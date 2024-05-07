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Аэроразведчикам 63 ОМБР срочно требуется Mavic 3T

mavic,мавік

Батарея аэроразведки 63 отдельной механизированной бригады нуждается в беспилотнике Mavic 3T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Экипажам пилотов нужны дроны, чтобы определять координаты размещения врага для ударных дронов FPV и артиллерии и эффективно уничтожать врага.

За самый большой донат, который превысит 12 тыс грн, донатор получит уникальную латунную гильзу, которую передадут аэроразведчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявлен сбор на полноприводный пикап Mitsubishi L200 для 63 ОМБр. ВИДЕО

Стоимость Mavic 3T на сегодня составляет 197 500 грн.

Волонтерские карточки, на которые будет происходить сбор:

💳Карточка ПриватБанка: 5168 7422 4026 8346

💳Карточка МоноБанка: 4441 1111 3295 9622

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/2n2ZMvzr3n

PayPal: [email protected]

О работе воинов бригады можно посмотреть на нашем ресурсе.

Автор: 

благотворительность (610) 63 ОМБр (98)


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Топ комментарии
+3
візьміть з тєлеканала дом або фрідом
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07.05.2024 10:48
+2
Казав Рєзнік, шо весільних дронів іму нінада.
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07.05.2024 10:48
+1
Ненавижу ваше пГавицельство!! Выбрали поржали, шашлык балаган крематорий. Ваш приговор ***** .
Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?
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07.05.2024 10:33
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Правила форума Совет форумчан
Ненавижу ваше пГавицельство!! Выбрали поржали, шашлык балаган крематорий. Ваш приговор ***** .
Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?
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07.05.2024 10:33 Ответить
От **** де я вам візьму?! Раніше з дружиною по сотні інколи кидали, а терер обдерли так, що й на життя не вистачає.
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07.05.2024 10:42 Ответить
Казав Рєзнік, шо весільних дронів іму нінада.
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07.05.2024 10:48 Ответить
Зараз умєров думає те саме, але мовчки.
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07.05.2024 11:23 Ответить
візьміть з тєлеканала дом або фрідом
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07.05.2024 10:48 Ответить
А у погранцов попросить? Или им нужнее? Ухилянтов выслеживать.
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07.05.2024 11:09 Ответить
Держава, ау!
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07.05.2024 11:22 Ответить
Хто вкрав міліон дронів Зеленского?
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07.05.2024 11:35 Ответить
20 пальців дочки Зєлєнского вистачить на дрони для ЗСУ?
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07.05.2024 11:41 Ответить
А порхате в цей час папірці по Європі тягає...щоб ти здох!
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07.05.2024 11:45 Ответить
+
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08.05.2024 02:24 Ответить
 
 