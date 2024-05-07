Аеророзвідникам 63 ОМБР терміново потрібен Mavic 3T

Батарея аеророзвідки 63 окремої механізованої бригади потребує безпілотник Mavic 3T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Екіпажам пілотів потрібні дрони, щоб визначати координати розміщення ворога для ударних дронів FPV та артилерії та ефективно нищити ворога.

За найбільший донат, який перевищить 12 тис грн, донатор отримає унікальну латунну гільзу, яку передадуть аеророзвідники.

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Вартість Mavic 3T на сьогодні становить 197 500 грн.

Волонтерські картки, на які відбуватиметься збір:

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