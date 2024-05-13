По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 13 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 12.29 карта тривог була така:
Наразі актуальна карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
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Urs
показати весь коментар13.05.2024 13:21 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Скела
показати весь коментар13.05.2024 13:46 Відповісти Мені подобається 0
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