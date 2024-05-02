Дошкільнят навчатимуть фінансової грамотності: МОН розробляє програму

Міністерство освіти розробляє навчальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Над документом міністерство працює спільно з Національним банком України.

Про йдеться у заяві на сайті МОН, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили Рамку фінансових компетентностей для дітей та молоді (віком від 5 до 18 років).

На основі цього документа і розробляється спеціальна програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Її планують запровадити у дитячих садочках у всій країні.

"Відповідно до документа фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку. Що раніше дитина почне опановувати фінансові знання та навички, то простіше їй буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення, а також бути фінансово успішною. З найменшого віку діти дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати кошти", - йдеться у повідомленні МОН.

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У міністерстві зазначили, що у документі особливу увагу надано питанням фінансової безпеки.

"Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, пов'язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями", - йдеться у заяві міністерства.

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Раніше повідомлялося, що в Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс "Як навчати дітей мінної безпеки".