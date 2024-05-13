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Новости Война
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По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Повітряна тривога 13 травня 2024 року

Днем 13 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 12.29 карта тревог была такова:

Повітряна тривога

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

Відбій тривоги

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

Автор: 

Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782)


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облітаючи Орел, Тулу і Рязань можно пролетіти 700 км, і навіть якщо"Тор" біля аеродрому не зіб'є, то все одно вони Міги ховають у капоніри, бо їх у льотному стані залишилось два десятка, частина з яких базується у Моздоку, і може ще десь.
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13.05.2024 13:21 Ответить
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13.05.2024 13:46 Ответить
 
 