На будівництві Національного військового меморіального кладовища розпочалися підготовчі роботи
На території Національного військового меморіального кладовища ("НВМК") розпочалися підготовчі будівельні роботи.
Про це повідомив заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Установа вже отримала право постійного користування земельними ділянками, змінила їхнє цільове та функціональне призначення. На основі розробленого ескізного проєкту та проєкту підготовчих робіт на об’єкті будівництва розпочато облаштування тимчасових під’їзних шляхів, побутового містечка будівельників, знесення зелених насаджень, яке регулюється окремими підзаконними актами, та встановлення будівельного паркану", - розповів Старущенко.
Водночас він зазначив, що залишаються непорозуміння з місцевими мешканцями, які виступають проти будівництва кладовища в цій місцевості.
"У нас є спротив з боку громадськості села Мархалівка. Дуже багато негативу виливається на цей об’єкт, дуже багато вигаданих претензій та недостовірної інформації, яка циркулює в ЗМІ та соцмережах. Це банальна протидія з боку місцевих мешканців, які ніяким чином не зацікавлені в реалізації будь-чого на території, яку вони вважають своєю. Тому що у них там була рекреаційна зона, де вони проводили дозвілля", - пояснив Старущенко.
Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Меморіальний комплекс передбачає не тільки наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також тут буде музейний комплекс, який увічнить пам'ять померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України.
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в першу чергу в Раді мають бути родичі загиблих
Не смейтесь. Фастовский межрайонный суд остановил вырубку. Придрались к мелочам. Разрешительные документы. Впрочем как везде
Организовывать кладбища теперь можно без экологической экспертизы. Болота там не было, лес держал воду. Начали пилить вода поднялась до пол метра.
Забор поставят от Южного и до Иванковичей.
Кличко 3 места в Киеве предлагал для мемориала по 6 гектар.
Не вставило. В округе 5 кладбищ, будет и супер шестое, общекиевское.
Бизнес на похоронах тащат под прикрытием павших военных.
Так понял, тела родным отдавать не будут, а всех будут вести на Одесскую трассу под Киев. А для родственников кабак и гостиница.
Я проект смотрел.
Кста, Смарагдова мережа ЮНЕСКО охраняется. Та которую под Одесскую трассу раскатали.
А руководству Мархаливки, шоб не пиз были против нарежут 7 Га для ЛИЧНОГО ЧАСТНОГО кладбища
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
"війна не закінчилась доти, допоки не похований останній загиблий солдат"
на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
а меморіал (памятник) потрібний, він буде споруждений вже після війни
за здирництво грошей за поховання солдат треба вішати падонків !
І про всяк випадок, підняли тарифи для всіх і на все.
Я не забобонна, тому урна стоїть вдома, не вояк чоловік був за станом здоров'я, допомогав військовим.
Фото: Євген Малолєтка.
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
півЯРДА виділено....
40 млн або 8% від вартості отримають люди-інженери,мабудь призовного віку, які не воюють, не служать в силових структурах
а обслуговуєть КМДА.
а саме, допомагають "освоїти" кошти..
не знаю скільки тих "проектантів" взвод, чи рота, але ж не бригада...
тож сидячи за компом, навіть місяць, навіть хай там буде 30 спеців
то це по 1,3 ляма на рило що дорівнює 10ти місяцям бойових на першій лінії безвилазно
все по чесному???
і чому ж це ****, народ не хоче їх захищати???
ви це знаєте ?
я за будівництво після війни!!!
а наразі, треба просто виділити землю, організувати поховання...
а Ви знаєте про 515 млн??? півярда!!!!
із них вже потрачено 41 НА ПРОЕКТ!!!!!
то тут мова про доцільність меморіалу сьогодня,
чи дуже треба освоїти півярда, саме сьогодня?
я вірю в перемогу України але завжди є одно але...
Ви впевнені що доживете до його відкриття??? я не впевнений на всі 100....
влада сліпа, не бачить в яку сторону рухається лінія фронту???
що буде якщо влада знов щось зморозить і "партнери" не дадуть зброї????
а якщо він буде після війни, то для чого паркан та підготовчі роботи???
чи Ви прочитали мій допис а статті не читали і прцесом не інтересувались?
і віддати шану полеглим ми не можемо а мусимо
вибачте за емоції, але дістало все. міст під кордоном в Чернігові, асфальт в Краматорську, дорога в Ладижині і це сьогодня, навіть не місяць тому, СЬОГОДНЯ!!!
Один миллион.
Один миллион мест.
165 тысяч захоронений рассчитано кладбище.
267 гектаров.
Можем гордиться будет самое крупное в Европе
"ефект метелика" - це коли папасаша не струсив і через 44 роки трапилась біда
Шестое в Мархалевке будет
Я вас прошу включайте мозги а не кидайтесь на будь шо де є слово пам'ять!!!