На строительстве Национального военного мемориального кладбища начались подготовительные работы

На территории Национального военного мемориального кладбища ("НВМК") начались подготовительные строительные работы.

Об этом сообщил заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учреждение уже получило право постоянного пользования земельными участками, изменило их целевое и функциональное назначение. На основе разработанного эскизного проекта и проекта подготовительных работ на объекте строительства начато обустройство временных подъездных путей, бытового городка строителей, снос зеленых насаждений, который регулируется отдельными подзаконными актами, и установка строительного забора", - рассказал Старущенко.

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В то же время он отметил, что остаются недоразумения с местными жителями, которые выступают против строительства кладбища в этой местности.

"У нас есть сопротивление со стороны общественности села Мархалевка. Очень много негатива выливается на этот объект, очень много вымышленных претензий и недостоверной информации, которая циркулирует в СМИ и соцсетях. Это банальное противодействие со стороны местных жителей, которые никоим образом не заинтересованы в реализации чего-либо на территории, которую они считают своей. Потому что у них там была рекреационная зона, где они проводили досуг", - объяснил Старущенко.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.

Национальное военное мемориальное кладбище - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Мемориальный комплекс предусматривает не только наличие военного кладбища со всеми необходимыми ритуальными сооружениями для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также здесь будет музейный комплекс, который увековечит память умерших (погибших) Защитников и Защитниц Украины.