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Партії подали до НАЗК понад 22 тис. звітів. Майже 200 партій не прозвітували

Звіти політичних партій

Політичні партії подали до Національного агентства з питань запобігання корупції понад 22 тисячі звітів, проте майже 200 партій не прозвітували.

Про це повідомили у НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Кампанія звітування для політичних партій закінчилася 26 березня для парламентських партій та 26 квітня - для партій, не представлених у парламенті.

"Загалом політпартії та їхні місцеві організації подали до НАЗК понад 22 тисячі звітів. Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково", - ідеться у повідомленні.

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В НАЗК зазначили, що оприлюднять список партій, які не подали звіти. А самі партії притягнуть до відповідальності.

За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

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Автор: 

звіт (413) партія (367) політика (4360) НАЗК (1684)


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10.05.2024 15:02 Відповісти
від 5 100 до 6 800 грн?

що б я був здоровий!
дайте мені 100 млн на мою партію. я не здам жодного звіту! і вам для галочки і мені нормально.
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10.05.2024 15:07 Відповісти
А "партія любителів пива" прозвітувала?
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10.05.2024 15:10 Відповісти
"Реки, моря, проливы,
Сколько от них вреда,
Губит людей не пиво,
Губит людей вода."
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10.05.2024 15:42 Відповісти
Слугі нароту,бувші опжз,олігархичні ляльки "за майбутнє", "довіра".
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10.05.2024 15:14 Відповісти
Коли тут не пишуть назви партій, це 100% не ті партії, які ви перерахували.))
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10.05.2024 15:17 Відповісти
 
 