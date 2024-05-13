По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 13 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.29 карта тривог була така:

Наразі актуальна карта тривог така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).