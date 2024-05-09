На строительстве Национального военного мемориального кладбища начались подготовительные работы
На территории Национального военного мемориального кладбища ("НВМК") начались подготовительные строительные работы.
Об этом сообщил заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учреждение уже получило право постоянного пользования земельными участками, изменило их целевое и функциональное назначение. На основе разработанного эскизного проекта и проекта подготовительных работ на объекте строительства начато обустройство временных подъездных путей, бытового городка строителей, снос зеленых насаждений, который регулируется отдельными подзаконными актами, и установка строительного забора", - рассказал Старущенко.
В то же время он отметил, что остаются недоразумения с местными жителями, которые выступают против строительства кладбища в этой местности.
"У нас есть сопротивление со стороны общественности села Мархалевка. Очень много негатива выливается на этот объект, очень много вымышленных претензий и недостоверной информации, которая циркулирует в СМИ и соцсетях. Это банальное противодействие со стороны местных жителей, которые никоим образом не заинтересованы в реализации чего-либо на территории, которую они считают своей. Потому что у них там была рекреационная зона, где они проводили досуг", - объяснил Старущенко.
Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной громаде Фастовского района Киевской области.
Национальное военное мемориальное кладбище - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. Мемориальный комплекс предусматривает не только наличие военного кладбища со всеми необходимыми ритуальными сооружениями для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также здесь будет музейный комплекс, который увековечит память умерших (погибших) Защитников и Защитниц Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в першу чергу в Раді мають бути родичі загиблих
Не смейтесь. Фастовский межрайонный суд остановил вырубку. Придрались к мелочам. Разрешительные документы. Впрочем как везде
Организовывать кладбища теперь можно без экологической экспертизы. Болота там не было, лес держал воду. Начали пилить вода поднялась до пол метра.
Забор поставят от Южного и до Иванковичей.
Кличко 3 места в Киеве предлагал для мемориала по 6 гектар.
Не вставило. В округе 5 кладбищ, будет и супер шестое, общекиевское.
Бизнес на похоронах тащат под прикрытием павших военных.
Так понял, тела родным отдавать не будут, а всех будут вести на Одесскую трассу под Киев. А для родственников кабак и гостиница.
Я проект смотрел.
Кста, Смарагдова мережа ЮНЕСКО охраняется. Та которую под Одесскую трассу раскатали.
А руководству Мархаливки, шоб не пиз были против нарежут 7 Га для ЛИЧНОГО ЧАСТНОГО кладбища
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
"війна не закінчилась доти, допоки не похований останній загиблий солдат"
на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
а меморіал (памятник) потрібний, він буде споруждений вже після війни
за здирництво грошей за поховання солдат треба вішати падонків !
І про всяк випадок, підняли тарифи для всіх і на все.
Я не забобонна, тому урна стоїть вдома, не вояк чоловік був за станом здоров'я, допомогав військовим.
Фото: Євген Малолєтка.
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
півЯРДА виділено....
40 млн або 8% від вартості отримають люди-інженери,мабудь призовного віку, які не воюють, не служать в силових структурах
а обслуговуєть КМДА.
а саме, допомагають "освоїти" кошти..
не знаю скільки тих "проектантів" взвод, чи рота, але ж не бригада...
тож сидячи за компом, навіть місяць, навіть хай там буде 30 спеців
то це по 1,3 ляма на рило що дорівнює 10ти місяцям бойових на першій лінії безвилазно
все по чесному???
і чому ж це ****, народ не хоче їх захищати???
ви це знаєте ?
я за будівництво після війни!!!
а наразі, треба просто виділити землю, організувати поховання...
а Ви знаєте про 515 млн??? півярда!!!!
із них вже потрачено 41 НА ПРОЕКТ!!!!!
то тут мова про доцільність меморіалу сьогодня,
чи дуже треба освоїти півярда, саме сьогодня?
я вірю в перемогу України але завжди є одно але...
Ви впевнені що доживете до його відкриття??? я не впевнений на всі 100....
влада сліпа, не бачить в яку сторону рухається лінія фронту???
що буде якщо влада знов щось зморозить і "партнери" не дадуть зброї????
а якщо він буде після війни, то для чого паркан та підготовчі роботи???
чи Ви прочитали мій допис а статті не читали і прцесом не інтересувались?
і віддати шану полеглим ми не можемо а мусимо
вибачте за емоції, але дістало все. міст під кордоном в Чернігові, асфальт в Краматорську, дорога в Ладижині і це сьогодня, навіть не місяць тому, СЬОГОДНЯ!!!
Один миллион.
Один миллион мест.
165 тысяч захоронений рассчитано кладбище.
267 гектаров.
Можем гордиться будет самое крупное в Европе
"ефект метелика" - це коли папасаша не струсив і через 44 роки трапилась біда
Шестое в Мархалевке будет
Я вас прошу включайте мозги а не кидайтесь на будь шо де є слово пам'ять!!!