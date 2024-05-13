Автозаправки-аутсайдеры в 2023 году недоплатили зарплатных налогов более чем на 7 млрд грн, – эксперт

БРСМ и Avantage за 2023 год недоплатили на двоих 180 млн грн только на зарплатных налогах. В целом, автозаправочные сети-аутсайдеры недоплатили более 7 млрд грн в год налогов с зарплат.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в первом "вагоне" рейтинга - компании, которые в среднем платили до 25,4 тыс. грн в месяц своим работникам.

"Во втором "вагоне" едут хитросделанные. По моим расчетам, той же БРСМ необходимо доплачивать рабочим "живыми" деньгами 41 млн грн, Avantage - под 10 млн в месяц. Если "в белую", то надо было бы заплатить около 20 млн НДФЛ и ЕСВ. Если выходить в кэш через неучтенную наличность на АЗС и налоговые ямы, то потеряешь максимум 5 млн. По году очень существенная "экономия", только на две указанные сети "наоптимизировали" только на зарплатных налогах более 180 млн грн", - написал эксперт.

По его данным, в целом вторая пятерка зарплатного рейтинга недоплатила зарплатных налогов чуть меньше 1 млрд грн - 990 млн.

"Если же экстраполировать такие показатели на остальной рынок за исключением первой пятерки, получим более 7 млрд грн в год", - подчеркнул Куюн.

И это еще не все, полагает он.

"Если налоговики заставят овернаходчивых нефтебарончиков платить объективные зарплаты, то "откормят" не двух (НДФЛ и ЕСВ), а трех зайцев - налог на прибыль, ведь он главным образом страдает из-за вывода кэша. Все цифры для анализа у налоговиков есть, остались формальности. Речь о немаленьких деньгах, которые очень нужны воюющей стране", - подытожил эксперт.