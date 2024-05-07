Аэроразведчикам 63 ОМБР срочно требуется Mavic 3T

Батарея аэроразведки 63 отдельной механизированной бригады нуждается в беспилотнике Mavic 3T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Экипажам пилотов нужны дроны, чтобы определять координаты размещения врага для ударных дронов FPV и артиллерии и эффективно уничтожать врага.

За самый большой донат, который превысит 12 тыс грн, донатор получит уникальную латунную гильзу, которую передадут аэроразведчики.

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Стоимость Mavic 3T на сегодня составляет 197 500 грн.

Волонтерские карточки, на которые будет происходить сбор:

Карточка ПриватБанка: 5168 7422 4026 8346

Карточка МоноБанка: 4441 1111 3295 9622

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/2n2ZMvzr3n

PayPal: [email protected]

О работе воинов бригады можно посмотреть на нашем ресурсе.