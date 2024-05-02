Дошкольников будут обучать финансовой грамотности: МОН разрабатывает программу

Министерство образования разрабатывает учебную программу по финансовой грамотности для дошкольников. Над документом Министерство работает совместно с Национальным банком Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МОН, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство образования и науки Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно разработали Рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи (в возрасте от 5 до 18 лет).

На основе этого документа и разрабатывается специальная программа по финансовой грамотности для дошкольников. Ее планируют ввести в детских садах по всей стране.

"Согласно документу, финансовое образование следует начинать еще с дошкольного возраста. Чем раньше ребенок начнет овладевать финансовыми знаниями и навыками, тем проще ему будет в будущем принимать взвешенные и эффективные финансовые решения, а также быть финансово успешным. С самого раннего возраста дети будут узнавать, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить средства", - говорится в сообщении МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования разработало руководство "Как говорить о российско-украинской войне в школе?"

В министерстве отметили, что в документе особое внимание уделено вопросам финансовой безопасности.

"Дети дошкольного возраста должны понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознавать опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, интересующимися финансовыми вопросами", - говорится в заявлении министерства.

Также читайте: В Украине реформируют школьное питание. Цель – снизить ожирение среди детей

Ранее сообщалось, что в Украине при поддержке ЮНИСЕФ запустили онлайн-курс "Как обучать детей минной безопасности".