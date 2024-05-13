По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Днем 13 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 12.29 карта тревог была такова:

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).