14% НДС на экспорт агропродукции, но не для всех: ВАР призвала парламент не голосовать за дискриминационные правки

Аграрии считают законодательную инициативу неоправданной и дискриминационной

Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР) призвала парламент не голосовать за правку №32 к законопроекту №10168-2. Она предусматривает установление 14% ставки НДС на экспорт всех видов агропродукции (кроме масла, орехов и меда), ее поддержали члены финансового комитета при рассмотрении законопроекта ко второму чтению.

Аграрии отмечают, что эта правка является неоправданной и дискриминационной в отношении производителей сельскохозяйственной продукции.

"Эти нормы серьезно ухудшат условия деятельности аграрного сектора, приведут к снижению закупочных цен на агропродукцию и конкурентоспособности наших агропроизводителей на международном рынке. А дискриминационная правка в виде сохранения 0% ставки НДС для экспорта масла нарушает принцип равенства на рынке", - говорится в обращении ВАР, которая напоминает, что в Украине уже был негативный опыт введения дискриминационных "соевых поправок".

Аграрии отмечают, если налогообложение экспорта НДС по ставке 14% необходимо для борьбы с невозвратом валютной выручки, то почему эта норма не должна распространяться на экспорт масла и орехов. ВАР считает, что "фактически это новые "соевые поправки", которые не имеют логического объяснения, кроме желания создать привилегии производителям масла и орехов".

"Если идею с установлением 14% НДС рассматривать, как дополнительное средство для борьбы с черным экспортом, то она должна или распространяться на весь аграрный экспорт, включая масло, или применяться только к тем экспортерам, у кого есть невозврат валютной выручки, как это было ранее предусмотрено законопроектом до внесения правки №32", - заявили в ВАР и призвали народных депутатов не голосовать за поправку №32.

Напомним, Всеукраинская Аграрная Рада объединяет более 1200 агропроизводителей по всей территории Украины и недавно отметила 10-летие. Ранее в ВАР отметили, что восстановление гражданского судоходства намного результативнее, чем все соглашения ООН и Турции с Россией.