Аеророзвідникам 63 ОМБР терміново потрібен Mavic 3T
Батарея аеророзвідки 63 окремої механізованої бригади потребує безпілотник Mavic 3T.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Екіпажам пілотів потрібні дрони, щоб визначати координати розміщення ворога для ударних дронів FPV та артилерії та ефективно нищити ворога.
За найбільший донат, який перевищить 12 тис грн, донатор отримає унікальну латунну гільзу, яку передадуть аеророзвідники.
Вартість Mavic 3T на сьогодні становить 197 500 грн.
Волонтерські картки, на які відбуватиметься збір:
Карточка ПриватБанку: 5168 7422 4026 8346
Карточка МоноБанку: 4441 1111 3295 9622
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PayPal: [email protected]
Про роботу воїнів бригади можна ПОДИВИТИСЯ на нашому ресурсі.
Топ коментарі
+3 Руслан Руслан #551783
показати весь коментар07.05.2024 10:48
+2 Oresta Bartka
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+1 Az AZLK
показати весь коментар07.05.2024 10:33
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Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?