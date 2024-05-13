Радник президента Естонії Ролл: Ми всерйоз обговорюємо відправку військ на захід України
Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл стверджує, що естонський уряд "всерйоз" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, щоб ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.
Про це Ролл заявив в інтерв'ю порталу Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".
"Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити", – сказав він.
Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але "не виключено", що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, "з часом" змінять свою думку.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв про можливість відправки французьких військ в Україну. Він допускає такий варіант у разі, якщо росіяни прорвуть лінію оборони в Україні і Київ звернеться з відповідним проханням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
доречі на вулицях Києва стали щось знов з'являтись різні чурбани, які зникли з початку війни…
Тому як для цих чурбанів, так і для таких героїв як зазначений у статті пан Ролл, необхідно терміново прийняти закон про першочергову мобілізацію іноземних громадян, що знаходяться на території України…
бо що вони тут роблять ???
або шпійони, тоді прям по закону військового часу одразу в розход, або якщо дуже ******* Україну ~ тоді будуть гарно служити у нашому війську …
тобачать що робить катлєта шурма татаров
як тече бабло МО поза МО
накуя вони тут???
пару ракет прилетіло і вони сказали манатки і додом, у звісно якась кількість справжніх бійців залишилась, але то навіть на тисяча …
так що про іноземців я вище написав >> мають підлягати ПЕРШОЧЕРГОВІЙ мобілізації , якщо знаходяться на території України..
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
цю новину 🙁
30 естонських вояків на північному кордоні України,
це взвод українців на східному фронті
тільки так в ніяк інакш
оце жаль !
але водночас, вважаю, що найкращим запобіжником від неконтрольованої міграції в Україну може бути лише закон про примусову першочергову мобілізацію іноземних громадян
Ввести війська країн ЄС, будувати бази на території України, поставити перед фактом росіян, що Європа готова себе захищати на ділі, а не будувати спокійне життя за спинами
холопівукраїнців.
зліва і справа вас прикривають ну дуже злі до кацапні українці...
але вони можуть звільнити тих хто таки прийде на Сумщіну...
так, це не дешево коштувало
в Одесі прайс за таке 8000 долларів
люди по Україні в ТЦК по 8000 долларів занесли з рила, щоб їх відправили в частини якнайдалі від зони бойових дій
а тут таке западло намальовується