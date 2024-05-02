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Новини
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Велика Британія стає більш вразливою до можливих ударів ракетами та дронами, система ППО спустошена, - Sky News

Винищувачі Eurofighter Typhoon Tranche 1 зі складу Королівських ВПС Великої Британії, фото - Eurofighter

Десятиліття скорочень витрат на оборону підірвали протиповітряну оборону  Великої  Британії, тому країна може бути беззахисною перед ударами ворожих ракет та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Sky News із посиланням власні військові джерела та ветеранів холодної війни.

Проте раніше ППО Великої Британії вважалась однією з кращих. Керівники оборонних відомств вивчають варіанти відновлення здатності Британії захищати критично важливу інфраструктуру, наприклад, електростанції, військові бази та об'єкти уряду, від балістичних ракет, якими Росія спустошує Україну.

Але будь-який надійний план інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони може коштувати мільярди фунтів стерлінгів. У такому випадку Британії доведеться ще збільшувати витрати на оборону після того, як нещодавно уряд вже збільшив військові видатки до 2,5% ВВП.

"Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні. Чи знає громадськість, що робити у разі повітряного нападу? Ні... Простіше кажучи, ми захищені? Ні", - сказало високопоставлене джерело в обороні на умовах анонімності.

Журналісти видання зазначають, що раніше британські зенітні комплекти Bloodhound, які були взяті на озброєння у 1958 році, були розкидані навколо узбережжя Великої  Британії і були частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони часів холодної війни. Проте у 1991 році були виведені з експлуатації. У тому ж році британці скоротили ескадрильї швидкісних реактивних літаків, щоб заощадити гроші.

Ветеран-технік британських сил протиповітряної оборони у коментарі виданню заявив, що не вважає Британію захищеною у порівнянні з тим, що було у 1970-х та 1980-х роках. Як зазначає видання, ситуацію ускладнює зростання кількості ракет та безпілотників, які виробляють Росія, Іран, Китай та Північна Корея.

Стан військово-повітряних сил Великої Британії

 Sky News підкреслює, що наразі Велика Британія має у складі ВПС лише  дев'ять фронтових ескадрилій швидкісних реактивних літаків, включаючи літаки швидкого реагування. Це сучасні винищувачі F-35 і Typhoon. У часи холодної війни Британія мала 30 фронтових ескадрилій.

Також на озброєнні Британії є шість есмінців типу 45, оснащеними системами протиповітряної оборони. Але наразі лише три з них готові до оборони, включно з тим, який бере участь в операціях на Близькому Сході.

Як пише видання, у випадки загрози з боку Росії, у Британії вигідне географічне положення. Але потрібно враховувати, що європейські країни, які розділяють РФ і Британії теж скоротили ППО.

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Автор: 

ВПС (177) Велика Британія (5549) ППО (3146)


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Топ коментарі
+10
Повірте, навіть 10% ВВП буде дешевше, ніж відновлювати все зруйноване і повертати всіх, хто втік.
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02.05.2024 12:59
+5
Безумовно часи релаксу і зони комфорту закінчуються для цивілізованих країн і потрібно готуватися до війни прямо зараз. Вісь зла достатньо сильна щоб усвідомлювати це
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02.05.2024 13:02
+4
Та хто вас буде обстрілювати ? Німці? Чи Шотландці? А можливо норвежці?
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02.05.2024 12:57
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Та хто вас буде обстрілювати ? Німці? Чи Шотландці? А можливо норвежці?
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02.05.2024 12:57 Відповісти
коли ппо спустошається, завжди знаходиться якийсь *****
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02.05.2024 13:21 Відповісти
А Кинджал та Онікс не долетять? На фіга херню писати?
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02.05.2024 13:45 Відповісти
Ті ракети які ти назвав летять на дальність Макс 1500-1600 км а тепер візьми курвметра і подивись звідки мають бути пуски цих ракет з Польщі Швеції …???
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02.05.2024 13:59 Відповісти
З якого джерела ти взяв цей максимум?
Літак над Балтійським морем - не розглядав?
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02.05.2024 14:27 Відповісти
Повірте, навіть 10% ВВП буде дешевше, ніж відновлювати все зруйноване і повертати всіх, хто втік.
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02.05.2024 12:59 Відповісти
куда ж ты втичеш з острова)))
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02.05.2024 13:17 Відповісти
На відміну від нас, у них і кораблі плавають, і літаки літають, і навіть тунель під Ла-Маншем є.
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02.05.2024 13:21 Відповісти
Ламанш это тебе не Тису переплыть. Там местным британским ТЦКшникам проще будет кордоны закрыть, чем у нас
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02.05.2024 13:31 Відповісти
Я хочу на це подивитись. Там купа геїв, екоборуцнів, толерастів усіх мастей. Нехай спробують, смороду буде на увесь світ.
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02.05.2024 13:36 Відповісти
Подожди, конституция ж на паузе. Какие к чорту ЛГБТ, дух войны витает над Альбионом.
Хотя у нас бы так не проканало: у нас не правильные геи и лесбиянки видимо, не те что в Британии
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02.05.2024 13:38 Відповісти
В Європі давно вже забули, що це таке, коли тебе нагинає держава.
Для них закриті кордони і мобілізація будуть шоком, що загрожує тотальним колапсом.
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02.05.2024 13:42 Відповісти
Выходит, если кацапы нас поработят, то сбудется мечта Саньки Захарченко взять Британию всю как таковую. Ну что ж, от нас все равно ничего не зависит в этом мире, мы субъект всего лишь к сожалению, так что будь что будет, живем сегодняшним днем и радуемся каждому прожитому дню
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02.05.2024 13:47 Відповісти
сбудется мечта Саньки Захарченко взять Британию всю как таковую
Щось типу того.
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02.05.2024 13:48 Відповісти
От уже ж балаболи , хоч що збрешуть тільки б нам не допомагати з ППО . Як Ізраїль захистити то ракети знайшлись вдосталь .
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02.05.2024 13:00 Відповісти
починайте терміново класти асфальт. допомагає - перевірено
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02.05.2024 13:00 Відповісти
Безумовно часи релаксу і зони комфорту закінчуються для цивілізованих країн і потрібно готуватися до війни прямо зараз. Вісь зла достатньо сильна щоб усвідомлювати це
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02.05.2024 13:02 Відповісти
Якщо зараз Захід не допоможе , в першу чергу , Украіні перемолоти
фашистів кацапстану , то згодом і у них можуть початися проблеми
Із кацапським лайном , яке ненавидить європейські цінності ,
хоча іх виродки живуть там 😡
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02.05.2024 13:35 Відповісти
Нехай озброюються і хутчіш,вісь зла не спить,і не спала весь час .Інакше біда....
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02.05.2024 13:50 Відповісти
Щорічний бюджет армії Британії,майже 50 мільярдів доларів.
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02.05.2024 14:38 Відповісти
На харчування !
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02.05.2024 14:47 Відповісти
Щоб не думати про ракети й дрони, треба терориста знищити. Довго ще чекати об'єднані війська НАТО в Україні ? Якщо довго, то краще не жалітись.
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02.05.2024 14:46 Відповісти
 
 