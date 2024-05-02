Дошкільнят навчатимуть фінансової грамотності: МОН розробляє програму
Міністерство освіти розробляє навчальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Над документом міністерство працює спільно з Національним банком України.
Про йдеться у заяві на сайті МОН, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили Рамку фінансових компетентностей для дітей та молоді (віком від 5 до 18 років).
На основі цього документа і розробляється спеціальна програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Її планують запровадити у дитячих садочках у всій країні.
"Відповідно до документа фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку. Що раніше дитина почне опановувати фінансові знання та навички, то простіше їй буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення, а також бути фінансово успішною. З найменшого віку діти дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати кошти", - йдеться у повідомленні МОН.
У міністерстві зазначили, що у документі особливу увагу надано питанням фінансової безпеки.
"Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, пов'язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями", - йдеться у заяві міністерства.
Раніше повідомлялося, що в Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс "Як навчати дітей мінної безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато матеріалу - важки, дорогий, дальність обмежена.
Мало матеріалу - зламається на зльоті або при заході на ціль.
Як що незрозуміло. то пост був про те що в першу чергу кожен українець повинен знати Українську мову, по друге - московія ворог України назавжди і незмінно.
Скоріше це він "європейським курсом" веслувати намагається.
Який не дуже правильний в наших реаліях.
Ще до призначення Лісового на посаду міністра в його дисертації було виявлено плагіат. Невдовзі за це він став переможцем антипреміїї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Академічна негідність у номінації «Плагіатор року»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:life5-11 [11] .
21 березня 2023 року Оксена Лісового було призначено на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра освіти і науки України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] За його кандидатуру проголосувала конституційна більшість - 313 народних депутатів, зокрема депутати фракцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» - 217, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Європейська Солідарність» - 0, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB «Батьківщина» - 14, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80 «Платформа за життя та мир» - 15, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Голос» - 12, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Довіра» - 16, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Відновлення України» - 13, позафракційні - 14https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [
Кращий з гірших - вже за радість.
під час війни набагато корисніше
Головне - грошики вміти рахувати.
А русня своїх дітей нормально так вчить фундаментальним дисциплінам.
І тому у русні літаки та ракети літають. Власні, не куплені десь у Європі, яка ті літаки-ракети, виявляється, ледь-ледь випускати здатна.
Бо там, у Америках-Європах, всі теж підрахунком грошиків дуже зайняті.
На фізику і хімію часу не залишається.
Як сказав головний герой фільму "Margin Call", що закінчив МТІ за спеціальністю ракетобудування, ракети - круто, але фінансовому аналітику таки більше платять.
Проблеми нашої країни, в першу чергу, від деградації населення, що великою мірою викликана о тою преславутою гуманізацією освіти. Адже природничі і точні точні науки в школі, в першу чергу, вчили не тільки для того, щоб людина вміла рахувати, орієнтуватись в законі Ома чи розуміла, що таке періодична таблиця елементів, а вміла думати, аналізувати і критично мислити. Бо інакше маємо те, що маємо - тупу біомасу, в якої заторможені розумові процеси і відсутнє будь-яке мислення. А про ракети, на жаль, мови бути й не може... знищена не тільки фундаментальна наука, знищена навіть прикладна інженерія...
Не допомагає. За зєлю і овоча свого часу голосувало чимало нібито інтелектуально розвинених людей.
І серед інженерів старого покоління вати повним-повно.
Система моральних цінностей, світогляд - воно не напряму від інтелекту залежить.
Нацистська Німеччина тому доказ.
Так, між іншим, папа Зеленський ніби й також доцЕнт і проХфесор... а таких знаєте скільки? Мова ж не про них...
А тому ще раз - питання не в законі Ома чи постулатах Борна, а здатності адекватно і критично мислити. А от з тим таки проблема, бо шлях до критичного мислення.
Звідки цікаво така інформація.
Головна фундаментальна наука в росії це видумана карамзіним історія, все інше до неї прилагається. Щось не бачу серед кацапів нобелівських лауреатів по точним наукам
Сторінки в категорії «Російські Нобелівські лауреати»
А https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Абрикосов Олексій Олексійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алфьоров Жорес Іванович
Б https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бродський Йосип Олександрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бунін Іван Олексійович
Г https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гінзбург Віталій Лазарович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Горбачов Михайло Сергійович
К https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Канторович Леонід Віталійович
М https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муратов Дмитро Андрійович
П https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлов Іван Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пастернак Борис Леонідович
С https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Солженіцин Олександр Ісайович
Т https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тамм Ігор Євгенович
Ш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шолохов Михайло Олександрович
Вони, може, і не суперзброя, але русня їх сама створила і випускає.
Майбутні співробітники всіх КБ це сьогодняшні перможці хімічних, фізичних і олімпіад по математиці, таких дітей всюди меньщість.
В той час, як у нас ця меншість в кращому разі в айтішники пішла.
Хтось з прізвищем дЄрмак мабуть і його зелений пітомець.
Але якщо з освіти тільки "фінансовая грамотность" - то йди на базар, китайським барахлом торгувати. Тільки скільки не перекладай гроші з кишені до кишені, все одно всі врешті решт у китайців опиняться.
Якщо пересічні почнуть розуміти, що таке гроші, як вони рухаються (а справа це дійсно не проста), то і запитань у них виникне більше, і невдоволення становищем буде більш обгрунтованим, а не просто на рівні лозунгів "долой олігархов, народ обовровивающіх".
"Таких гандонів часто бачив я,
Що всім *******: я - гуру, я - учитель!
Несіть мені всіх по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читаю уміє по складам
і голосно пердить в компанії дам».
Дебіли!