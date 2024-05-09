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Новини
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На будівництві Національного військового меморіального кладовища розпочалися підготовчі роботи

Алея героїв

На території Національного військового меморіального кладовища ("НВМК") розпочалися підготовчі будівельні роботи.

Про це повідомив заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Установа вже отримала право постійного користування земельними ділянками, змінила їхнє цільове та функціональне призначення. На основі розробленого ескізного проєкту та проєкту підготовчих робіт на об’єкті будівництва розпочато облаштування тимчасових під’їзних шляхів, побутового містечка будівельників, знесення зелених насаджень, яке регулюється окремими підзаконними актами, та встановлення будівельного паркану", - розповів Старущенко.

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Водночас він зазначив, що залишаються непорозуміння з місцевими мешканцями, які виступають проти будівництва кладовища в цій місцевості.

"У нас є спротив з боку громадськості села Мархалівка. Дуже багато негативу виливається на цей об’єкт, дуже багато вигаданих претензій та недостовірної інформації, яка циркулює в ЗМІ та соцмережах. Це банальна протидія з боку місцевих мешканців, які ніяким чином не зацікавлені в реалізації будь-чого на території, яку вони вважають своєю. Тому що у них там була рекреаційна зона, де вони проводили дозвілля", - пояснив Старущенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Меморіальний комплекс передбачає не тільки наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також тут буде музейний комплекс, який увічнить пам'ять померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України.

Автор: 

поховання (200) меморіал (148) пам’ять (1183) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+9
якщо не можна робити пам"ятник живій людині
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
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09.05.2024 20:52
+4
створюй громадську організацію з контролю за спорудженням Меморіалу, а сидіти і вякати не треба
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09.05.2024 21:16
+3
дивлячись на "закони" які зе ********, то так!!!
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
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09.05.2024 23:33
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Чекаємо, коли почнуться розкрадання.
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09.05.2024 20:47 Відповісти
створюй громадську організацію з контролю за спорудженням Меморіалу, а сидіти і вякати не треба
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09.05.2024 21:16 Відповісти
я так бачу що ти вже в ній і очолюєш... бо знаєш що вона вже є
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09.05.2024 21:26 Відповісти
не знаю, але якщо є, то гарно.
в першу чергу в Раді мають бути родичі загиблих
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09.05.2024 21:35 Відповісти
Створили.
Не смейтесь. Фастовский межрайонный суд остановил вырубку. Придрались к мелочам. Разрешительные документы. Впрочем как везде
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09.05.2024 21:42 Відповісти
как везде... в ЗЄльоно-ізумрудной стране волшебніка Гудвіна

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09.05.2024 23:32 Відповісти
Осенью 22-го Кабмин принял решение.
Организовывать кладбища теперь можно без экологической экспертизы. Болота там не было, лес держал воду. Начали пилить вода поднялась до пол метра.
Забор поставят от Южного и до Иванковичей.
Кличко 3 места в Киеве предлагал для мемориала по 6 гектар.
Не вставило. В округе 5 кладбищ, будет и супер шестое, общекиевское.
Бизнес на похоронах тащат под прикрытием павших военных.
Так понял, тела родным отдавать не будут, а всех будут вести на Одесскую трассу под Киев. А для родственников кабак и гостиница.
Я проект смотрел.
Кста, Смарагдова мережа ЮНЕСКО охраняется. Та которую под Одесскую трассу раскатали.
А руководству Мархаливки, шоб не пиз были против нарежут 7 Га для ЛИЧНОГО ЧАСТНОГО кладбища
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10.05.2024 00:01 Відповісти
Розкрадання не припинялися.
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09.05.2024 22:06 Відповісти
якщо не можна робити пам"ятник живій людині
то мабудь не можна робити меморіал полеглим у війні яка не закінчилася
чи на часі???
чи дуже потрібно гроші "освоїти" ???
шкода загиблих
вічна ім пам"ять та шана.
а як тим хто йде на війну, дивитися що тобі вже будують меморіал???
про мораль хтось думав???
ніхто з свідомих не проти будівництва меморіалу, та вшанування пам"яті полеглих
але ж не під час війни....
бо ще, слава Богу живі просять бпла, тепловізори, реби, авто.....
а їм що???
меморіал???
то давайте з повіскою вручати сертифікат на пам"ятник, мармуровий.
а чим це гірше???
показати весь коментар
09.05.2024 20:52 Відповісти
поховання Воїну це остання шана, яку ми можемо йому віддати:

"війна не закінчилась доти, допоки не похований останній загиблий солдат"

на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
а меморіал (памятник) потрібний, він буде споруждений вже після війни
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09.05.2024 21:13 Відповісти
а чого всіх потрібно в межах Київа ховати? більшість з полеглих не з столиці
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09.05.2024 21:28 Відповісти
тому що є Арленгтонський меморіал, де бути похованим - найвища пошана після смерті
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09.05.2024 21:43 Відповісти
Кабак и отель есть на Арлингтонском кладбище?
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09.05.2024 21:46 Відповісти
Є. 18 000 грн коштує поховання однієї урни в стіні. Можна зі знижкою. 36 000 грн коштує місце на 6 урн. Ящо кольорове фото - доплата.
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09.05.2024 21:28 Відповісти
для могил Воїнів місця вже немає.
за здирництво грошей за поховання солдат треба вішати падонків !
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09.05.2024 21:38 Відповісти
Вони розраховують на забезпечення воїнів..

І про всяк випадок, підняли тарифи для всіх і на все.

Я не забобонна, тому урна стоїть вдома, не вояк чоловік був за станом здоров'я, допомогав військовим.
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09.05.2024 21:43 Відповісти
Вы знаете что такое Смарагдова мережа?
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09.05.2024 21:44 Відповісти
Смерть, біль, сльози, страждання - найвищу ціну українські Воїни платять за нашу незалежність.
Фото: Євген Малолєтка.

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09.05.2024 23:41 Відповісти
Категорично з вами не погоджуюсь Кожний загиблий повинен знати,що він буде похований з почестями і у відповідному місці Адже ми ще живі ,а вже давно визначились--де ми будемо поховані.
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09.05.2024 22:17 Відповісти
А по моєму, "слуги" вже зовсім не приховують, що зацікавлені у тому, щоб побільше нашого народу на цвинтар загнати...
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09.05.2024 22:33 Відповісти
дивлячись на "закони" які зе ********, то так!!!
я теж не розцінюю їх дії ніяк крім поштовху народа до мітингів, бунтів, революції а то й громадянської.
бо ще ніхто з презів не ділив українців на потрібних державі і непотрібних.
бо всі яким зе дав бронь, потрібні йому
а кому не дав, мають обов"язок, захищати та вмерти за тих кому він дав бронь.
і під бронею опинилась вся блатна писдота, чиновники всіх рівнів та силовики, крім ЗСУ
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09.05.2024 23:33 Відповісти
чому я так написав....
півЯРДА виділено....
40 млн або 8% від вартості отримають люди-інженери,мабудь призовного віку, які не воюють, не служать в силових структурах
а обслуговуєть КМДА.
а саме, допомагають "освоїти" кошти..
не знаю скільки тих "проектантів" взвод, чи рота, але ж не бригада...
тож сидячи за компом, навіть місяць, навіть хай там буде 30 спеців
то це по 1,3 ляма на рило що дорівнює 10ти місяцям бойових на першій лінії безвилазно
все по чесному???
і чому ж це ****, народ не хоче їх захищати???
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09.05.2024 21:12 Відповісти
на Лісовому кладовищі вже немає де ховати наших солдат.
ви це знаєте ?
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09.05.2024 21:14 Відповісти
Шановний!!! я все це знаю.
я за будівництво після війни!!!
а наразі, треба просто виділити землю, організувати поховання...
а Ви знаєте про 515 млн??? півярда!!!!
із них вже потрачено 41 НА ПРОЕКТ!!!!!
то тут мова про доцільність меморіалу сьогодня,
чи дуже треба освоїти півярда, саме сьогодня?
я вірю в перемогу України але завжди є одно але...
Ви впевнені що доживете до його відкриття??? я не впевнений на всі 100....
влада сліпа, не бачить в яку сторону рухається лінія фронту???
що буде якщо влада знов щось зморозить і "партнери" не дадуть зброї????
а якщо він буде після війни, то для чого паркан та підготовчі роботи???
чи Ви прочитали мій допис а статті не читали і прцесом не інтересувались?
і віддати шану полеглим ми не можемо а мусимо
вибачте за емоції, але дістало все. міст під кордоном в Чернігові, асфальт в Краматорську, дорога в Ладижині і це сьогодня, навіть не місяць тому, СЬОГОДНЯ!!!
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09.05.2024 21:28 Відповісти
Є. Я вище написала й озвучила ціни.
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09.05.2024 21:30 Відповісти
Пол метра до воды. Хоронить будут в болоте
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09.05.2024 21:37 Відповісти
Вчасно! Ми ж вже перемогли
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09.05.2024 21:24 Відповісти
Скоро.
Один миллион.
Один миллион мест.
165 тысяч захоронений рассчитано кладбище.
267 гектаров.
Можем гордиться будет самое крупное в Европе
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09.05.2024 21:36 Відповісти
все тому що 20 квітня 2019 "мудрий український нарід" звернув не на ту доріжку

"ефект метелика" - це коли папасаша не струсив і через 44 роки трапилась біда
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09.05.2024 21:41 Відповісти
В Ростове кладбище самое крупное в России за 50 лет разрослось до 360 Га. У нас сразу 267 отменяли.
Шестое в Мархалевке будет
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09.05.2024 21:51 Відповісти
Дійсно, ще той "привід для гордості"...
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09.05.2024 22:35 Відповісти
остання шана Воїну - наш обовьязок
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09.05.2024 23:43 Відповісти
Тобто останньою шаною не буде поховати його в рідному місці/селі і тд, поховати на своїй РІДНІЙ землі на якій він виріс і жив, а на масовому кладовищі на якому комунальники відмиватимуть бабло і з тим же косінням трави буде так само як з ямковим ремонтом доріг?
Я вас прошу включайте мозги а не кидайтесь на будь шо де є слово пам'ять!!!
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10.05.2024 03:12 Відповісти
 
 