Партії подали до НАЗК понад 22 тис. звітів. Майже 200 партій не прозвітували
Політичні партії подали до Національного агентства з питань запобігання корупції понад 22 тисячі звітів, проте майже 200 партій не прозвітували.
Про це повідомили у НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Кампанія звітування для політичних партій закінчилася 26 березня для парламентських партій та 26 квітня - для партій, не представлених у парламенті.
"Загалом політпартії та їхні місцеві організації подали до НАЗК понад 22 тисячі звітів. Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково", - ідеться у повідомленні.
В НАЗК зазначили, що оприлюднять список партій, які не подали звіти. А самі партії притягнуть до відповідальності.
За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.
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- Во всяком случае, не повредит! (с)
що б я був здоровий!
дайте мені 100 млн на мою партію. я не здам жодного звіту! і вам для галочки і мені нормально.
Сколько от них вреда,
Губит людей не пиво,
Губит людей вода."