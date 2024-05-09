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На строительстве Национального военного мемориального кладбища начались подготовительные работы

Алея героїв

На территории Национального военного мемориального кладбища ("НВМК") начались подготовительные строительные работы.

Об этом сообщил заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учреждение уже получило право постоянного пользования земельными участками, изменило их целевое и функциональное назначение. На основе разработанного эскизного проекта и проекта подготовительных работ на объекте строительства начато обустройство временных подъездных путей, бытового городка строителей, снос зеленых насаждений, который регулируется отдельными подзаконными актами, и установка строительного забора", - рассказал Старущенко.

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В то же время он отметил, что остаются недоразумения с местными жителями, которые выступают против строительства кладбища в этой местности.

"У нас есть сопротивление со стороны общественности села Мархалевка. Очень много негатива выливается на этот объект, очень много вымышленных претензий и недостоверной информации, которая циркулирует в СМИ и соцсетях. Это банальное противодействие со стороны местных жителей, которые никоим образом не заинтересованы в реализации чего-либо на территории, которую они считают своей. Потому что у них там была рекреационная зона, где они проводили досуг", - объяснил Старущенко.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

Национальное военное мемориальное кладбище - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Мемориальный комплекс предусматривает не только наличие военного кладбища со всеми необходимыми ритуальными сооружениями для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также здесь будет музейный комплекс, который увековечит память умерших (погибших) Защитников и Защитниц Украины.

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захоронения (217) мемориал (158) память (1491)


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Топ комментарии
+9
якщо не можна робити пам"ятник живій людині
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
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09.05.2024 20:52
+4
створюй громадську організацію з контролю за спорудженням Меморіалу, а сидіти і вякати не треба
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09.05.2024 21:16
+3
дивлячись на "закони" які зе ********, то так!!!
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
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09.05.2024 23:33
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Правила форума Совет форумчан
Чекаємо, коли почнуться розкрадання.
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09.05.2024 20:47 Ответить
створюй громадську організацію з контролю за спорудженням Меморіалу, а сидіти і вякати не треба
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09.05.2024 21:16 Ответить
я так бачу що ти вже в ній і очолюєш... бо знаєш що вона вже є
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09.05.2024 21:26 Ответить
не знаю, але якщо є, то гарно.
в першу чергу в Раді мають бути родичі загиблих
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09.05.2024 21:35 Ответить
Створили.
Не смейтесь. Фастовский межрайонный суд остановил вырубку. Придрались к мелочам. Разрешительные документы. Впрочем как везде
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09.05.2024 21:42 Ответить
как везде... в ЗЄльоно-ізумрудной стране волшебніка Гудвіна

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09.05.2024 23:32 Ответить
Осенью 22-го Кабмин принял решение.
Организовывать кладбища теперь можно без экологической экспертизы. Болота там не было, лес держал воду. Начали пилить вода поднялась до пол метра.
Забор поставят от Южного и до Иванковичей.
Кличко 3 места в Киеве предлагал для мемориала по 6 гектар.
Не вставило. В округе 5 кладбищ, будет и супер шестое, общекиевское.
Бизнес на похоронах тащат под прикрытием павших военных.
Так понял, тела родным отдавать не будут, а всех будут вести на Одесскую трассу под Киев. А для родственников кабак и гостиница.
Я проект смотрел.
Кста, Смарагдова мережа ЮНЕСКО охраняется. Та которую под Одесскую трассу раскатали.
А руководству Мархаливки, шоб не пиз были против нарежут 7 Га для ЛИЧНОГО ЧАСТНОГО кладбища
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10.05.2024 00:01 Ответить
Розкрадання не припинялися.
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09.05.2024 22:06 Ответить
якщо не можна робити пам"ятник живій людині
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
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09.05.2024 20:52 Ответить
поховання Воїну це остання шана, яку ми можемо йому віддати:

"війна не закінчилась доти, допоки не похований останній загиблий солдат"

на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
а меморіал (памятник) потрібний, він буде споруждений вже після війни
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09.05.2024 21:13 Ответить
а чого всіх потрібно в межах Київа ховати? більшість з полеглих не з столиці
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09.05.2024 21:28 Ответить
тому що є Арленгтонський меморіал, де бути похованим - найвища пошана після смерті
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09.05.2024 21:43 Ответить
Кабак и отель есть на Арлингтонском кладбище?
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09.05.2024 21:46 Ответить
Є. 18 000 грн коштує поховання однієї урни в стіні. Можна зі знижкою. 36 000 грн коштує місце на 6 урн. Ящо кольорове фото - доплата.
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09.05.2024 21:28 Ответить
для могил Воїнів місця вже немає.
за здирництво грошей за поховання солдат треба вішати падонків !
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09.05.2024 21:38 Ответить
Вони розраховують на забезпечення воїнів..

І про всяк випадок, підняли тарифи для всіх і на все.

Я не забобонна, тому урна стоїть вдома, не вояк чоловік був за станом здоров'я, допомогав військовим.
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09.05.2024 21:43 Ответить
Вы знаете что такое Смарагдова мережа?
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09.05.2024 21:44 Ответить
Смерть, біль, сльози, страждання - найвищу ціну українські Воїни платять за нашу незалежність.
Фото: Євген Малолєтка.

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09.05.2024 23:41 Ответить
Категорично з вами не погоджуюсь Кожний загиблий повинен знати,що він буде похований з почестями і у відповідному місці Адже ми ще живі ,а вже давно визначились--де ми будемо поховані.
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09.05.2024 22:17 Ответить
А по моєму, "слуги" вже зовсім не приховують, що зацікавлені у тому, щоб побільше нашого народу на цвинтар загнати...
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09.05.2024 22:33 Ответить
дивлячись на "закони" які зе ********, то так!!!
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
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09.05.2024 23:33 Ответить
чому я так написав....
півЯРДА виділено....
40 млн або 8% від вартості отримають люди-інженери,мабудь призовного віку, які не воюють, не служать в силових структурах
а обслуговуєть КМДА.
а саме, допомагають "освоїти" кошти..
не знаю скільки тих "проектантів" взвод, чи рота, але ж не бригада...
тож сидячи за компом, навіть місяць, навіть хай там буде 30 спеців
то це по 1,3 ляма на рило що дорівнює 10ти місяцям бойових на першій лінії безвилазно
все по чесному???
і чому ж це ****, народ не хоче їх захищати???
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09.05.2024 21:12 Ответить
на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
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09.05.2024 21:14 Ответить
Шановний!!! я все це знаю.
я за будівництво після війни!!!
а наразі, треба просто виділити землю, організувати поховання...
а Ви знаєте про 515 млн??? півярда!!!!
із них вже потрачено 41 НА ПРОЕКТ!!!!!
то тут мова про доцільність меморіалу сьогодня,
чи дуже треба освоїти півярда, саме сьогодня?
я вірю в перемогу України але завжди є одно але...
Ви впевнені що доживете до його відкриття??? я не впевнений на всі 100....
влада сліпа, не бачить в яку сторону рухається лінія фронту???
що буде якщо влада знов щось зморозить і "партнери" не дадуть зброї????
а якщо він буде після війни, то для чого паркан та підготовчі роботи???
чи Ви прочитали мій допис а статті не читали і прцесом не інтересувались?
і віддати шану полеглим ми не можемо а мусимо
вибачте за емоції, але дістало все. міст під кордоном в Чернігові, асфальт в Краматорську, дорога в Ладижині і це сьогодня, навіть не місяць тому, СЬОГОДНЯ!!!
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09.05.2024 21:28 Ответить
Є. Я вище написала й озвучила ціни.
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09.05.2024 21:30 Ответить
Пол метра до воды. Хоронить будут в болоте
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09.05.2024 21:37 Ответить
Вчасно! Ми ж вже перемогли
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09.05.2024 21:24 Ответить
Скоро.
Один миллион.
Один миллион мест.
165 тысяч захоронений рассчитано кладбище.
267 гектаров.
Можем гордиться будет самое крупное в Европе
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09.05.2024 21:36 Ответить
все тому що 20 квітня 2019 "мудрий український нарід" звернув не на ту доріжку

"ефект метелика" - це коли папасаша не струсив і через 44 роки трапилась біда
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09.05.2024 21:41 Ответить
В Ростове кладбище самое крупное в России за 50 лет разрослось до 360 Га. У нас сразу 267 отменяли.
Шестое в Мархалевке будет
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09.05.2024 21:51 Ответить
Дійсно, ще той "привід для гордості"...
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09.05.2024 22:35 Ответить
остання шана Воїну - наш обовьязок
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09.05.2024 23:43 Ответить
Тобто останньою шаною не буде поховати його в рідному місці/селі і тд, поховати на своїй РІДНІЙ землі на якій він виріс і жив, а на масовому кладовищі на якому комунальники відмиватимуть бабло і з тим же косінням трави буде так само як з ямковим ремонтом доріг?
Я вас прошу включайте мозги а не кидайтесь на будь шо де є слово пам'ять!!!
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10.05.2024 03:12 Ответить
 
 