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Партии подали в НАПК более 22 тыс. отчетов. Почти 200 партий не отчитались

Звіти політичних партій

Политические партии подали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции более 22 тысяч отчетов, однако почти 200 партий не отчитались.

Об этом сообщили в НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Кампания отчетности для политических партий закончилась 26 марта для парламентских партий и 26 апреля - для партий, не представленных в парламенте.

"В целом, политпартии и их местные организации подали в НАПК более 22 тысяч отчетов. Однако почти 200 партий не отчитались или сделали это частично", - говорится в сообщении.

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В НАПК отметили, что обнародуют список партий, которые не подали отчеты, а сами партии привлекут к ответственности.

За непредоставление отчетов предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

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Автор: 

отчет (412) партия (562) политика (6925) НАПК (1220)


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10.05.2024 15:02 Ответить
від 5 100 до 6 800 грн?

що б я був здоровий!
дайте мені 100 млн на мою партію. я не здам жодного звіту! і вам для галочки і мені нормально.
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10.05.2024 15:07 Ответить
А "партія любителів пива" прозвітувала?
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10.05.2024 15:10 Ответить
"Реки, моря, проливы,
Сколько от них вреда,
Губит людей не пиво,
Губит людей вода."
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10.05.2024 15:42 Ответить
Слугі нароту,бувші опжз,олігархичні ляльки "за майбутнє", "довіра".
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10.05.2024 15:14 Ответить
Коли тут не пишуть назви партій, це 100% не ті партії, які ви перерахували.))
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10.05.2024 15:17 Ответить
 
 