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Дошкольников будут обучать финансовой грамотности: МОН разрабатывает программу

МОН розробляє навчальну програму фінансової грамотності для дошкільнят

Министерство образования разрабатывает учебную программу по финансовой грамотности для дошкольников. Над документом Министерство работает совместно с Национальным банком Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МОН, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство образования и науки Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно разработали Рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи (в возрасте от 5 до 18 лет).

На основе этого документа и разрабатывается специальная программа по финансовой грамотности для дошкольников. Ее планируют ввести в детских садах по всей стране.

"Согласно документу, финансовое образование следует начинать еще с дошкольного возраста. Чем раньше ребенок начнет овладевать финансовыми знаниями и навыками, тем проще ему будет в будущем принимать взвешенные и эффективные финансовые решения, а также быть финансово успешным. С самого раннего возраста дети будут узнавать, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить средства", - говорится в сообщении МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования разработало руководство "Как говорить о российско-украинской войне в школе?"

В министерстве отметили, что в документе особое внимание уделено вопросам финансовой безопасности.

"Дети дошкольного возраста должны понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознавать опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, интересующимися финансовыми вопросами", - говорится в заявлении министерства.

Также читайте: В Украине реформируют школьное питание. Цель – снизить ожирение среди детей

Ранее сообщалось, что в Украине при поддержке ЮНИСЕФ запустили онлайн-курс "Как обучать детей минной безопасности".

Автор: 

образование (2264) Минобразования (1735) обучение (524)


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Топ комментарии
+7
Кроаще дошкільнят вчіть Української мови і того факту що московія то ворог України НАЗАВЖДИ.
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02.05.2024 15:49
+3
Про вдосконалення програм вивчення фізики, хімії, математики - мова не йде.
Головне - грошики вміти рахувати.
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.
І тому у русні літаки та ракети літають. Власні, не куплені десь у Європі, яка ті літаки-ракети, виявляється, ледь-ледь випускати здатна.
Бо там, у Америках-Європах, всі теж підрахунком грошиків дуже зайняті.
На фізику і хімію часу не залишається.
Як сказав головний герой фільму "Margin Call", що закінчив МТІ за спеціальністю ракетобудування, ракети - круто, але фінансовому аналітику таки більше платять.
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02.05.2024 15:58
+2
тактичну медицину МОНка викладати в школах не пробувала -
під час війни набагато корисніше
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02.05.2024 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Кроаще дошкільнят вчіть Української мови і того факту що московія то ворог України НАЗАВЖДИ.
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02.05.2024 15:49 Ответить
Ми - не Афганістан, у нас немає гір для партизанів.
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02.05.2024 16:11 Ответить
кремль в москві треба розбомбити к хрєнам собачим, тоді і партизанить в Україні не прийдеться
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02.05.2024 16:27 Ответить
Бомбіть, хто ж заважає?
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02.05.2024 16:28 Ответить
Бомбіть то у Зефілів, дрони по НПЗ то у Буданова.
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02.05.2024 16:37 Ответить
Щоб дрон навіть просто зібрати, теж знання потрібні. Технічні, не фінансові.
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02.05.2024 16:38 Ответить
Як мінімум вміти читати інструкцію по зборці дрона, згоден.
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02.05.2024 16:40 Ответить
А далекобійний дрон? Там корпус треба порахувати.
Багато матеріалу - важки, дорогий, дальність обмежена.
Мало матеріалу - зламається на зльоті або при заході на ціль.
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02.05.2024 16:44 Ответить
Хай рахують, я не проти, дітей в школі цьому не вчать, як і не вчать керувати танком чи літаком.
Як що незрозуміло. то пост був про те що в першу чергу кожен українець повинен знати Українську мову, по друге - московія ворог України назавжди і незмінно.
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02.05.2024 16:49 Ответить
Це так, але цього замало. Про те казав у одному з коментарів нижче.
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02.05.2024 16:54 Ответить
Зелений міністр освіти вас почує 😁
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02.05.2024 16:57 Ответить
Та начебто Лісовий не повний поц. З родини дисидентів, на посаду просто з окопу зайшов.
Скоріше це він "європейським курсом" веслувати намагається.
Який не дуже правильний в наших реаліях.
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02.05.2024 17:02 Ответить
Читав про його плагіат, його вибрали Зелені клоуни

Ще до призначення Лісового на посаду міністра в його дисертації було виявлено плагіат. Невдовзі за це він став переможцем антипреміїї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Академічна негідність у номінації «Плагіатор року»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:life5-11 [11] .

21 березня 2023 року Оксена Лісового було призначено на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра освіти і науки України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] За його кандидатуру проголосувала конституційна більшість - 313 народних депутатів, зокрема депутати фракцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» - 217, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Європейська Солідарність» - 0, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Батьківщина» - 14, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80 «Платформа за життя та мир» - 15, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Голос» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Довіра» - 16, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Відновлення України» - 13, позафракційні - 14https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [
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02.05.2024 17:10 Ответить
Ну немає у нас повністю чесних людей у владі.
Кращий з гірших - вже за радість.
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02.05.2024 17:11 Ответить
То не радість коли гроблять майбутнє України.
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02.05.2024 17:12 Ответить
тактичну медицину МОНка викладати в школах не пробувала -
під час війни набагато корисніше
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02.05.2024 15:53 Ответить
Про вдосконалення програм вивчення фізики, хімії, математики - мова не йде.
Головне - грошики вміти рахувати.
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.
І тому у русні літаки та ракети літають. Власні, не куплені десь у Європі, яка ті літаки-ракети, виявляється, ледь-ледь випускати здатна.
Бо там, у Америках-Європах, всі теж підрахунком грошиків дуже зайняті.
На фізику і хімію часу не залишається.
Як сказав головний герой фільму "Margin Call", що закінчив МТІ за спеціальністю ракетобудування, ракети - круто, але фінансовому аналітику таки більше платять.
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02.05.2024 15:58 Ответить
Хотів про то написати.
Проблеми нашої країни, в першу чергу, від деградації населення, що великою мірою викликана о тою преславутою гуманізацією освіти. Адже природничі і точні точні науки в школі, в першу чергу, вчили не тільки для того, щоб людина вміла рахувати, орієнтуватись в законі Ома чи розуміла, що таке періодична таблиця елементів, а вміла думати, аналізувати і критично мислити. Бо інакше маємо те, що маємо - тупу біомасу, в якої заторможені розумові процеси і відсутнє будь-яке мислення. А про ракети, на жаль, мови бути й не може... знищена не тільки фундаментальна наука, знищена навіть прикладна інженерія...
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02.05.2024 16:15 Ответить
вміла думати, аналізувати і критично мислити
Не допомагає. За зєлю і овоча свого часу голосувало чимало нібито інтелектуально розвинених людей.
І серед інженерів старого покоління вати повним-повно.
Система моральних цінностей, світогляд - воно не напряму від інтелекту залежить.
Нацистська Німеччина тому доказ.
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02.05.2024 16:20 Ответить
Сума знань і навичок не є запорукою інтелекту, а тим більше, здатністю до аналізу і критичного мислення...
Так, між іншим, папа Зеленський ніби й також доцЕнт і проХфесор... а таких знаєте скільки? Мова ж не про них...
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02.05.2024 16:25 Ответить
...шлях до критичного мислення лежить, в основному, через вивчення точних наук, а не бухгалтерії.
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02.05.2024 16:29 Ответить
розумний і освічений то трохи різні речі...
А тому ще раз - питання не в законі Ома чи постулатах Борна, а здатності адекватно і критично мислити. А от з тим таки проблема, бо шлях до критичного мислення.
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02.05.2024 16:28 Ответить
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.

Звідки цікаво така інформація.
Головна фундаментальна наука в росії це видумана карамзіним історія, все інше до неї прилагається. Щось не бачу серед кацапів нобелівських лауреатів по точним наукам



Сторінки в категорії «Російські Нобелівські лауреати»

А https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Абрикосов Олексій Олексійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алфьоров Жорес Іванович

Б https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бродський Йосип Олександрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бунін Іван Олексійович

Г https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гінзбург Віталій Лазарович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Горбачов Михайло Сергійович

К https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Канторович Леонід Віталійович

М https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратов Дмитро Андрійович

П https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлов Іван Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пастернак Борис Леонідович

С https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Солженіцин Олександр Ісайович

Т https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тамм Ігор Євгенович

Ш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шолохов Михайло Олександрович


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02.05.2024 16:34 Ответить
Інформація ця на наші голови прилітає у вигляді "Кинджалів", "Цирконів" та Х-69.
Вони, може, і не суперзброя, але русня їх сама створила і випускає.
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02.05.2024 16:40 Ответить
Радянська інженерна школа яка вироджується і множиться на московитський пофігізм і крадівництво. Чому там особливому вчать в кацапських школах, нічому.
Майбутні співробітники всіх КБ це сьогодняшні перможці хімічних, фізичних і олімпіад по математиці, таких дітей всюди меньщість.
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02.05.2024 16:46 Ответить
Але у русні вони роблять ту хєрню, що нам на голови летить.
В той час, як у нас ця меншість в кращому разі в айтішники пішла.
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02.05.2024 16:47 Ответить
Хто ж винен що поразганяли КБ в Дніпрі на Південмащі і не фінасували ракетні програми КБ Луч, Атем і інщі.
Хтось з прізвищем дЄрмак мабуть і його зелений пітомець.
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02.05.2024 16:51 Ответить
Мова взагалі-то про освіту. Технічною стороною, а головне - умовами використання здобутих професій, чим у нас за всіх президентів толком не займались.
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02.05.2024 16:55 Ответить
Яка освіта як що олігархи через всі Ради всі скликання фінансували тільки освіту (гонорари за голосування) яка спонукатиме випускників працювати на їх підприємствах. Середній клас олігархату Україні не був потрібен як не потрібен і зараз також.
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02.05.2024 17:00 Ответить
Є люди, які робітниками починали, а потім свої підприємства відкривали.
Але якщо з освіти тільки "фінансовая грамотность" - то йди на базар, китайським барахлом торгувати. Тільки скільки не перекладай гроші з кишені до кишені, все одно всі врешті решт у китайців опиняться.
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02.05.2024 17:13 Ответить
Ахметівськи, коломойські, пінчуковські, фірташські раби і далі по списку як що вони на середніх чи вищих щаблях що в Укртелекомі що на інших підприємствах, звикають до зарплатні і непоганої зарплатні, нащо ризикувати щось відкривати як що кожен місяць зарплатня капає. Середній думаючий клас не потрібен олігархам, бо розумні і думаючи люди за лайно типу квартального голосувати не будуть, виключення єале це виключення з правил.
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02.05.2024 17:24 Ответить
Між іншим, фінансова грамотність населення йде проти інтересів олігархів.
Якщо пересічні почнуть розуміти, що таке гроші, як вони рухаються (а справа це дійсно не проста), то і запитань у них виникне більше, і невдоволення становищем буде більш обгрунтованим, а не просто на рівні лозунгів "долой олігархов, народ обовровивающіх".
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02.05.2024 17:33 Ответить
В Україні немає і не було слоганів "Долой олігархів" і на то є причини, вони криються в менталітеті українців, в олігарху українець бачить господаря який піклується про своїх робітників і наводить порядки на свому подвір'ї, а те що олігарха завербувало фсб людям не цікаво і не відомо.
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02.05.2024 23:32 Ответить
Ви праві, дітей з дитинства привчають як би вирости успішним баригою, купити віллу за кордоном та з'******* туди на крузаку. А дрони і танки самі побудуються.
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02.05.2024 17:45 Ответить
та ми по стану економіки бачимо рівень тих викладаців... там у подервянсокго є про гуру...

"Таких гандонів часто бачив я,
Що всім *******: я - гуру, я - учитель!
Несіть мені всіх по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читаю уміє по складам
і голосно пердить в компанії дам».
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02.05.2024 16:02 Ответить
Запровадили шкільну програму як в університеті а тепер ще треба у 5-річних дітей відбити бажання вчитися. Палата N:6 а не міносвіти.
Дебіли!
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02.05.2024 16:04 Ответить
вчитимуть грати на біржі з татового смартфону? чи робити ставки в казіно з маминого айфону?...
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02.05.2024 16:25 Ответить
Будуть вчити як в "Дії" за Зеленського голосувати
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02.05.2024 16:36 Ответить
Імітатори. А чому дивуватися, якщо очільники міністерства імітували наукову діяльність?
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02.05.2024 16:40 Ответить
Не приймати спадщину батьків з фейковими боргами?
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02.05.2024 16:49 Ответить
Сама більша дурь яку будь коли чув. Ну це тільки початок дитинства, ну які фінанси, що в вашій голові коїться не зрозуміло.
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02.05.2024 16:55 Ответить
Вони орієнтуються на "західну" модель, яка, вже видно на ВПК, виявилась трошки дефективною.
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02.05.2024 16:56 Ответить
 
 