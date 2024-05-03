Защита инвестиций" в Украине выливается в закрытие бизнеса и международные иски, - адвокат

За последние два года в Украине наметилась негативная тенденция, когда действия правоохранительных органов против иностранного бизнеса приводят к закрытию предприятий, потере поступлений в бюджет и искам в международные арбитражи против государства, пишет для "Экономической правды" адвокат Андрей Потемкин.

По его словам, для объяснений своих действий правоохранители приводят статьи Уголовного кодекса, которыми он был дополнен уже после полномасштабного вторжения России в Украину - ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) и 111-2 (Помощь государству-агрессору). Эти статьи используются для давления на международный бизнес, который традиционно занимался инвестициями в странах постсоветского пространства - еще до того, как Россия стала осуществлять акты агрессии против Украины в 2014 году.

В результате, во многих случаях доказательств противоправных действий и сотрудничества украинских предприятий с активами международного бизнеса в суды силовики так и не предоставляют. Но при этом бизнес полностью или частично уничтожается - активы потеряны, люди остаются без работы, бюджет - без налогов, а страна - без инвестиций.

Юрист приводит в пример два кейса - вьетнамско-японскую компанию "Маревен фуд холдингз лимитед", которой из-за действий силовиков пришлось закрыть завод Rollton в Белой Церкви и свернуть инвестиции на $100 млн, а также эстонской компании Arricano Real Estate PLC, у которой из-за арестов уже останавливается работа четырех торговых центров в Украине.

"Вскоре госбюджет недополучит сотни миллионов гривен налогов и тысячи украинцев потеряют работу", - пишет Потемкин, отмечая, что до сих пор, почти за год расследования, сторона обвинения не предоставила доказательств того, что предприятия Arricano в Украине осуществляли платежи кому-то из государства-агрессора.

По словам юриста, вся линия обвинения строится на предположении, что после аннексии Россией территории АР Крым крымский филиал эстонского бизнеса был внесен в реестры юридических лиц России и, возможно, остается подконтрольным материнской компании на Кипре, что не доказано.

"С таким подходом к инвесторам, Украина может дождаться новых споров с эстонцами на Кипре и в Великобритании с требованиями на несколько миллиардов долларов, которые, очевидно, проиграет, как проиграла спор с ТРЦ Sky Mall на $750 млн", - предупреждает юрист, напоминая о негативном опыте давления на эстонских инвесторов.