юсупова Таїсія Валеріївна. Формальним приводом для комісії по відстороненню Кравчука стала заява депутата ІМР Артема Гуріна. Саме Гурін та члени його родини отримали 300 000 грн з міської програми для незахищених "Турбота".