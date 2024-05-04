Три человека получили ранения вследствие ракетного удара РФ по Одесщине
Сегодня днем враг нанес ракетный удар по Одесскому району Одесской области.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что сейчас известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
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