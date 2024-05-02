Великобритания становится более уязвимой к возможным ударам ракетами и дронами, система ПВО опустошена, - Sky News

Десятилетия сокращений расходов на оборону подорвали противовоздушную оборону Великобритании, поэтому страна может быть беззащитной перед ударами вражеских ракет и беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sky News со ссылкой на свои военные источники и ветеранов холодной войны.

Однако ранее ПВО Великобритании считалась одной из лучших. Руководители оборонных ведомств изучают варианты восстановления способности Британии защищать критически важную инфраструктуру, например, электростанции, военные базы и объекты правительства, от баллистических ракет, которыми Россия опустошает Украину.

Но любой надежный план интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны может стоить миллиарды фунтов стерлингов. В таком случае, Британии придется еще увеличивать расходы на оборону после того, как недавно правительство уже увеличило военные расходы до 2,5% ВВП.

"Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушного нападения? Нет... Проще говоря, мы защищены? Нет", - сказал высокопоставленный источник в обороне на условиях анонимности.

Журналисты издания отмечают, что ранее британские зенитные комплекты Bloodhound, которые были взяты на вооружение в 1958 году, были разбросаны вокруг побережья Великобритании и были частью многоуровневой системы противовоздушной обороны времен холодной войны. Однако в 1991 году они были выведены из эксплуатации. В том же году британцы сократили эскадрильи скоростных реактивных самолетов, чтобы сэкономить деньги.

Ветеран-техник британских сил противовоздушной обороны в комментарии изданию заявил, что не считает Британию защищенной по сравнению с тем, что было в 1970-х и 1980-х годах. Как отмечает издание, ситуацию осложняет рост количества ракет и беспилотников, которые производят Россия, Иран, Китай и Северная Корея.

Состояние военно-воздушных сил Великобритании

Sky News подчеркивает, что сейчас Великобритания имеет в составе ВВС только девять фронтовых эскадрилий скоростных реактивных самолетов, включая самолеты быстрого реагирования. Это современные истребители F-35 и Typhoon. Во времена холодной войны Британия имела 30 фронтовых эскадрилий.

Также на вооружении Британии есть шесть эсминцев типа 45, оснащенные системами противовоздушной обороны. Но пока только три из них готовы к обороне, включая тот, который участвует в операциях на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, в случаи угрозы со стороны России, у Британии - выгодное географическое положение. Но нужно учитывать, что европейские страны, которые разделяют РФ и Британию, тоже сократили свои ПВО.

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