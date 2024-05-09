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"У ЕС нет чувства срочности": Литовский евродепутат призывает ускорить вооружение Украины

Євродепутат Ауштрявічюс закликав прискорити постачання зброї Україні

Страны ЕС сильно запаздывают с предоставлением военной помощи Украине, так как слишком медленно развертывают мощности своего военного-промышленного комплекса.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, информирует Цензор.НЕТ.

"В Европейских странах есть общее понимание того, что оборонная промышленность должна родиться заново. Она должна расширяться и с точки зрения мощностей, и с точки зрения качества. Ничто больше не мешает этому шагу, но практическая реализация - это то, в чем ЕС сильно отстает во времени. Все происходит не так как хотелось бы и как необходимо. Меня шокировало интервью CEO компании, которая производит гаубицы Caesar начала 2024 года, в котором говорится, что производитель Caesar рассматривает, я подчеркиваю - рассматривает возможность (введения на производстве - ред.) второй смены. Это только рассматривается, решение еще даже не принято. Это неприемлемо, но это реальность. У европейцев нет чувства срочности", - рассказал парламентарий.

"Кто-то воюет — и это Украина, а мы делаем то, что можем. Но может быть, мы можем на 10% больше, может быть, мы можем на 20% больше, а может быть, мы должны делать на 200% больше. То есть существует огромное несоответствие между реальностью и обещаниями. Я не вижу понимания срочности (процесса развертывания и расширения оборонного производства в странах ЕС - ред). Это нет даже в планах организации производств. Это очень тревожно. Запад не живет в соответствии со своими обещаниями. Я имею в виду, что мы научились говорить правильные слова, но не научились делать то, что должны и делать это быстро. Все еще существует пропасть между потребностями Украины и нашими действиями", - подытожил Пятрас Ауштрявичюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно вернуться к американскому ленд-лизу для Украины, - депутат Европарламента Ауштрявичюс

Автор: 

Литва (2446) Евросоюз (17076) Ауштревичюс Пятрас (25)


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Топ комментарии
+3
В ЄС все тихо мирно - чого ім напрягатися
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09.05.2024 16:30
+1
Но токо вот если у нас рухнет фронт, то пойдут украинцы с мышебратьями плечо об плечо тырить фаянцевые унитазы в Европку, причем в первых рядах, но будет уже поздно.
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09.05.2024 16:36
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В ЄС все тихо мирно - чого ім напрягатися
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09.05.2024 16:30 Ответить
Но токо вот если у нас рухнет фронт, то пойдут украинцы с мышебратьями плечо об плечо тырить фаянцевые унитазы в Европку, причем в первых рядах, но будет уже поздно.
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09.05.2024 16:36 Ответить
Зате русня аж зі штанів вистрибує.
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09.05.2024 16:35 Ответить
І наша зелена влада аж з штанів вистрибує - так намагається в Україні якнайскоріше і найкраще озброїти ЗСУ з 2019 року і особливо з 2022-го. Просто - приклад для всіх країн.
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10.05.2024 01:11 Ответить
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес./ Черчилль/
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09.05.2024 18:14 Ответить
 
 