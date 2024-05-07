14% ПДВ на експорт агропродукції, але не для всіх – ВАР закликала парламент не голосувати за дискримінаційні правки

Аграрії вважають законодавчу ініціативу невиправданою та дискримінаційною

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) закликала парламент не голосувати за правку №32 до законопроєкту №10168-2. Вона передбачає встановлення 14% ставки ПДВ на експорт всіх видів агропродукції (окрім олії, горіхів та меду), підтримали члени фінансового комітету під час розгляду законопроєкту до другого читання.

Аграрії зазначають, що ця правка є невиправданою та дискримінаційною щодо виробників сільськогосподарської продукції.

"Ці норми серйозно погіршать умови діяльності аграрного сектору, спричинять зниження закупівельних цін на агропродукцію та конкурентоспроможності наших агровиробників на міжнародному ринку. А дискримінаційна правка у вигляді збереження 0% ставки ПДВ для експорту олії порушує принцип рівності на ринку", – йдеться у зверненні ВАР, яка нагадує, що в Україні вже був негативний досвід запровадження дискримінаційних "соєвих правок".

Аграрії зазначають, якщо оподаткування експорту ПДВ за ставкою 14% необхідно для боротьби з неповерненням валютної виручки, то чому ця норма не має розповсюджуватися на експорті олії та горіхів. ВАР вважає, що "фактично це нові "соєві правки", які не мають логічного пояснення, окрім бажання створити привілеї виробникам олії та горіхів".

"Якщо ідею зі встановленням 14% ПДВ розглядати, як додатковий засіб для боротьби з чорним експортом, то вона повинна або поширюватися на весь аграрний експорт включно з олією, або застосовуватись лише до тих експортерів, у кого є неповернення валютної виручки, як це було раніше передбачено законопроєктом до внесення правки №32", – заявили у ВАР та закликали народних депутатів не голосувати за правку №32.

Нагадаємо, Всеукраїнська Аграрна Рада об’єднує понад 1200 агровиробників по всій території України й нещодавно відзначила 10-річчя. Раніше у ВАР зазначили, що відновлення цивільного судноплавства є набагато результативнішим, ніж всі ті угоди ООН та Туреччини з Росією.