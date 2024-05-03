Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні інноваційних проєктів в енергетиці

Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine, фінансування яких на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить уряд Британії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства енергетики, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Галущенко подякував Британії за підтримку України в боротьбі з агресором і наголосив на ефективній співпраці між країнами в енергетичній сфері. Зокрема, він наголосив на важливості внеску Великої Британії до Фонду підтримки енергетики у сумі 27,5 млн євро. Зазначається, що нині між сторонами тривають перемовини про збільшення цього внеску протягом поточного року.

"Сьогодні маємо шанс продемонструвати, що у боротьбі за енергетичну незалежність ми боремося за майбутнє. Адже зелений перехід - це не просто про екологію чи децентралізовану генерацію. Для України - це питання національної безпеки. Впевнений, що реалізація проєкту у сфері зелених технологій має велике значення для майбутньої співпраці України та Великої Британії в енергетичному секторі", - зазначив Галущенко.

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У міністерстві зауважили, що фінансування проєктів у межах програми на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить уряд Британії.

Як зазначається, серед відібраних для інвестування - проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації і збільшення виробництва біогазу. Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років.

Програма InnovateUkrainе, що реалізується британським інноваційним агентством, також залучить додаткові 5 мільйонів фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю між понад 50-ма британськими та українськими організаціями.

Варто нагадати, що домовленості про відповідне партнерство було укладено міністром енергетики України Германом Галущенком та державним міністром з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті під час Конференції з відновлення України у Лондоні.

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