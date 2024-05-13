Радник президента Естонії Ролл: Ми всерйоз обговорюємо відправку військ на захід України

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл стверджує, що естонський уряд "всерйоз" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, щоб ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.

Про це Ролл заявив в інтерв'ю порталу Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".

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"Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити", – сказав він.

Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але "не виключено", що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, "з часом" змінять свою думку.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв про можливість відправки французьких військ в Україну. Він допускає такий варіант у разі, якщо росіяни прорвуть лінію оборони в Україні і Київ звернеться з відповідним проханням.