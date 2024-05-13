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Радник президента Естонії Ролл: Ми всерйоз обговорюємо відправку військ на захід України

Війська Естонії

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл стверджує, що естонський уряд "всерйоз" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, щоб ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.

Про це Ролл заявив в інтерв'ю порталу Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".

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"Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити", – сказав він.

Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але "не виключено", що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, "з часом" змінять свою думку.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв про можливість відправки французьких військ в Україну. Він допускає такий варіант у разі, якщо росіяни прорвуть лінію оборони в Україні і Київ звернеться з відповідним проханням.

Автор: 

Естонія (1603)


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Топ коментарі
+17
А дозвіл зє дасть?! Він не зможе їх контролювати!
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
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13.05.2024 20:24
+14
Давайте! Хоч скільки, то буде прецедент для всих! Покажіть що хоч у когось є яйця!
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13.05.2024 20:24
+14
Гарна новина , тільки не відомо , як Зедермак сприйме
цю новину 🙁
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13.05.2024 20:24
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В Мукачеві Коля Тищенко надійно тили прикриває, шо їм там робити?
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13.05.2024 20:16 Відповісти
Та він начебто не в Мукачеві, а за кордоном. Так, іноді з'являється щоб дупою як кім потрясти і назад в Монако чи ще десь. Їм же ж можна, то зе!мітбол.
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13.05.2024 20:47 Відповісти
Не жени на Колю, Коля в Києві.

доречі на вулицях Києва стали щось знов з'являтись різні чурбани, які зникли з початку війни…

Тому як для цих чурбанів, так і для таких героїв як зазначений у статті пан Ролл, необхідно терміново прийняти закон про першочергову мобілізацію іноземних громадян, що знаходяться на території України…

бо що вони тут роблять ???

або шпійони, тоді прям по закону військового часу одразу в розход, або якщо дуже ******* Україну ~ тоді будуть гарно служити у нашому війську …

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13.05.2024 20:56 Відповісти
Приступ білої гарячки?
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13.05.2024 21:03 Відповісти
Що ти маєш проти першочергової мобілізації іноземців в Україні ??
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14.05.2024 07:52 Відповісти
Ти помилився, тут не російська божевільня, тобі- додому
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14.05.2024 10:12 Відповісти
Ботяра тобі конкретне питання задали…
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14.05.2024 18:55 Відповісти
А тобі до рідного русмухорань..ка, ростроль .
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16.05.2024 10:48 Відповісти
в Умнані таджики в товарній кількості ізраіль прискорено будують.. десь понавозили..
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13.05.2024 23:07 Відповісти
естонці ж не знають що не потрібні вони ОПі
тобачать що робить катлєта шурма татаров
як тече бабло МО поза МО
накуя вони тут???
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13.05.2024 21:10 Відповісти
Туди де не ведуться бойові дії? Будуть проходити курси підготовки молодого бійся?
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Вже ж був міжнародний легіон осіб налічував біля 30 тис, де вони всі ?

пару ракет прилетіло і вони сказали манатки і додом, у звісно якась кількість справжніх бійців залишилась, але то навіть на тисяча …

так що про іноземців я вище написав >> мають підлягати ПЕРШОЧЕРГОВІЙ мобілізації , якщо знаходяться на території України..
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14.05.2024 08:14 Відповісти
А дозвіл зє дасть?! Він не зможе їх контролювати!
Не говорячи вже про те,що це не ЗСУ - рота їм не заткнеш! Вся зє-срань на огляд світу вилізе!
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Давайте! Хоч скільки, то буде прецедент для всих! Покажіть що хоч у когось є яйця!
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13.05.2024 20:24 Відповісти
І одразу їх десь під Ямпіль, там потрібні охоронці

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13.05.2024 20:58 Відповісти
Гарна новина , тільки не відомо , як Зедермак сприйме
цю новину 🙁
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Це ж було вже, зермак сказав, що допомога не потрібна
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13.05.2024 21:19 Відповісти
Відправляите! - може и інші підтягнуться
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13.05.2024 20:24 Відповісти
Так д'єрмак не дасть на введеня, військ згоди, бо тоді він не матиме доступу до планів військових.
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13.05.2024 20:25 Відповісти
тут важливий прецедент,
30 естонських вояків на північному кордоні України,
це взвод українців на східному фронті
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13.05.2024 20:25 Відповісти
Ні, 30 іноземців в Україні , це додаткова третина роти на передовій…

тільки так в ніяк інакш
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14.05.2024 08:16 Відповісти
Мдаа , іноземні війська в Україні , це повна дупа-- сирку, зелє-дерьмаку і їх ставці .
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13.05.2024 20:44 Відповісти
На сході вже кричали "введи ху_ло скорей войска, жизнь малоросов не легка.". Схоже, що українці дійсно не здатні вчитися навіть на власних помилках.
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13.05.2024 20:50 Відповісти
Україні за 30 з гаком років незалежності досі не навчились виявляти і бити провокаторів, що прикидаються українцями …

оце жаль !
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14.05.2024 08:17 Відповісти
Орбан на Закарпаття ще в 22 планував ввести. То може йому дозволити? Де Вас таких далекоглядних і розумовитих береться на голови українців?
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14.05.2024 20:13 Відповісти
я Вас підтримую в цілому, Ви мене не зрозуміли просто..

але водночас, вважаю, що найкращим запобіжником від неконтрольованої міграції в Україну може бути лише закон про примусову першочергову мобілізацію іноземних громадян

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15.05.2024 00:32 Відповісти
Це й не дивно чому вони такі войовничі. Росія поряд і хочуть показати рішучість до битви.

Ввести війська країн ЄС, будувати бази на території України, поставити перед фактом росіян, що Європа готова себе захищати на ділі, а не будувати спокійне життя за спинами холопів українців.
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13.05.2024 20:45 Відповісти
Більше не можна їздити на одних українцях. Перші дзвіночки вже були недавно. А з закручуванням гайок може стати гірше і злвсім не для росіян.
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13.05.2024 20:48 Відповісти
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13.05.2024 20:49 Відповісти
Це супер новина , лід майже зрушився
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13.05.2024 20:58 Відповісти
А нахіба вони там на заході потрібні? Теж хотять заробляти як українські прикордонники?
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13.05.2024 21:04 Відповісти
ну ти і гадость...
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13.05.2024 21:18 Відповісти
Эстонское войско численностью 1000 человек перевернёт ход войны!
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13.05.2024 21:27 Відповісти
ні - уколотая кацапня і вічно нажратиє шхтери без шахт її переверне 🤣
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13.05.2024 21:32 Відповісти
Лиха беда начало, як кажуть московіти. Прийдуть підрозділи з Балтії, а за ними потягнуться ..... Балтійські країни правильно визначили свою задачу: тримати кацапське військо на українській війні краще ніж воювати у своєму домі !
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13.05.2024 21:35 Відповісти
заходьте вже - ділянка в 1 км ваша...
зліва і справа вас прикривають ну дуже злі до кацапні українці...
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13.05.2024 21:35 Відповісти
Я буду радий, якщо вони прийдуть до нас на кордон. На сумщину.
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13.05.2024 21:39 Відповісти
не прийдуть вони на Сумщіну,
але вони можуть звільнити тих хто таки прийде на Сумщіну...
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13.05.2024 21:43 Відповісти
Ти погано бачиш ? Світ змінюється дуже швидко. Швидше за тих кацапів, які вже втратили віру у свого царя. Бо царь - це гальмо московії.
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13.05.2024 21:51 Відповісти
Уряд Естонії вже обговорює, а наші ні Г-ГУ про дозвіл іноземним військам заходити на територію України. Боневтік взагалі вважає, що сам з усами і ***** йому не суперник. Проте балтійські країни правильно визначили свою задачу: тримати кацапське військо на українській війні краще ніж воювати у своєму домі !
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13.05.2024 21:37 Відповісти
у Боневтіка в данному питанні інтереси трохи розходяться з інтересами українського народу
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14.05.2024 02:03 Відповісти
Тыловики которые получили или купили "теплое место" будут очень рады этому... Они же первыми координаты сольют.
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13.05.2024 22:10 Відповісти
100%

так, це не дешево коштувало
в Одесі прайс за таке 8000 долларів
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14.05.2024 02:01 Відповісти
А войска с западной Украины вообще хотят, чтобы их кто-то высвободил или заменил? Не портите людям праздник, они не виноваты!
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14.05.2024 00:11 Відповісти
теж цікавить це питання

люди по Україні в ТЦК по 8000 долларів занесли з рила, щоб їх відправили в частини якнайдалі від зони бойових дій

а тут таке западло намальовується
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14.05.2024 02:00 Відповісти
 
 