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Новости
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Великобритания становится более уязвимой к возможным ударам ракетами и дронами, система ПВО опустошена, - Sky News

Винищувачі Eurofighter Typhoon Tranche 1 зі складу Королівських ВПС Великої Британії, фото - Eurofighter

Десятилетия сокращений расходов на оборону подорвали противовоздушную оборону Великобритании, поэтому страна может быть беззащитной перед ударами вражеских ракет и беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sky News со ссылкой на свои военные источники и ветеранов холодной войны.

Однако ранее ПВО Великобритании считалась одной из лучших. Руководители оборонных ведомств изучают варианты восстановления способности Британии защищать критически важную инфраструктуру, например, электростанции, военные базы и объекты правительства, от баллистических ракет, которыми Россия опустошает Украину.

Но любой надежный план интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны может стоить миллиарды фунтов стерлингов. В таком случае, Британии придется еще увеличивать расходы на оборону после того, как недавно правительство уже увеличило военные расходы до 2,5% ВВП.

"Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет. Знает ли общественность, что делать в случае воздушного нападения? Нет... Проще говоря, мы защищены? Нет", - сказал высокопоставленный источник в обороне на условиях анонимности.

Журналисты издания отмечают, что ранее британские зенитные комплекты Bloodhound, которые были взяты на вооружение в 1958 году, были разбросаны вокруг побережья Великобритании и были частью многоуровневой системы противовоздушной обороны времен холодной войны. Однако в 1991 году они были выведены из эксплуатации. В том же году британцы сократили эскадрильи скоростных реактивных самолетов, чтобы сэкономить деньги.

Ветеран-техник британских сил противовоздушной обороны в комментарии изданию заявил, что не считает Британию защищенной по сравнению с тем, что было в 1970-х и 1980-х годах. Как отмечает издание, ситуацию осложняет рост количества ракет и беспилотников, которые производят Россия, Иран, Китай и Северная Корея.

Состояние военно-воздушных сил Великобритании

Sky News подчеркивает, что сейчас Великобритания имеет в составе ВВС только девять фронтовых эскадрилий скоростных реактивных самолетов, включая самолеты быстрого реагирования. Это современные истребители F-35 и Typhoon. Во времена холодной войны Британия имела 30 фронтовых эскадрилий.

Также на вооружении Британии есть шесть эсминцев типа 45, оснащенные системами противовоздушной обороны. Но пока только три из них готовы к обороне, включая тот, который участвует в операциях на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, в случаи угрозы со стороны России, у Британии - выгодное географическое положение. Но нужно учитывать, что европейские страны, которые разделяют РФ и Британию, тоже сократили свои ПВО.

Также читайте: Самолеты шведских ВВС перехватили около своей границы российский разведывательный Ил-20

Автор: 

ВВС (259) Великобритания (4927) ПВО (2709)


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Топ комментарии
+10
Повірте, навіть 10% ВВП буде дешевше, ніж відновлювати все зруйноване і повертати всіх, хто втік.
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02.05.2024 12:59
+5
Безумовно часи релаксу і зони комфорту закінчуються для цивілізованих країн і потрібно готуватися до війни прямо зараз. Вісь зла достатньо сильна щоб усвідомлювати це
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02.05.2024 13:02
+4
Та хто вас буде обстрілювати ? Німці? Чи Шотландці? А можливо норвежці?
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02.05.2024 12:57
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Правила форума Совет форумчан
Та хто вас буде обстрілювати ? Німці? Чи Шотландці? А можливо норвежці?
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02.05.2024 12:57 Ответить
коли ппо спустошається, завжди знаходиться якийсь *****
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02.05.2024 13:21 Ответить
А Кинджал та Онікс не долетять? На фіга херню писати?
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02.05.2024 13:45 Ответить
Ті ракети які ти назвав летять на дальність Макс 1500-1600 км а тепер візьми курвметра і подивись звідки мають бути пуски цих ракет з Польщі Швеції …???
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02.05.2024 13:59 Ответить
З якого джерела ти взяв цей максимум?
Літак над Балтійським морем - не розглядав?
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02.05.2024 14:27 Ответить
Повірте, навіть 10% ВВП буде дешевше, ніж відновлювати все зруйноване і повертати всіх, хто втік.
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02.05.2024 12:59 Ответить
куда ж ты втичеш з острова)))
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02.05.2024 13:17 Ответить
На відміну від нас, у них і кораблі плавають, і літаки літають, і навіть тунель під Ла-Маншем є.
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02.05.2024 13:21 Ответить
Ламанш это тебе не Тису переплыть. Там местным британским ТЦКшникам проще будет кордоны закрыть, чем у нас
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02.05.2024 13:31 Ответить
Я хочу на це подивитись. Там купа геїв, екоборуцнів, толерастів усіх мастей. Нехай спробують, смороду буде на увесь світ.
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02.05.2024 13:36 Ответить
Подожди, конституция ж на паузе. Какие к чорту ЛГБТ, дух войны витает над Альбионом.
Хотя у нас бы так не проканало: у нас не правильные геи и лесбиянки видимо, не те что в Британии
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02.05.2024 13:38 Ответить
В Європі давно вже забули, що це таке, коли тебе нагинає держава.
Для них закриті кордони і мобілізація будуть шоком, що загрожує тотальним колапсом.
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02.05.2024 13:42 Ответить
Выходит, если кацапы нас поработят, то сбудется мечта Саньки Захарченко взять Британию всю как таковую. Ну что ж, от нас все равно ничего не зависит в этом мире, мы субъект всего лишь к сожалению, так что будь что будет, живем сегодняшним днем и радуемся каждому прожитому дню
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02.05.2024 13:47 Ответить
сбудется мечта Саньки Захарченко взять Британию всю как таковую
Щось типу того.
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02.05.2024 13:48 Ответить
От уже ж балаболи , хоч що збрешуть тільки б нам не допомагати з ППО . Як Ізраїль захистити то ракети знайшлись вдосталь .
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02.05.2024 13:00 Ответить
починайте терміново класти асфальт. допомагає - перевірено
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02.05.2024 13:00 Ответить
Безумовно часи релаксу і зони комфорту закінчуються для цивілізованих країн і потрібно готуватися до війни прямо зараз. Вісь зла достатньо сильна щоб усвідомлювати це
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02.05.2024 13:02 Ответить
Якщо зараз Захід не допоможе , в першу чергу , Украіні перемолоти
фашистів кацапстану , то згодом і у них можуть початися проблеми
Із кацапським лайном , яке ненавидить європейські цінності ,
хоча іх виродки живуть там 😡
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02.05.2024 13:35 Ответить
Нехай озброюються і хутчіш,вісь зла не спить,і не спала весь час .Інакше біда....
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02.05.2024 13:50 Ответить
Щорічний бюджет армії Британії,майже 50 мільярдів доларів.
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02.05.2024 14:38 Ответить
На харчування !
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02.05.2024 14:47 Ответить
Щоб не думати про ракети й дрони, треба терориста знищити. Довго ще чекати об'єднані війська НАТО в Україні ? Якщо довго, то краще не жалітись.
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02.05.2024 14:46 Ответить
 
 