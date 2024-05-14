"ЕС не выполняет свою часть": Экс-главнокомандующий ВС Эстонии Террас призвал увеличить военную помощь Украине

Европейский Союз не выполняет свою часть ни в сфере военной поддержки Украины, ни в сфере финансирования такой помощи, ни в ее количестве, ни в скорости ее предоставления, что должно измениться.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, экс-главнокомандующий Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас, передает Цензор.НЕТ.

"Это абсолютно неприемлемо, мы жалуемся на США, на задержку помощи Украине с их стороны, но Европейский Союз не выполняет свою часть, даже в том, что касается финансирования (военной помощи Украине. - Ред.). Это просто абсурд", - заявил политик.

"Например, давайте посмотрим на Францию, которая делает громкие заявления о поддержке Украины, говорит, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько понадобиться, и одновременно предусматривает 0,01% собственного ВВП на такую поддержку Украины. Это опять же просто абсурд. Эстония предложила, чтобы каждый член НАТО определил 0,25% собственного ВВП для помощи украинцам, но лишь несколько стран поддержали это предложение", - отметил европарламентарий.

"Да, мы ведем работу, но этого недостаточно, ни в скорости предоставления такой военной помощи, ни в ее количестве. Это должно быть изменено", - подытожил Рихо Террас.

Читайте также: Минобороны: Эстония передаст Украине средства для усиления киберпространства

С похожим заявлением выступил представитель Литвы в Европейском парламенте Пятрас Ауштрявичюс, заявив, что страны ЕС сильно запаздывают с предоставлением военной помощи Украине, потому что слишком медленно разворачивают мощности своего военно-промышленного комплекса.

Отметим, что ранее в Европарламенте призвали закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. Депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке считает, что подход Европейского Союза к вооружению Украины должен содержать два направления - выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник президента Эстонии Ролл: Мы всерьез обсуждаем отправку войск на запад Украины