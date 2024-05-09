На будівництві Національного військового меморіального кладовища розпочалися підготовчі роботи

На території Національного військового меморіального кладовища ("НВМК") розпочалися підготовчі будівельні роботи.

Про це повідомив заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Установа вже отримала право постійного користування земельними ділянками, змінила їхнє цільове та функціональне призначення. На основі розробленого ескізного проєкту та проєкту підготовчих робіт на об’єкті будівництва розпочато облаштування тимчасових під’їзних шляхів, побутового містечка будівельників, знесення зелених насаджень, яке регулюється окремими підзаконними актами, та встановлення будівельного паркану", - розповів Старущенко.

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Водночас він зазначив, що залишаються непорозуміння з місцевими мешканцями, які виступають проти будівництва кладовища в цій місцевості.

"У нас є спротив з боку громадськості села Мархалівка. Дуже багато негативу виливається на цей об’єкт, дуже багато вигаданих претензій та недостовірної інформації, яка циркулює в ЗМІ та соцмережах. Це банальна протидія з боку місцевих мешканців, які ніяким чином не зацікавлені в реалізації будь-чого на території, яку вони вважають своєю. Тому що у них там була рекреаційна зона, де вони проводили дозвілля", - пояснив Старущенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Меморіальний комплекс передбачає не тільки наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також тут буде музейний комплекс, який увічнить пам'ять померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України.