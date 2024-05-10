Партії подали до НАЗК понад 22 тис. звітів. Майже 200 партій не прозвітували

Політичні партії подали до Національного агентства з питань запобігання корупції понад 22 тисячі звітів, проте майже 200 партій не прозвітували.

Про це повідомили у НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Кампанія звітування для політичних партій закінчилася 26 березня для парламентських партій та 26 квітня - для партій, не представлених у парламенті.

"Загалом політпартії та їхні місцеві організації подали до НАЗК понад 22 тисячі звітів. Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково", - ідеться у повідомленні.

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В НАЗК зазначили, що оприлюднять список партій, які не подали звіти. А самі партії притягнуть до відповідальності.

За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

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