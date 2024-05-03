"Захист інвестицій" в Україні виливається у закриття бізнесу та міжнародні позови, – адвокат

За останні два роки в Україні намітилася негативна тенденція, коли дії правоохоронних органів проти іноземного бізнесу призводять до закриття підприємств, втрати надходжень до бюджету та позовів до міжнародних арбітражів проти держави, пише для "Економічної правди" адвокат Андрій Потьомкін.

За його словами, для пояснень своїх дій правоохоронці наводять статті Кримінального кодексу, якими він був доповнений вже після повномасштабного вторгнення Росії до України – ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) та 111-2 (Допомога державі-агресору). Ці статті використовуються для тиску на міжнародний бізнес, який традиційно займався інвестиціями у країнах пострадянського простору – ще до того, як Росія стала здійснювати акти агресії проти України у 2014 році.

В результаті, у багатьох випадках доказів протиправних дій та співпраці українських підприємств із активів міжнародного бізнесу до судів силовики так і не надають. Але при цьому бізнес повністю чи частково знищується – активи втрачені, люди залишаються без роботи, бюджет без податків, а країна без інвестицій.

Юрист наводить як приклад два кейси – в'єтнамсько-японську компанію "Маревен фуд холдингз лімітед", якій через дії силовиків довелося закрити завод Rollton у Білій Церкві та згорнути інвестиції на $100 млн, а також естонської компанії Arricano Real Estate PLC, у якої з через арешти вже зупиняється робота чотирьох торгових центрів в Україні.

"Незабаром держбюджет недоотримає сотні мільйонів гривень податків і тисячі українців втратять роботу", - пише Потьомкін, зазначаючи, що досі, майже за рік розслідування, сторона звинувачення не надала доказів того, що підприємства Arricano в Україні здійснювали платежі комусь із держави-агресора.

За словами юриста, вся лінія звинувачення будується на припущенні, що після анексії росією території АР Крим кримська філія естонського бізнесу була внесена до реєстрів юридичних осіб Росії і, можливо, залишається підконтрольною материнській компанії на Кіпрі, що не доведено.

"З таким підходом до інвесторів Україна може дочекатися нових суперечок з естонцями на Кіпрі та у Великій Британії з вимогами на кілька мільярдів доларів, які, очевидно, програє, як програла суперечка з ТРЦ Sky Mall на $750 млн", – попереджає юрист, нагадуючи про негативний досвід тиску на естонських інвесторів.