Великобритания выделила 16 млн фунтов на реализацию в Украине инновационных проектов в энергетике

Украина и Великобритания начинают реализацию первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine, финансирование которых на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит правительство Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства энергетики, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Галущенко поблагодарил Британию за поддержку Украины в борьбе с агрессором и отметил эффективное сотрудничество между странами в энергетической сфере. В частности, он отметил важность вклада Великобритании в Фонд поддержки энергетики в сумме 27,5 млн евро. Отмечается, что сейчас между сторонами ведутся переговоры об увеличении этого взноса в течение текущего года.

"Сегодня есть шанс продемонстрировать, что в борьбе за энергетическую независимость мы боремся за будущее. Ведь зеленый переход - это не просто об экологии или децентрализованной генерации. Для Украины - это вопрос национальной безопасности. Уверен, что реализация проекта в сфере зеленых технологий имеет большое значение для будущего сотрудничества Украины и Великобритании в энергетическом секторе", - отметил Галущенко.

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В министерстве отметили, что финансирование проектов в рамках программы на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит правительство Великобритании.

Как отмечается, среди отобранных для инвестирования - проекты в сфере энергоэффективности и теплоснабжения, внедрение инновационных решений по аккумуляторным батареям для возобновляемых источников энергии и инновационных технологий для оптимизации и увеличения производства биогаза. Соответствующие проекты планируется воплотить в течение следующих двух лет.

Программа InnovateUkrainе, реализуемая британским инновационным агентством, также привлечет дополнительные 5 миллионов фунтов от частного сектора и предусматривает сотрудничество между более 50-ю британскими и украинскими организациями.

Стоит напомнить, что договоренности о соответствующем партнерстве были заключены министром энергетики Украины Германом Галущенко и государственным министром по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

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