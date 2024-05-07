Доля тени на табачном рынке снизилась на 6,6%, - исследование

По данным последней "волны" исследования нелегального рынка табачных изделий, которое проводится "КАНТАР Украина" на регулярной основе уже более 13 лет, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года.

Результаты исследования подтверждаются данными ГНС Украины относительно объемов продаж табачных изделий через РРО, которые последовательно росли с февраля по апрель.

Снижение произошло благодаря активным действиям правоохранительных и контролирующих органов, усиленному парламентскому контролю со стороны налогового комитета и профильной ВСК, вниманию к проблеме со стороны международных партнеров и решительной позиции легального бизнеса.

Исследование "КАНТАР Украина" демонстрирует, что более 48% теневого сектора табачного рынка составляет продукция без марок акцизного налога, маркированная для продажи в магазинах Duty Free или для экспорта. Хотя объемы соответствующей продукции на рынке несколько уменьшились, она продолжает оставаться самой распространенной. Пока сложно установить, речь идет о накопленных на нелегальных складах запасах старой продукции, или ее кто-то продолжает производить, несмотря на законодательный запрет.

На втором месте - более 45,5% тени - традиционно оказались поддельные табачные изделия. 32% поддельных сигарет маркированы поддельной акцизной маркой, а 68% (подделки брендов компаний-членов Ассоциации "Укртютюн") не имеют акцизной марки. Около 6,3% теневого сектора табачных изделий составляет контрабанда.

Большинство нелегальных табачных изделий реализуется в киосках (33%) и магазинах (30%), в то время как уличные торговцы реализуют лишь 19% такой продукции, а продавцы на открытых рынках - 13%. По-прежнему самым популярным брендом на нелегальном рынке являются табачные изделия Compliment, хотя по сравнению с октябрем 2023 года их доля уменьшилась с 62% до 45% от объема всей нелегальной продукции на рынке.

Регионами-лидерами по реализации нелегальных табачных изделий остаются Днепропетровская (18%), Одесская (13%) и Харьковская (10%) области. В марте 2024 года к ним присоединились г. Киев и Киевская область, совокупная доля которых составляла 11%.

Если доля теневого сектора табачного рынка до конца года останется на уровне марта, госбюджет недополучит 24 млрд грн налоговых поступлений, что недопустимо, тем более - для страны, на территории которой третий год продолжается полномасштабная агрессия.

"Принимая во внимание высокую резистентность теневого сектора табачного рынка к действиям правоохранительных и контролирующих органов, призываем не уменьшать интенсивность соответствующих мероприятий и уровень парламентского контроля за ними, по сравнению с I-м кварталом 2024 года. 19,1% является высоким показателем, а потому преодоление табачной тени должно стать одним из приоритетов правоохранительной деятельности и налоговой политики государства. Особое внимание необходимо сконцентрировать на закрытии нелегальных производств и полном возвращении квази-легальных производств к деятельности в правовом поле", - отметила Генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.