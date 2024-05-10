Партии подали в НАПК более 22 тыс. отчетов. Почти 200 партий не отчитались
Политические партии подали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции более 22 тысяч отчетов, однако почти 200 партий не отчитались.
Об этом сообщили в НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Кампания отчетности для политических партий закончилась 26 марта для парламентских партий и 26 апреля - для партий, не представленных в парламенте.
"В целом, политпартии и их местные организации подали в НАПК более 22 тысяч отчетов. Однако почти 200 партий не отчитались или сделали это частично", - говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что обнародуют список партий, которые не подали отчеты, а сами партии привлекут к ответственности.
За непредоставление отчетов предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.
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- Во всяком случае, не повредит! (с)
що б я був здоровий!
дайте мені 100 млн на мою партію. я не здам жодного звіту! і вам для галочки і мені нормально.
Сколько от них вреда,
Губит людей не пиво,
Губит людей вода."