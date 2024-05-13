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Новини Війна
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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Повітряна тривога 13 травня 2024 року

Вдень 13 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.29 карта тривог була така:

Повітряна тривога

Наразі актуальна карта тривог така: 

Відбій тривоги

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Автор: 

Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909)


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облітаючи Орел, Тулу і Рязань можно пролетіти 700 км, і навіть якщо"Тор" біля аеродрому не зіб'є, то все одно вони Міги ховають у капоніри, бо їх у льотному стані залишилось два десятка, частина з яких базується у Моздоку, і може ще десь.
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13.05.2024 13:21 Відповісти
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13.05.2024 13:46 Відповісти
 
 