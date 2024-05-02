Велика Британія стає більш вразливою до можливих ударів ракетами та дронами, система ППО спустошена, - Sky News

Десятиліття скорочень витрат на оборону підірвали протиповітряну оборону Великої Британії, тому країна може бути беззахисною перед ударами ворожих ракет та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Sky News із посиланням власні військові джерела та ветеранів холодної війни.

Проте раніше ППО Великої Британії вважалась однією з кращих. Керівники оборонних відомств вивчають варіанти відновлення здатності Британії захищати критично важливу інфраструктуру, наприклад, електростанції, військові бази та об'єкти уряду, від балістичних ракет, якими Росія спустошує Україну.

Але будь-який надійний план інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони може коштувати мільярди фунтів стерлінгів. У такому випадку Британії доведеться ще збільшувати витрати на оборону після того, як нещодавно уряд вже збільшив військові видатки до 2,5% ВВП.

"Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні. Чи знає громадськість, що робити у разі повітряного нападу? Ні... Простіше кажучи, ми захищені? Ні", - сказало високопоставлене джерело в обороні на умовах анонімності.

Журналісти видання зазначають, що раніше британські зенітні комплекти Bloodhound, які були взяті на озброєння у 1958 році, були розкидані навколо узбережжя Великої Британії і були частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони часів холодної війни. Проте у 1991 році були виведені з експлуатації. У тому ж році британці скоротили ескадрильї швидкісних реактивних літаків, щоб заощадити гроші.

Ветеран-технік британських сил протиповітряної оборони у коментарі виданню заявив, що не вважає Британію захищеною у порівнянні з тим, що було у 1970-х та 1980-х роках. Як зазначає видання, ситуацію ускладнює зростання кількості ракет та безпілотників, які виробляють Росія, Іран, Китай та Північна Корея.

Стан військово-повітряних сил Великої Британії

Sky News підкреслює, що наразі Велика Британія має у складі ВПС лише дев'ять фронтових ескадрилій швидкісних реактивних літаків, включаючи літаки швидкого реагування. Це сучасні винищувачі F-35 і Typhoon. У часи холодної війни Британія мала 30 фронтових ескадрилій.

Також на озброєнні Британії є шість есмінців типу 45, оснащеними системами протиповітряної оборони. Але наразі лише три з них готові до оборони, включно з тим, який бере участь в операціях на Близькому Сході.

Як пише видання, у випадки загрози з боку Росії, у Британії вигідне географічне положення. Але потрібно враховувати, що європейські країни, які розділяють РФ і Британії теж скоротили ППО.

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