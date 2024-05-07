Аэроразведчикам 63 ОМБР срочно требуется Mavic 3T
Батарея аэроразведки 63 отдельной механизированной бригады нуждается в беспилотнике Mavic 3T.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Экипажам пилотов нужны дроны, чтобы определять координаты размещения врага для ударных дронов FPV и артиллерии и эффективно уничтожать врага.
За самый большой донат, который превысит 12 тыс грн, донатор получит уникальную латунную гильзу, которую передадут аэроразведчики.
Стоимость Mavic 3T на сегодня составляет 197 500 грн.
Волонтерские карточки, на которые будет происходить сбор:
Карточка ПриватБанка: 5168 7422 4026 8346
Карточка МоноБанка: 4441 1111 3295 9622
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/2n2ZMvzr3n
PayPal: [email protected]
О работе воинов бригады можно посмотреть на нашем ресурсе.
Топ комментарии
+3 Руслан Руслан #551783
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+2 Oresta Bartka
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+1 Az AZLK
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Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?