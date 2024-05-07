Частка тіні на тютюновому ринку знизилась на 6,6% , - дослідження

За даними останньої "хвилі" дослідження нелегального ринку тютюнових виробів, що проводиться "КАНТАР Україна" на регулярній основі вже понад 13 років, частка тіньового сектору тютюнового ринку знизилась з рекордних 25,7% у жовтні 2023 року до 19,1% у березні 2024 року.

Результати дослідження підтверджуються даними ДПС України щодо обсягів продажів тютюнових виробів через РРО, які послідовно зростали з лютого по квітень.

Зниження відбулося завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, посиленого парламентського контролю з боку податкового комітету та профільної ТСК, увазі до проблеми з боку міжнародних партнерів і рішучій позиції легального бізнесу.

Дослідження "КАНТАР Україна" демонструє, що понад 48% тіньового сектору тютюнового ринку становить продукція без марок акцизного податку, маркована для продажу в магазинах Duty Free або для експорту. Хоча обсяги відповідної продукції на ринку дещо зменшилися, вона продовжує залишатись найрозповсюдженішою. Поки що складно встановити, йдеться про накопичені на нелегальних складах запаси старої продукції, чи її хтось продовжує виробляти, попри законодавчу заборону.

На другому місці — понад 45,5% тіні — традиційно опинились підроблені тютюнові вироби. 32% підроблених сигарет марковані підробленою акцизною маркою, а 68% (підробки брендів компаній-членів Асоціації "Укртютюн") не мають акцизної марки. Близько 6,3% тіньового сектору тютюнових виробів становить контрабанда.

Більшість нелегальних тютюнових виробів реалізується в кіосках (33%) і магазинах (30%), у той час як вуличні торгівці реалізують лише 19% такої продукції, а продавці на відкритих ринках — 13%. Як і раніше, найпопулярнішим брендом на нелегальному ринку є тютюнові вироби Compliment, хоча порівняно з жовтнем 2023 року їхня частка зменшилася з 62% до 45% від обсягу всієї нелегальної продукції на ринку.

Регіонами-лідерами за реалізацією нелегальних тютюнових виробів залишаються Дніпропетровська (18%), Одеська (13%) та Харківська (10%) області. У березні 2024 року до них доєднались м. Київ і Київська область, сукупна частка яких становила 11%.

Якщо частка тіньового сектору тютюнового ринку до кінця року залишиться на рівні березня, держбюджет недоотримає 24 млрд грн податкових надходжень, що є неприпустимим, тим більше — для країни, на території якої третій рік триває повномасштабна агресія.

"Беручи до уваги високу резистентність тіньового сектору тютюнового ринку до дій правоохоронних і контролюючих органів, закликаємо не зменшувати інтенсивність відповідних заходів і рівень парламентського контролю за ними, порівняно з І-м кварталом 2024 року. 19,1% є високим показником, а тому подолання тютюнової тіні має стати одним з пріоритетів правоохоронної діяльності та податкової політики держави. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на закритті нелегальних виробництв і повному поверненні квазі-легальних виробництв до діяльності в правовому полі", - наголосила Генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.