Автозаправки-аутсайдери у 2023 році недоплатили зарплатних податків на понад 7 млрд грн, – експерт

БРСМ та Avantage за 2023 рік недоплатили на двох 180 млн грн тільки на зарплатних податках. Загалом, автозаправні мережі-аутсайдери недоплатили понад 7 млрд грн на рік податків із зарплат.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, у першому "вагоні" рейтингу – компанії, які у середньому платили до 25,4 тис. грн на місяць своїм працівникам.

"У другому "вагоні" їдуть хитрозроблені. За моїми розрахунками, тій же БРСМ необхідно доплачувати робітникам "живими" грошима 41 млн грн, Avantage – під 10 млн на місяць. Якщо "в білу", то треба було б заплатити біля 20 млн ПДФО та ЄСВ. Якщо виходити в кеш через необліковану готівку на АЗС та податкові ями, то втратиш максимум 5 млн. По року дуже суттєва "економія", тільки на дві зазначені мережі "наоптимізували" тільки на зарплатних податках понад 180 млн грн", - написав експерт.

За його даними, загалом друга пʼятірка зарплатного рейтингу недоплатила зарплатних податків трохи менше 1 млрд грн – 990 млн.

"Якщо ж екстраполювати такі показники на решту ринку за виключенням першої п’ятірки, отримаємо понад 7 млрд грн на рік", – наголосив Куюн.

І це ще не все, вважає він.

"Якщо податківці змусять овервинахідливих нафтобарончиків платити об’єктивні зарплати, то "відгодують" не двох (ПДФО та ЄСВ), а трьох зайців – податок на прибуток, адже він головним чином страждає через виведення кешу. Всі цифри для аналізу у податківців є, залишились формальності. Мова про чималенькі гроші, які дуже потрібні воюючий країні", – підсумував експерт.