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Новини
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Аеророзвідникам 63 ОМБР терміново потрібен Mavic 3T

mavic,мавік

Батарея аеророзвідки 63 окремої механізованої бригади потребує безпілотник Mavic 3T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Екіпажам пілотів потрібні дрони, щоб визначати координати розміщення ворога для ударних дронів FPV та артилерії та ефективно нищити ворога.

За найбільший донат, який перевищить 12 тис грн, донатор отримає унікальну латунну гільзу, яку передадуть аеророзвідники.

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Вартість Mavic 3T на сьогодні становить 197 500 грн.

Волонтерські картки, на які відбуватиметься збір:

💳Карточка ПриватБанку: 5168 7422 4026 8346

💳Карточка МоноБанку: 4441 1111 3295 9622

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/2n2ZMvzr3n

PayPal: [email protected]

Про роботу воїнів бригади можна ПОДИВИТИСЯ на нашому ресурсі.

Автор: 

благодійність (567) 63 ОМБр (98)


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Топ коментарі
+3
візьміть з тєлеканала дом або фрідом
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07.05.2024 10:48
+2
Казав Рєзнік, шо весільних дронів іму нінада.
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07.05.2024 10:48
+1
Ненавижу ваше пГавицельство!! Выбрали поржали, шашлык балаган крематорий. Ваш приговор ***** .
Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?
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07.05.2024 10:33
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Ненавижу ваше пГавицельство!! Выбрали поржали, шашлык балаган крематорий. Ваш приговор ***** .
Все пгосрали!
Миллиарды на асфальт и барабаны и марахвон.
На снаряды тоже детки будут скидываться и бабушки с пенсий?
показати весь коментар
07.05.2024 10:33 Відповісти
От **** де я вам візьму?! Раніше з дружиною по сотні інколи кидали, а терер обдерли так, що й на життя не вистачає.
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07.05.2024 10:42 Відповісти
Казав Рєзнік, шо весільних дронів іму нінада.
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07.05.2024 10:48 Відповісти
Зараз умєров думає те саме, але мовчки.
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07.05.2024 11:23 Відповісти
візьміть з тєлеканала дом або фрідом
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07.05.2024 10:48 Відповісти
А у погранцов попросить? Или им нужнее? Ухилянтов выслеживать.
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07.05.2024 11:09 Відповісти
Держава, ау!
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07.05.2024 11:22 Відповісти
Хто вкрав міліон дронів Зеленского?
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07.05.2024 11:35 Відповісти
20 пальців дочки Зєлєнского вистачить на дрони для ЗСУ?
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07.05.2024 11:41 Відповісти
А порхате в цей час папірці по Європі тягає...щоб ти здох!
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07.05.2024 11:45 Відповісти
+
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08.05.2024 02:24 Відповісти
 
 