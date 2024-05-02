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Дошкільнят навчатимуть фінансової грамотності: МОН розробляє програму

МОН розробляє навчальну програму фінансової грамотності для дошкільнят

Міністерство освіти розробляє навчальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Над документом міністерство працює спільно з Національним банком України.

Про йдеться у заяві на сайті МОН, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили Рамку фінансових компетентностей для дітей та молоді (віком від 5 до 18 років).

На основі цього документа і розробляється спеціальна програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Її планують запровадити у дитячих садочках у всій країні.

"Відповідно до документа фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку. Що раніше дитина почне опановувати фінансові знання та навички, то простіше їй буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення, а також бути фінансово успішною. З найменшого віку діти дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати кошти", - йдеться у повідомленні МОН.

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У міністерстві зазначили, що у документі особливу увагу надано питанням фінансової безпеки.

"Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, пов'язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями", - йдеться у заяві міністерства.

Читайте також: В Україні відкриють школу для підготовки фахівців у галузі штучного інтелекту

Раніше повідомлялося, що в Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс "Як навчати дітей мінної безпеки". 

Автор: 

освіта (1297) Міносвіти (1411) навчання (574)


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Топ коментарі
+7
Кроаще дошкільнят вчіть Української мови і того факту що московія то ворог України НАЗАВЖДИ.
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02.05.2024 15:49
+3
Про вдосконалення програм вивчення фізики, хімії, математики - мова не йде.
Головне - грошики вміти рахувати.
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.
І тому у русні літаки та ракети літають. Власні, не куплені десь у Європі, яка ті літаки-ракети, виявляється, ледь-ледь випускати здатна.
Бо там, у Америках-Європах, всі теж підрахунком грошиків дуже зайняті.
На фізику і хімію часу не залишається.
Як сказав головний герой фільму "Margin Call", що закінчив МТІ за спеціальністю ракетобудування, ракети - круто, але фінансовому аналітику таки більше платять.
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02.05.2024 15:58
+2
тактичну медицину МОНка викладати в школах не пробувала -
під час війни набагато корисніше
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02.05.2024 15:53
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Кроаще дошкільнят вчіть Української мови і того факту що московія то ворог України НАЗАВЖДИ.
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02.05.2024 15:49 Відповісти
Ми - не Афганістан, у нас немає гір для партизанів.
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02.05.2024 16:11 Відповісти
кремль в москві треба розбомбити к хрєнам собачим, тоді і партизанить в Україні не прийдеться
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02.05.2024 16:27 Відповісти
Бомбіть, хто ж заважає?
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02.05.2024 16:28 Відповісти
Бомбіть то у Зефілів, дрони по НПЗ то у Буданова.
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02.05.2024 16:37 Відповісти
Щоб дрон навіть просто зібрати, теж знання потрібні. Технічні, не фінансові.
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02.05.2024 16:38 Відповісти
Як мінімум вміти читати інструкцію по зборці дрона, згоден.
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02.05.2024 16:40 Відповісти
А далекобійний дрон? Там корпус треба порахувати.
Багато матеріалу - важки, дорогий, дальність обмежена.
Мало матеріалу - зламається на зльоті або при заході на ціль.
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02.05.2024 16:44 Відповісти
Хай рахують, я не проти, дітей в школі цьому не вчать, як і не вчать керувати танком чи літаком.
Як що незрозуміло. то пост був про те що в першу чергу кожен українець повинен знати Українську мову, по друге - московія ворог України назавжди і незмінно.
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Це так, але цього замало. Про те казав у одному з коментарів нижче.
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02.05.2024 16:54 Відповісти
Зелений міністр освіти вас почує 😁
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02.05.2024 16:57 Відповісти
Та начебто Лісовий не повний поц. З родини дисидентів, на посаду просто з окопу зайшов.
Скоріше це він "європейським курсом" веслувати намагається.
Який не дуже правильний в наших реаліях.
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02.05.2024 17:02 Відповісти
Читав про його плагіат, його вибрали Зелені клоуни

Ще до призначення Лісового на посаду міністра в його дисертації було виявлено плагіат. Невдовзі за це він став переможцем антипреміїї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Академічна негідність у номінації «Плагіатор року»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:life5-11 [11] .

21 березня 2023 року Оксена Лісового було призначено на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра освіти і науки України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] За його кандидатуру проголосувала конституційна більшість - 313 народних депутатів, зокрема депутати фракцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» - 217, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Європейська Солідарність» - 0, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Батьківщина» - 14, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80 «Платформа за життя та мир» - 15, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Голос» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Довіра» - 16, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Відновлення України» - 13, позафракційні - 14https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [
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02.05.2024 17:10 Відповісти
Ну немає у нас повністю чесних людей у владі.
Кращий з гірших - вже за радість.
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02.05.2024 17:11 Відповісти
То не радість коли гроблять майбутнє України.
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02.05.2024 17:12 Відповісти
тактичну медицину МОНка викладати в школах не пробувала -
під час війни набагато корисніше
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02.05.2024 15:53 Відповісти
Про вдосконалення програм вивчення фізики, хімії, математики - мова не йде.
Головне - грошики вміти рахувати.
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.
І тому у русні літаки та ракети літають. Власні, не куплені десь у Європі, яка ті літаки-ракети, виявляється, ледь-ледь випускати здатна.
Бо там, у Америках-Європах, всі теж підрахунком грошиків дуже зайняті.
На фізику і хімію часу не залишається.
Як сказав головний герой фільму "Margin Call", що закінчив МТІ за спеціальністю ракетобудування, ракети - круто, але фінансовому аналітику таки більше платять.
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02.05.2024 15:58 Відповісти
Хотів про то написати.
Проблеми нашої країни, в першу чергу, від деградації населення, що великою мірою викликана о тою преславутою гуманізацією освіти. Адже природничі і точні точні науки в школі, в першу чергу, вчили не тільки для того, щоб людина вміла рахувати, орієнтуватись в законі Ома чи розуміла, що таке періодична таблиця елементів, а вміла думати, аналізувати і критично мислити. Бо інакше маємо те, що маємо - тупу біомасу, в якої заторможені розумові процеси і відсутнє будь-яке мислення. А про ракети, на жаль, мови бути й не може... знищена не тільки фундаментальна наука, знищена навіть прикладна інженерія...
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02.05.2024 16:15 Відповісти
вміла думати, аналізувати і критично мислити
Не допомагає. За зєлю і овоча свого часу голосувало чимало нібито інтелектуально розвинених людей.
І серед інженерів старого покоління вати повним-повно.
Система моральних цінностей, світогляд - воно не напряму від інтелекту залежить.
Нацистська Німеччина тому доказ.
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02.05.2024 16:20 Відповісти
Сума знань і навичок не є запорукою інтелекту, а тим більше, здатністю до аналізу і критичного мислення...
Так, між іншим, папа Зеленський ніби й також доцЕнт і проХфесор... а таких знаєте скільки? Мова ж не про них...
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02.05.2024 16:25 Відповісти
...шлях до критичного мислення лежить, в основному, через вивчення точних наук, а не бухгалтерії.
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02.05.2024 16:29 Відповісти
розумний і освічений то трохи різні речі...
А тому ще раз - питання не в законі Ома чи постулатах Борна, а здатності адекватно і критично мислити. А от з тим таки проблема, бо шлях до критичного мислення.
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02.05.2024 16:28 Відповісти
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.

Звідки цікаво така інформація.
Головна фундаментальна наука в росії це видумана карамзіним історія, все інше до неї прилагається. Щось не бачу серед кацапів нобелівських лауреатів по точним наукам



Сторінки в категорії «Російські Нобелівські лауреати»

А https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Абрикосов Олексій Олексійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алфьоров Жорес Іванович

Б https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бродський Йосип Олександрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бунін Іван Олексійович

Г https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гінзбург Віталій Лазарович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Горбачов Михайло Сергійович

К https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Канторович Леонід Віталійович

М https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратов Дмитро Андрійович

П https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлов Іван Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пастернак Борис Леонідович

С https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Солженіцин Олександр Ісайович

Т https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тамм Ігор Євгенович

Ш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шолохов Михайло Олександрович


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02.05.2024 16:34 Відповісти
Інформація ця на наші голови прилітає у вигляді "Кинджалів", "Цирконів" та Х-69.
Вони, може, і не суперзброя, але русня їх сама створила і випускає.
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02.05.2024 16:40 Відповісти
Радянська інженерна школа яка вироджується і множиться на московитський пофігізм і крадівництво. Чому там особливому вчать в кацапських школах, нічому.
Майбутні співробітники всіх КБ це сьогодняшні перможці хімічних, фізичних і олімпіад по математиці, таких дітей всюди меньщість.
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02.05.2024 16:46 Відповісти
Але у русні вони роблять ту хєрню, що нам на голови летить.
В той час, як у нас ця меншість в кращому разі в айтішники пішла.
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02.05.2024 16:47 Відповісти
Хто ж винен що поразганяли КБ в Дніпрі на Південмащі і не фінасували ракетні програми КБ Луч, Атем і інщі.
Хтось з прізвищем дЄрмак мабуть і його зелений пітомець.
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02.05.2024 16:51 Відповісти
Мова взагалі-то про освіту. Технічною стороною, а головне - умовами використання здобутих професій, чим у нас за всіх президентів толком не займались.
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02.05.2024 16:55 Відповісти
Яка освіта як що олігархи через всі Ради всі скликання фінансували тільки освіту (гонорари за голосування) яка спонукатиме випускників працювати на їх підприємствах. Середній клас олігархату Україні не був потрібен як не потрібен і зараз також.
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02.05.2024 17:00 Відповісти
Є люди, які робітниками починали, а потім свої підприємства відкривали.
Але якщо з освіти тільки "фінансовая грамотность" - то йди на базар, китайським барахлом торгувати. Тільки скільки не перекладай гроші з кишені до кишені, все одно всі врешті решт у китайців опиняться.
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02.05.2024 17:13 Відповісти
Ахметівськи, коломойські, пінчуковські, фірташські раби і далі по списку як що вони на середніх чи вищих щаблях що в Укртелекомі що на інших підприємствах, звикають до зарплатні і непоганої зарплатні, нащо ризикувати щось відкривати як що кожен місяць зарплатня капає. Середній думаючий клас не потрібен олігархам, бо розумні і думаючи люди за лайно типу квартального голосувати не будуть, виключення єале це виключення з правил.
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02.05.2024 17:24 Відповісти
Між іншим, фінансова грамотність населення йде проти інтересів олігархів.
Якщо пересічні почнуть розуміти, що таке гроші, як вони рухаються (а справа це дійсно не проста), то і запитань у них виникне більше, і невдоволення становищем буде більш обгрунтованим, а не просто на рівні лозунгів "долой олігархов, народ обовровивающіх".
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02.05.2024 17:33 Відповісти
В Україні немає і не було слоганів "Долой олігархів" і на то є причини, вони криються в менталітеті українців, в олігарху українець бачить господаря який піклується про своїх робітників і наводить порядки на свому подвір'ї, а те що олігарха завербувало фсб людям не цікаво і не відомо.
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02.05.2024 23:32 Відповісти
Ви праві, дітей з дитинства привчають як би вирости успішним баригою, купити віллу за кордоном та з'******* туди на крузаку. А дрони і танки самі побудуються.
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02.05.2024 17:45 Відповісти
та ми по стану економіки бачимо рівень тих викладаців... там у подервянсокго є про гуру...

"Таких гандонів часто бачив я,
Що всім *******: я - гуру, я - учитель!
Несіть мені всіх по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читаю уміє по складам
і голосно пердить в компанії дам».
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02.05.2024 16:02 Відповісти
Запровадили шкільну програму як в університеті а тепер ще треба у 5-річних дітей відбити бажання вчитися. Палата N:6 а не міносвіти.
Дебіли!
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02.05.2024 16:04 Відповісти
вчитимуть грати на біржі з татового смартфону? чи робити ставки в казіно з маминого айфону?...
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02.05.2024 16:25 Відповісти
Будуть вчити як в "Дії" за Зеленського голосувати
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02.05.2024 16:36 Відповісти
Імітатори. А чому дивуватися, якщо очільники міністерства імітували наукову діяльність?
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02.05.2024 16:40 Відповісти
Не приймати спадщину батьків з фейковими боргами?
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Сама більша дурь яку будь коли чув. Ну це тільки початок дитинства, ну які фінанси, що в вашій голові коїться не зрозуміло.
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02.05.2024 16:55 Відповісти
Вони орієнтуються на "західну" модель, яка, вже видно на ВПК, виявилась трошки дефективною.
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02.05.2024 16:56 Відповісти
 
 